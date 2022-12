'O que nós buscamos fazer foi atualizar a lei de 1950 e adaptá-la', diz Lewandowski

Camisa 10 argentino

As vendas das camisas de Messi as colocaram entre as mais procuradas no mundo, diz jornal esportivo da Espanha.



Programa habitacional

Conselho do FGTS ampliou em 5% os valores mínimos para financiamento de imóveis do “Casa Verde e Amarela”.

Ricardo Lewandowski (J Bosco)

"O que nós buscamos fazer foi atualizar a lei de 1950 e adaptá-la aos princípios da Constituição de 1988”

Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao entregar ao Senado um anteprojeto de atualização da Lei do Impeachment. O documento traz propostas para agilizar o processo sem que haja quebra do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

COPA

FINAL

Com mais de dois mil cidadãos franceses com residência no Pará, o próprio consulado da França no Estado está organizando sua torcida para o jogo da final da Copa do Catar, assim como fez nos Mundiais de 1998 e 2018. Para o jogo deste domingo, o cônsul honorário da França em Belém, Sérgio Galvão, convidou a torcida francesa para um bistrô em um shopping da cidade, mas com uma diferença. Ele estendeu o convite também aos paraenses que queiram torcer pela Argentina, simulando a torcida de Remo e Paysandu.



“RE-PA”



O “Re-Pa” entre as seleções da Copa está sendo lembrado porque o primeiro uniforme da França tem o tom de azul da camisa do Remo, enquanto a camisa da seleção dos hermanos lembra, em tudo, o uniforme do Paysandu.

TURISMO

MUDANÇA



Transformada em secretaria municipal, a pasta do Turismo em Belém, que antes tinha status de coordenadoria, passará a ser responsável por projetos hoje coordenados pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), entre eles o Festival da Gastronomia, e as demais ações que garantem a Belém o selo de Cidade Criativa da Gastronomia. A mudança foi aprovada nesta semana pela Câmara de Vereadores e vai permitir também que o novo órgão faça a captação de recursos junto a bancos de desenvolvimento do Brasil e do exterior.

CRISE

GRADUAÇÃO



O caderno regional de Marabá, encartado em O Liberal neste domingo, 18, traz matéria exclusiva sobre a crise na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), que, por falta de dinheiro, não vai ofertar em 2023 um dos cursos mais procurados da instituição, o de Psicologia.



IMPACTO



O principal motivo é a falta de recursos para contratar professores para formar novas turmas. E a falta de docentes também já atinge, inclusive, a turma dos alunos que entraram este ano no curso - que tem duração de cinco anos e, em média, seis a oito disciplinas por semestre, mas este ano teve o cronograma duramente afetado, com oferta de apenas duas disciplinas das previstas para o período, o que inevitavelmente vai influenciar no futuro da graduação.



CORTES



Esse cenário crítico se impôs após os cortes de verbas feitos em junho deste ano pelo Ministério da Educação (MEC), sendo a maior crise da Unifesspa desde sua implantação, em 2013, quando iniciou as atividades com 600 estudantes. Hoje, a comunidade acadêmica passa dos 7 mil alunos e a instituição acumula quase R$ 2 milhões em perdas orçamentárias.

QUIRIRI

PORTO



As obras de ampliação de calado do canal do Quiriri, no nordeste paraense, estão entre os grandes desafios de 2023 sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Mineração (Sedeme), que tem a incumbência de acompanhar e acelerar esse empreendimento essencial para viabilizar a navegação de navios de grande calado no transporte de commodities para o exterior.



OBRAS



As obras não se limitam apenas ao aumento da profundidade do calado, mas incluem a melhoria da infraestrutura em torno do porto de Vila do Conde, em Barcarena. Ainda na Região Metropolitana de Belém está a cargo da Sedeme a Exposibram, a maior feira da indústria de minérios das Américas, que será realizada na capital paraense, no mês de agosto

SERVIDORA

DIRETORIA



O Conselho de Administração (Consad) do Banco da Amazônia (Basa) elegeu, ontem, a gerente executiva Ana Paula Bulhões Moitinho Leal para o cargo de Diretora de Gestão de Recursos e Portfólio de Produtos e Serviços (DIREP), vago desde o primeiro semestre deste ano. A nova diretora eleita é formada em Economia, com especialização em Auditoria Interna, MBA em Negócios Financeiros. Também possui Certificação Profissional CPA-20 e ICSS Ênfase em Administração. A chegada de Ana Paula à direção foi saudada pelos servidores da instituição como um sinal de valorização dos servidores de carreira.

Em Poucas Linhas

► A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) realiza hoje, a partir das 9h, o Natal Missionário, que contará com programação voltada para toda a família. A programação será na Capela Sagrada Família, atendida pela Caju, no bairro da Pedreira, em Belém. Haverá pregações formativas sobre o tempo do Advento, louvor e café partilhado, além da entrega de cestas básicas, brinquedos e material escolar.

► Começou ontem e segue até hoje a Feira do Empreendedorismo Inclusivo. O evento está sendo realizado na praça Porto Futuro, em Belém. Serão comercializados produtos artesanais, alimentos, materiais pedagógicos adaptados e brinquedos educativos sensoriais.

► A Arquidiocese de Belém instala neste domingo, 18, a Paróquia Ascensão do Senhor, dentro do conjunto Uirapuru, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. A nova paróquia já havia sido definida como área missionária em dezembro do ano passado. O território geográfico da nova paróquia abrange um raio de 1,6 km² e cobre oito comunidades, tendo como matriz a Igreja Ascensão do Senhor.

► Faltam apenas 15 dias para o encerramento das inscrições na chamada pública da Lei de Incentivo à Cultura 2023 e 2024 do Banco da Amazônia (Basa). As inscrições estão abertas até o dia 30 deste mês, para que artistas, produtores e demais interessados apresentem seus projetos culturais para a concorrência. O edital contempla somente projetos que tenham sua execução prevista na área de atuação do Basa, que respeitem a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região amazônica. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail: lei.incentivocultura@basa.com.br, para pessoas físicas e jurídicas.