'O que deveríamos fazer é pagar aos brasileiros para não derrubarem suas florestas', diz Joe Biden

Produto sustentável

A Microsoft vai lançar no Brasil um mouse sem fio feito com lixo plástico retirado do oceano. O acessório custará R$ 169.

Consumo de energia tem alta

O consumo de energia elétrica no Brasil alcançou 68.095 megawatts médios no 1º trimestre deste ano, um avanço de 0,9%.

Joe Biden (J. Bosco)

"O que deveríamos fazer é pagar aos brasileiros para não derrubarem suas florestas”.

A declaração é do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou que florestas na América do Sul, em países como Brasil e Colômbia, retiram mais carbono da atmosfera do que a quantidade gerada pela nação que ele governa.

MALÁRIA

CONTROLE



Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Malária, data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2007, com a finalidade de reconhecer o esforço global para o controle da doença. Para celebrar o dia, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém marcou uma série de atividades nos arredores da feira do Ver-o-Peso. Haverá distribuição de material informativo e ação dos profissionais de saúde, que falarão sobre os sintomas e formas de prevenir a doença. Na próxima semana a Sesma vai intensificar as ações de controle dos insetos transmissores com a visita de agentes de controle de endemias em áreas a serem divulgadas.



PREOCUPANTE



O avanço da malária na capital paraense tem preocupado as autoridades de saúde. Apenas nos meses de março e abril deste ano, o município registrou, segundo dados oficiais, 21 casos da doença. Foram nove casos em março, nos bairros da Cabanagem, Guamá, Pedreira, Umarizal e Telégrafo, e 12 casos em abril, no Umarizal e Telégrafo. Para se ter uma ideia do que isso representa, em 2018 foi registrado um caso na capital paraense. Em 2019 e 2020 não houve registro da doença. No ano passado foram nove casos.



FOCOS



Na manhã da última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que sua Divisão de Controle de Endemias identificou focos dos mosquitos Anopheles, transmissores da doença, e que havia iniciado os procedimentos para eliminação. Também informou que está acompanhando os casos da doença, desde o diagnóstico até a conclusão do tratamento.

QUERMESSE

EXPOSIÇÃO



A partir de 20 de maio a Praça Santuário da Basílica de Nazaré será ocupada pela Quermesse Mariana.



PROGRAMAÇÃO



A programação cultural terá música, a apresentação do cartaz do Círio e este ano contará com a “Exposição Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design, Música”, idealizada pelo designer paraense Carlos Alcantarino. A exposição reproduzirá cenários amazônicos inspirados no design único das casas, embarcações e objetos do dia a dia do caboclo. O trabalho promete recriar a atmosfera típica das cidades paraenses em uma tenda com oito salas, onde estarão distribuídas cerca de 400 peças.

OBRAS

FISCALIZAÇÃO



Já foram eleitos os 24 moradores que farão parte da Comissão de Fiscalização das obras de construção da nova Senador Lemos. Os fiscais foram eleitos em uma plenária do programa “Tá Selado”, na semana passada. Caberá a eles acompanhar as obras e fiscalizar se a construtora está fazendo o trabalho conforme contratado. A eleição da Comissão segue orientação do prefeito Edmilson Rodrigues para que todas as obras, ações e serviços da prefeitura sejam acompanhados por representantes da comunidade. A prefeitura deu prazo de seis meses para que a obra seja concluída. O investimento previsto é de R$ 16 milhões.

ELEIÇÕES

CARTILHA



A Procuradoria-Geral de Justiça e o Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado publicaram a cartilha “Eleições 2022 - perguntas e respostas”. O material contém 80 perguntas e respectivas respostas sobre o pleito deste ano. O conteúdo, destinado à comunidade em geral, está disponível no site do MPE.

PREFEITOS

BRASÍLIA



A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) é uma das patrocinadoras da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que começa nesta segunda-feira, 25, e segue até dia 28. No Pará, a Federação das Associações dos Municípios (Famep), que faz a mobilização estadual, conseguiu garantir a presença de quase 100 prefeitos no que é considerado o maior evento municipalista da América Latina, e oficialmente tem objetivo de apresentar a pauta prioritária dos gestores aos poderes Legislativo e Executivo. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado para o evento que vai debater, entre outros temas, o impacto sobre as finanças municipais de medidas como a redução de Imposto sobre Produtos Industrializados.

Em Poucas Linhas

► Este ano o Dia das Mães será celebrado no dia 8 de maio. Em Belém, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), essa é uma das datas que mais levam pessoas aos cemitérios da capital. Para disponibilizar um ambiente com mais conforto ao público durante as visitas, a Seurb já começou o trabalho de reforço nas ações de limpeza nos cemitérios São Jorge, na Marambaia, e Santa Izabel, no Guamá, que concentram o maior número de visitantes na data.



► Será nesta segunda-feira, 25, a despedida do professor Hugo Alex Carneiro Diniz da reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Ele se despede às 15 horas, em uma reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consun), ocasião em que será inaugurada a Galeria de Reitores e apresentado o Relatório de Gestão 2018/2022. A nova reitora, a professora doutora Aldenize Ruela Xavier, escolhida na consulta universitária de dezembro passado, já foi nomeada no último dia 20 pelo presidente Jair Bolsonaro, para um mandato de quatro anos.



► Depois de dois anos de interrupção pela pandemia da covid-19, volta a ser feita neste domingo a Jornada Vocacional, promovida pelo Serviço de Animação Vocacional (SAV), do Centro de Cultura e Formação Cristã, na BR-316, em Ananindeua. A jornada tem como objetivo principal despertar ou reforçar nos jovens a vocação para servir à Igreja, especialmente na vida sacerdotal.



► A carreira e o piso nacional do médico foram os temas discutidos no feriadão de Tiradentes, durante simpósio nacional realizado em Belo Horizonte pela Federação Médica brasileira. Além de defender a criação de uma frente nacional com representação no Congresso para defender os interesses da categoria, os médicos brasileiros querem a criação de uma carreira, a exemplo da carreira dos magistrados, para fixar os profissionais no interior e acabar com a precariedade na contratação de médicos no Brasil.