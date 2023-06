Música para todos

Concerto nesta terça-feira, às 19h30, reúne músicos militares no Theatro da Paz. Repertório terá de Ary Barroso a Queen.

Ciência e arte

O Planetário do Pará inscreve até dia 1º de agosto interessados no VI Concurso Ciência e Arte. O tema é o uso de recursos naturais.

Renan Calheiros (J. Bosco)

"O rei Arthur está nu!"

RENAN CALHEIROS, senador (MDB-AL), sobre apuração da PF que tem como alvo um assessor do presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que é seu adversário político. A PF investiga fraude em licitação de kits de robótica.

MÉDICOS

GREVE

Pacientes que buscam atendimento de emergência no Hospital Municipal de Juruti, na região Oeste do Pará, estão voltando para casa sem atendimento. Os médicos da cidade entraram em greve por conta de atrasos no pagamento dos salários. Alguns alegam estar desde os meses de fevereiro e março sem receber. Os médicos de Juruti são vinculados às organizações sociais “Doutor Mais Vida Médicos” e “Divina Providência”, que foram contratadas pela prefeitura da cidade para fazer a gestão da saúde municipal.

CALOTE

O dono dessas OS é um médico conhecido em Belém por dar calotes em colegas e depois trocar os nomes das suas empresas e participar de novas licitações pelo interior do Estado. Segundo os médicos de Juruti, a prefeitura paga rigorosamente em dia as empresas, mas na hora de repassar o pagamento aos médicos, o processo empaca.

ENERGIA

PROTESTO

A Procuradoria-Geral do Pará protocolou, na semana passada, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), manifestação contrária ao aumento tarifário de 16,25% aprovado pela agência para ser aplicado pela Equatorial Energia a partir de 7 de agosto deste ano. A PGE argumenta que o reajuste - 10,41% decorrentes de reposições de anos anteriores e 5,84% referentes ao atual exercício -, fará da conta de energia do paraense a mais cara da Federação. Também argumenta que o reajuste ficaria muito superior à inflação.

DESIGUALDADES

Ainda segundo o documento da Procuradoria, o aumento proposto prejudica o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Caso a tarifa seja realmente aplicada, o Estado deve entrar com uma ação judicial para garantir uma tarifa menor.

CORTE

MUDANÇAS 1

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, presidida pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, passou por mudanças neste mês. O juiz eleitoral Álvaro José Norat de Vasconcelos, decano da Corte, encerrou ontem seus trabalhos no TRE. No lugar dele, toma posse durante a Sessão Plenária de hoje a juíza eleitoral Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira. A magistrada é conhecida por sua atuação em várias áreas, como a criminal, onde respondeu pelas varas de combate às organizações criminosas, crimes contra crianças e adolescentes. Na área cível, respondeu pela 4ª, 6ª, 8ª Varas de Família e 7ª Vara Cível.

SUBSTITUIÇÃO

Outra mudança foi a substituição da juíza federal Carina Cátia Bastos de Senna como membro efetivo da Corte Eleitoral do Pará, após findar seu biênio, na semana passada. Foi substituída pelo juiz federal Airton de Aguiar Portela, que atuou na 1ª Região e como Procurador Federal Autárquico no Instituto Nacional do Seguro Social.

REFORMA

MOVIMENTAÇÃO

Com o anúncio, feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de que pretende levar a reforma tributária ao plenário da Casa entre os dias 5 e 6 de julho, esta semana promete ser de muita articulação em torno do assunto. A proposta atual tem esbarrado na resistência de governadores, que temem perder a autonomia sobre a arrecadação.

FUNDO

Um dos pontos em discussão é a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) para compensar perdas dos Estados com as mudanças O Fundo será destinado especialmente a Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas os Estados do Sul e Sudeste reivindicam uma fatia maior do montante.

CULTURA

RECURSOS

Termina no dia 11 de julho o prazo para que os municípios façam o cadastro dos planos de trabalho na plataforma TransfereGov para receber recursos referentes à Lei Paulo Gustavo. Até a semana passada, 57% das prefeituras ainda não haviam feito os cadastrados, o que significa que podem perder o dinheiro. A adesão abaixo do esperado acendeu o sinal de alerta no governo, que deve intensificar as ações para tirar dúvidas sobre como acessar os recursos. A lei, cujo nome é uma homenagem ao ator morto pela covid-19, prevê o repasse de R$ 3,8 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal. Para o Pará, serão repassados R$ 165 milhões.

EM POUCAS LINHAS

- O “Festival Açaí Jet 2023” deve movimentar a economia e o turismo do município de Bujaru, no nordeste do Pará, especialmente com a confirmação do show da cantora Joelma, uma das artistas paraenses de maior expressão nacional.

- A programação foi confirmada pelo prefeito Miguel Júnior (MDB), para ocorrer entre os dias 15 e 17 de setembro, com apoio dos deputados estaduais Erick Monteiro (Federação PSDB/Cidadania) e Junior Ferrari (PSD).

- O projeto da Câmara Árabe “Halal do Brasil” chega a Belém nesta terça-feira, 27, no workshop “Como o Halal impulsionará a internacionalização de sua marca. Será às 8 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).



- Em parceria com a ApexBrasil, o projeto vem realizando roadshows pelo Brasil para apresentar a iniciativa a empresas interessadas em expandir sua atuação para o mercado Halal global.

- A Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas é tema de um concurso de desenho realizado pela Secretaria de Estado de Educação.

- Com o tema “Prepara COP 30”, o certame é voltado para estudantes da rede estadual de ensino e os melhores trabalhos serão utilizados na divulgação do evento e materiais pedagógicos da secretaria. As inscrições ficam abertas só até amanhã. Podem participar alunos entre 6 e 18 anos.



- Foi realizada ontem a aula inaugural da segunda turma do curso “Dialogando com as mãos”, que vai oferecer a formação básica na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para mais 100 servidores da área da segurança pública.

- A turma reúne servidores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Detran, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público e Prefeitura Municipal de Belém.

- A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, vai receber hoje a cerimônia de posse de 460 policiais penais aprovados no concurso C - 208. A solenidade contará com a presença do governador Helder Barbalho.