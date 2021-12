Menor consumo

Desemprego elevado e inflação de 2,6% devem derrubar pelo segundo ano seguido as vendas do Natal, aponta pesquisa.

Saúde bucal

Após queda por causa da pandemia, cresce a por busca de procedimentos estéticos, afirmam os odontologistas.

Dias Toffoli (J. Bosco)

"O Supremo não parou um só dia”

DIAS TOFFOLI, durante a última sessão jurisdicional da 1ª turma do Supremo Tribunal Federal deste ano. O presidente do colegiado fez o balanço de produtividade da Corte: foram 5.798 processos julgados em 40 sessões virtuais e 91 processos em 20 sessões ordinárias. Em discurso de encerramento, o ministro enfatizou a importância das sessões em plenário virtual, que foram aprimoradas durante a pandemia.

CALOTE

BILIONÁRIO

Com uma dívida acumulada de quase R$ 4 bilhões, a Cervejaria Paraense (Cerpa) é, segundo dados oficiais, a maior devedora de impostos do Estado do Pará. O volume que a empresa deixou de repassar aos cofres públicos seria suficiente, por exemplo, para construir 40 mil casas populares ou, em um cenário de pandemia, onde milhares de pessoas estão passando fome, poderiam comprar quase 70 milhões de cestas básicas de alimentos.

“AJUDA”

Fonte da coluna garante que essa dinheirama está bem longe do Pará e dos paraenses, mais precisamente na Alemanha, para onde os recursos são enviados desde o início das operações da empresa no Estado. A esperança de reaver o dinheiro pode estar nas mãos do Ministério Público que poderia negociar com o governo alemão a repatriação desses bilhões de reais, o que seria uma forma de fazer Justiça ao Pará, já que a Cerpa nunca fez nada pelo Estado.

TRT

CONCURSO

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região, que abrange os Estados do Pará e Amapá, se prepara para lançar, no ano que vem, um novo concurso para seleção de pessoal. Antes do início do recesso forense, o TRT deu posse a 50 novos servidores públicos, aprovados em certame realizado em 2015 e cuja validade se encerraria no próximo dia 31.

MUNICÍPIO

Também para o ano que vem está prevista a realização de concurso público para a Secretaria Municipal de Administração (Semad) de Belém. Serão pelo menos 400 vagas, segundo prevê o Plano Plurianual aprovado neste mês pela Câmara Municipal. A prefeitura da capital paraense prevê ainda a recomposição da remuneração de servidores que têm salário base inferior ao mínimo.

DÚVIDA

ASSEMBLEIA PARAENSE

Clube de maior tradição da sociedade paraense e que foi referência de qualidade até há alguns anos, a Assembleia Paraense tem registrado nas rodas de conversa diversas queixas contra a atual gestão. Entre os associados, que bancam o funcionamento do clube, não faltam reclamações sobre preço e qualidade do cardápio, passando pelos equipamentos e espaços que precisam de reforma. Questionamento comum também tem sido feito em torno da construção de um inexplicável prédio que seria destinado a eventos. Se há dúvidas sobre a função do local, há certeza de que a construção foi feita por milhões de motivos.

GOVERNADOR

INFLUÊNCIA

O governador do Pará, Helder Barbalho, foi eleito um dos 100 latinos mais influentes para a Ação Climática, em 2021. O ranking anual é lançado pela Organização Sachamama, instituição sem fins lucrativos, com sede na Flórida (EUA), e que atua nas áreas de clima e justiça social. A entidade é apoiada por organizações como o WWF, a The Nature Conservancy (TNC) e a Universidade Internacional da Florida (FIU).

PERSONALIDADES

Com o prêmio, o governador paraense se junta a nomes como o da diplomata e ex-secretária executiva das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a costarriquenha Cristiana Fígueres, o ator e ativista norte-americano Joaquin Phoenix, a modelo brasileira Giselle Bündchen, o cantor espanhol Alejandro Sanz e a parlamentar norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, entre outros. O papa Francisco também integra o grupo.

IMPOSTO

DESCONTO

Donos de imóveis que quitarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 28 deste mês receberão crédito de 25% no pagamento do IPTU do ano que vem. O benefício, que funciona como um desconto, é garantido por lei. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, até o final de novembro, 83 mil contribuintes com imóveis residenciais na capital já haviam quitado o IPTU de 2021, fazendo jus ao crédito para o próximo exercício. Para quem tem imóveis comerciais também haverá descontos escalonados.

ILUMINAÇÃO

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), assinará, nos próximos dias, ordem de serviço para um mutirão de iluminação em todas as vias do conjunto Cidade Nova. O investimento previsto é de R$ 8 milhões. O projeto prevê a troca de 5,5 mil lâmpadas por luminárias de led, que são mais econômicas e garantem melhor iluminação.

EM POUCAS LINHAS

► A Prefeitura de Belém vai lançar um projeto piloto de lixeiras de alumínio que ficarão enterradas.

► Serão usadas, em princípio, nas feiras, onde há a produção de grande quantidade de lixo orgânico.

► Quando cheias, elas são levantadas por um equipamento adaptado aos carros coletores, sem contato com os trabalhadores.

► A capacidade é para receber até três metros cúbicos de lixo.

► A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia e a Companhia Têxtil de Castanhal firmaram acordo de cooperação técnica para realização de cursos profissionalizantes na área de artesanatos e artefatos de juta.

► Serão oferecidos 12 cursos de capacitação em oito modalidades de artesanatos e artefatos em juta, com carga horária de 32 horas.

► Os perfis da prefeita de Marituba, Patricia Mendes (Republicanos), nas redes sociais, têm dividido opiniões.

► Em uma das redes, onde o forte são fotografias e vídeos, os internautas conseguem acompanhar a vida da chefe do Executivo da cidade de forma mais intimista, já que as postagens lembram muito as das chamadas influenciadoras digitais.

► As publicações vão desde “recebidinhos” de lingerie, roupa e comida, até registros de trocas de carinhos matinais entre ela e o marido, cotado para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará nas próximas eleições.

► Integrantes de partidos da base aliada do prefeito Edmilson Rodrigues (PSol) têm reclamado que, nos eventos do município, apenas a presidente do partido, Leila Palheta, é chamada para compor as mesas oficiais.

► A predileção é porque Leila seria a candidata preferencial da legenda para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Pará.

► Pré-candidatos de outros partidos se sentem alijados diante da preferência explícita.