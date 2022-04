'O Sars-CoV-2, causador da covid, continua a ter uma evolução imprevisível', alerta diretor da OMS

Apoio familiar

A Seduc encerrou o período de pré-matrícula na Creche Prof. Orlando Bitar. A listagem das crianças selecionadas será divulgada no dia 27.

Alerta à doença

O Ministério da Saúde inicia campanha de combate à doença de Chagas. Peças serão veiculadas nas mídias do governo.

"O Sars-CoV-2, causador da covid, continua a ter uma evolução imprevisível, agravada pela sua ampla circulação e intensa transmissão em humanos”

TEDROS ADHANOM, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), ao determinar, nesta quarta-feira (13), que a pandemia de covid-19 continua a ser considerada uma “Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional”. Na prática, isso significa que a doença continua a ser uma pandemia.

SERMÃO

VOLTA



Caberá ao padre Glaudemir Simplício de Lima a missão de conduzir o Sermão das Sete Palavras este ano. Uma das mais tradicionais cerimônias da Semana Santa realizadas pela Igreja Católica no Brasil, a homilia é realizada em Belém há 143 anos. Em 2020 e 2021, a cerimônia não pode contar com a presença dos fiéis, que amanhã devem voltar, mais uma vez, a lotar a pequena capela anexa ao Colégio Santo Antônio.



DURAÇÃO



O sermão dura exatas três horas, iniciando ao meio-dia, com a apresentação das Sete Palavras que, segundo a tradição cristã, teriam sido proferidas por Jesus durante o calvário. Padre Glaudemir Simplício é prefeito de Estudos dos Seminários da Arquidiocese e professor da Faculdade Católica de Belém.



TRADIÇÃO



O primeiro Sermão das Sete Palavras foi realizado pela Congregação das Irmãs Doroteias em 1879 e, desde então, é repetido toda Sexta-Feira Santa, sempre na capela do colégio Santo Antônio que, atualmente, está sob administração da Comunidade Católica Maíra. Nos anos 1970, por sugestão do então arcebispo de Belém dom Alberto Ramos, a cerimônia passou a ser transmitida para todo Estado via Rádio Liberal.

MERCEARIAS

CONSUMO



Levantamento divulgado ontem pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas revelou uma mudança significativa nos hábitos de consumo dos brasileiros nos últimos anos. Depois de quase desaparecerem, sufocados pela concorrência com os hipermercados, os mercadinhos de bairro voltaram a ganhar espaço. Os números do Sebrae apontam que entre 2018 e 2021, houve aumento de 12% no registro formal de minimercados, mercearias e armazéns, que atuam principalmente no varejo de produtos alimentícios.



PANDEMIA



Especialistas apontam que as restrições impostas pela pandemia levaram os consumidores a optar pelas compras perto de casa, impulsionado o setor. A pandemia também fez aumentar os serviços de delivery e os minimercados de condomínio, feitos sob medida para compras rápidas, muitos, sem a necessidade do atendimento de um funcionário, com o pagamento via caixa eletrônico ou por meio de aplicativo.

ESTRADAS

BALANÇA



O Ministério Público Federal ingressou com ação na Justiça para que a União seja obrigada a fornecer, com urgência, balanças de pesagem para uso nas fiscalizações nos postos da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Pará. Segundo a ação, a Polícia Rodoviária não tem, atualmente, no Estado, nenhuma balança própria e depende de empréstimos ou convênios para conseguir os equipamentos. Já o Dnit conta com apenas duas balanças para fiscalização em todo o Estado.



ACIDENTES



As balanças são usadas para medir o peso dos veículos. Sem elas, os fiscais se limitam a fazer apenas a conferência dos documentos fiscais das cargas, que nem sempre correspondem ao peso real. Na ação, o MPF argumenta que “o excesso de peso em veículos provoca acidentes, viola o patrimônio público, a ordem econômica, o meio ambiente e a segurança pessoal e patrimonial”.

OUTEIRO

MICROCRÉDITO



A Prefeitura de Belém faz hoje a entrega dos primeiros créditos solidários (microcréditos) a 36 donos de barracas de praia de Outeiro, distrito da capital. A entrega fará parte da programação do aniversário de 129 anos da ilha. Os valores vão de R$ 2,9 a R$ 4,5 mil e podem ser aplicados como capital fixo (reforma ou compra de equipamentos) e de giro (mercadorias).



INVESTIMENTO



O pagamento pode ser feito em 12 parcelas a juro de 0,01% e carência de 60 dias. A ação da Prefeitura de Belém, realizada por meio do Banco do Povo, prevê o investimento de R$ 1 milhão em crédito solidário para empreendedores autônomos e permissionários da prefeitura na ilha.

Em Poucas Linhas

➤ Seguem até 5 de maio as inscrições para médicos que desejam fazer o Processo de Revalidação de Diploma de Graduação do Curso de Medicina (Revalida) pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). O Revalida é uma exigência para quem cursou Medicina em universidades estrangeiras e deseja exercer a profissão no Brasil. A instituição deve revalidar os diplomas de 60 médicos.

➤ Começa hoje a Operação Especial Feriados do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Além de atuar no período da Semana Santa, a operação se estenderá para os feriados de Tiradentes e 1º de Maio, Dia do Trabalhador. Nesse período, 227 agentes vão fiscalizar o trânsito nos municípios de Salinópolis, Bragança, Barcarena, Acará, Tailândia, Santa Bárbara, Marituba (Alça Viária), Marapanim, Soure, Vigia, Palestina do Pará, Porto de Moz, Trairão, Santana do Araguaia, Mojuí dos Campos, Redenção, Novo Progresso, Marabá, Goianésia, Viseu, Alenquer e Jacundá, além da rodovia BR-316.



➤ A Fundação Carlos Gomes lançou a VIII Edição da Festa do Ritmo. O evento, que tem como foco a divulgação de instrumentos de percussão, será de 27 a 30 de abril. A programação inclui shows, concertos, palestras, masterclasses e oficinas. As atividades ocorrerão em vários espaços, incluindo as Usinas da Paz da Cabanagem e do Icuí-Guajará.



➤ Em decreto publicado ontem, a prefeitura de Parauapebas derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras até mesmo em ambientes internos.



➤ Morador de Belém que tentava passar o feriado em Alter do Chão, município de Santarém, oeste do Pará, desistiu ao se deparar com o preço das passagens. Nada mais, nada menos que R$ 3.208,96. Apenas um trecho.