Obra na ilha

O caramanchão da praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, será reformado pela Prefeitura de Belém, a partir do dia 8.



Só pela internet

Em tempos de pandemia, as homenagens no Dia Internacional da

Mulher vão ser restritas ao mundo virtual.

(J.Bosco)



"O sistema de saúde está, claro, sob estresse, mas está conseguindo suportar bem.”

Foi o que afirmou, ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, durante audiência de membros do Conselho das Américas que, apesar da falta de UTIs em “alguns Estados”, o sistema de saúde do Brasil tem conseguido lidar bem com a pandemia de covid-19.

PILOTO

Sobrevivente



Foi encontrado ontem, com vida, o piloto santareno Antônio Sena, o “Toninho”. Ele estava desaparecido desde a tarde do dia 28 de janeiro deste ano, quando decolou do município de Alenquer, no oeste paraense, com destino à pista “13 de Maio”, uma área de garimpos na cidade de Almeirim, perto da divisa entre os Estados do Pará e Amapá.



Resgate



As buscas por “Toninho” chegaram a mobilizar a Força Aérea Brasileira, além do Corpo de Bombeiros e Polícia Federal. O piloto foi encontrado em uma área de mata de Almeirim, na divisa entre Pará e Amapá, por coletores de castanha. O anúncio foi feito ontem pelo governador Helder Barbalho em suas redes sociais. Hoje, uma equipe do Grupamento Aéreo da Segurança Pública do Pará irá até o local para fazer o resgate do piloto.



COMÉRCIO

Preocupação



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu, ontem, em audiência, os representantes da Federação do Comércio do Pará (Fecomércio) e do Sindicato dos Lojistas de Belém. Na pauta, as medidas para combater a covid-19. Os empresários estão preocupados com um possível lockdown na capital paraense. Na reunião com o prefeito, argumentaram que “decisões drásticas” podem causar prejuízos ao Estado e ao município e lembraram que o comércio varejista é o maior empregador de mão de obra no Pará.



Dúvidas



O fato é que Estado e município ainda vão analisar os resultados das medidas para conter a pandemia anunciadas na última segunda-feira. O toque de recolher, por exemplo, valeria por uma semana, mas pode haver prorrogação se a pressão sobre o sistema de saúde não diminuir. O Pará segue com uma taxa de ocupação de leitos exclusivos para a covid-19 na casa dos 80%.



COMISSÃO DA VERDAde

Relatório



A Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) vai imprimir o relatório final da Comissão da Verdade. O documento é fruto de trabalho que começou em setembro de 2014 e reuniu organismos estaduais e da sociedade civil. Em reunião com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Carlos Bordalo (PT), o presidente da Ioepa, Jorge Panzera, anunciou que a previsão é lançar a obra em outubro deste ano. A Comissão da Verdade no Pará foi um desdobramento do grupo nacional, instalado oficialmente em maio de 2012, pela então presidente Dilma Rousseff. O objetivo foi registrar a história de desaparecidos políticos durante a ditadura militar.

“REI DO OURO”

Despedida



Morreu, ontem, vítima da covid-19, o empresário e ex-prefeito de Laranjal do Jari (AP), Idemar Felipe, o “Barbudo Sarraf”. Nos anos de 1980, ele ficou famoso em todo o Brasil como símbolo da corrida garimpeira na Amazônia. Apelidado de “Rei do Ouro” ele foi personagem em dezenas de programas de TV no Brasil e no exterior. Nessas ocasiões, costumava exibir cordões, anéis e pulseiras que, segundo ele, somavam mais de três quilos de ouro, metal que fazia questão de ostentar nos dentes, armação de óculos e até nas fivelas dos cintos.



ASSÉDIO

Gestantes



A Justiça Federal condenou um ex-atendente de enfermagem da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Segundo o MPF, o ex-servidor assediava sexualmente pacientes gestantes usuárias de serviço público de saúde ofertado em Castanhal. No processo, a Funasa pediu à Justiça para atuar como coautora da ação.



Abusos



Depoimentos prestados por servidores da Funasa e por pacientes atendidas pelo condenado apontaram que ele tinha o costume de proferir diversas expressões pejorativas e de cunho erótico às gestantes atendidas. Além disso, ele enganava as pacientes dizendo que tinha a função de fazer medição de barriga, e que, para isso, elas tinham que se despir. A Justiça determinou que o ex-atendente perca o cargo e pague multa equivalente a dez vezes o valor da última remuneração que recebeu, além de ficar com os direitos políticos suspensos por cinco anos, e de ter sido proibido, por três anos, de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais.



EM POUCAS LINHAS

Os shopping centers de Belém vão alterar os horários de funcionamento aos domingos durante a vigência do decreto estadual que estabeleceu toque de recolher no Pará.

Lojas, áreas de lazer e entretenimento vão funcionar das 12h às 20h.

As praças de alimentação e restaurantes funcionarão das 11h às 18h.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), anunciou ontem a abertura de dez novos leitos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Clínicas de Ananindeua.

Os leitos serão exclusivos para tratamento de pacientes com covid-19.

De acordo com o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Ananindeua já havia registrado 14.359 casos confirmados de covid-19, com 439 mortes, até a última quinta-feira.

Depois de ampla pesquisa sobre as condições de trabalho dos médicos durante a pandemia do novo coronavírus, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) deu início a uma nova pesquisa. Desta vez, será sobre o trabalho dos jornalistas.

O estudo é conduzido pela unidade da Fiocruz, em Brasília. O objetivo é avaliar as alterações na cobertura jornalística durante a pandemia em todo o País.

No Pará, a pesquisa tem apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais (Sinjor).

O advogado e professor paraense André Meira será o novo presidente da Academia Brasileira de Direito (ABD). A posse está marcada para o dia 8 de abril deste ano, via plataforma virtual.

A ABD tem 40 cadeiras com juristas de todos os Estados brasileiros.