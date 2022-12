'O regresso da guerra à Europa requer que estejamos bem equipados', afirma Emmanuel Macron

Festas

Cerca de 25 mil pessoas passarão pelo Terminal Hidroviário de Belém nas festas de fim de ano. Marajó é o principal destino.



Música

O coral “Um Canto de Natal” animou essa semana o Hospital Oncológico Infantil, em Belém. As vozes eram de 43 funcionários.

Emmanuel Macron (J. Bosco)

"O regresso da guerra à Europa requer que estejamos bem equipados, que tenhamos uma estratégia real”

Emmanuel Macron, presidente da França, em entrevista ontem (20), sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse que o seu governo prepara um projeto de lei para reforçar a estratégia militar e reequipar as forças armadas do país.

MÉDICOS

PARALISAÇÃO



Promete ser caótico este fim de ano para quem precisa de atendimento médico na capital paraense. Traumatologistas e anestesiologistas que atendem pacientes de urgência e emergência no Hospital Mário Pinotti, o Pronto-Socorro da 14 de Março, anunciaram nova paralisação nesta semana. E o problema deve atingir também quem espera por cirurgias eletivas. Ortopedistas que atendem pacientes encaminhados pelo município para o hospital Maradei também suspenderam o atendimento ontem. Segundo os médicos, há pagamentos pendentes referentes a dezembro de 2020 e ao período de março a setembro deste ano. O aviso de paralisação foi enviado ao Sindicato dos Médicos, Conselho Regional de Medicina (CRM), Ministério Público Estadual e Secretaria Municipal de Saúde.



CARDIOLOGISTAS



A crise atinge ainda pacientes que precisam de atendimento em cardiologia. Desde o último dia 5 de dezembro, a Cooperativa de Trabalho dos Cardiologistas Intervencionistas do Estado do Pará (Coopercardio-PA), que presta serviço para o município, está com os atendimentos suspensos. A fila por uma cirurgia já reúne mais de 180 pessoas, segundo dados divulgados pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). A crise tem feito aumentar os boatos de mudança no comando da Secretaria Municipal de Saúde. O atual titular da pasta, Maurício Bezerra, estaria demissionário.

ELEIÇÕES

DIPLOMAÇÃO



Será hoje, em cerimônia no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, às 17h, a cerimônia de diplomação dos eleitos nas eleições deste ano para governador e vice; senadores e respectivos suplentes, deputados federais e estaduais. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no YouTube. A diplomação encerra, oficialmente, o calendário eleitoral deste ano.

ITBI

DESCONTO



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, sancionou a lei que reduz em 50% a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A medida terá validade até 31 de janeiro de 2023 e a meta é facilitar a regularização de imóveis que, atualmente, constam no cadastro de inadimplentes com a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

ÍNDIGENA

DESOCUPAÇÃO



O Ministério Público Federal e a prefeitura de Viseu firmaram Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) para que o município encerre, até o próximo dia 31, as atividades da escola municipal de ensino fundamental Antônio Alexandre da Silva, localizada na Vila Pedão, dentro da Terra Indígena (TI) Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará. A medida faz parte das ações do MPF para reduzir o apoio do poder público a não indígenas que ocupam a área. O TAC prevê a transferência dos estudantes para fora da terra indígena.



AGRÍCOLA



Com o mesmo objetivo, de esvaziar a Terra indígena, o Ministério Público recomendou à prefeitura de Garrafão do Norte que deixe de prestar assistência a ocupantes irregulares da área para a realização de atividade agrícola ou agropecuária, incluindo a concessão de maquinários.

VEÍCULOS

INADIMPLENTES



Balanço divulgado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) revela que, de cada dez veículos registrados no Pará, quase seis estão inadimplentes com o licenciamento anual, o CRLV. O Estado tem atualmente cerca de 2 milhões de veículos, desses, 1,4 milhão estão com o licenciamento em atraso. A direção do órgão afirma que o combate à inadimplência será uma das prioridades do órgão nas operações deste fim de ano.

PARLAMENTO

RECESSO



Os deputados estaduais iniciaram, ontem, o recesso parlamentar. Os trabalhos serão retomados apenas em 1º de fevereiro de 2023. Na última sessão deste ano eles votaram a lei orçamentária para o ano que vem. A peça recebeu 300 propostas de mudanças, mas apenas 62 foram aprovadas em plenária. A receita estimada para o ano que vem é de R$ 39,6 bilhões, com previsão de crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) em 2,64%.

Em Poucas Linhas

► O vereador Fabiano Carvalho (Progressistas) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Benevides para o biênio 2023-2024.

► A Comissão de Defesa Civil do município de Belém promove hoje um dia especial para a entrega de brinquedos, roupas e sapatos adultos e infantis. As peças foram arrecadadas durante campanhas ou entregues diretamente na sede da Defesa Civil. A ação, voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social, será das 9h às 13h, na sede do órgão, localizado no prédio da Aldeia Cabana.

► Quem tiver pendências para resolver ainda neste ano em agências bancárias deve se apressar. Quinta, 29, será o último dia útil do ano. Na sexta-feira, 30, as agências fecham para balanço e só reabrem na segunda, 2 de janeiro.

► Falando em feriado, o ano de 2023 terá 12 feriados nacionais. E desses, nove serão feriadões, já que quatro caem às quintas-feiras; três às sextas e dois às segundas-feiras. Feriado estadual, a Adesão do Pará à Independência, comemorada no dia 15 de agosto, cairá em uma terça-feira.

► Começa hoje, a partir das 20h, o já tradicional Varejão de Natal da Central de Abastecimento do Pará (Ceasa). Até 24 de dezembro, sempre de 20h às 9h, os consumidores poderão encontrar os produtos típicos da época natalina, além de hortifrutigranjeiros em geral. Neste ano, com o dólar em alta, a aposta é de que a estrela da ceia serão os produtos nacionais.

► Começou ontem e vai até 6 de janeiro o recesso do Poder Judiciário. Nesse período, o atendimento nas unidades judiciárias será em regime de plantão e os prazos processuais também ficam suspensos.