'O que aconteceu hoje não é o fim da história', diz Netanyahu após ataque entre Israel e Hezbollah

Câmara dos Deputados

Aprovado PL que fixa o piso de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.650 para jornada de 30h por semana.



Turismo espacial

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, tenta 1ª caminhada espacial com turistas amanhã, na missão batizada de Polaris Dawn.

Benjamin Netanyahu (J.Bosco)

"O que aconteceu hoje não é o fim da história.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, após o maior ataque entre Israel e Hezbollah, neste domingo. Ele disse que o ataque do exército israelense contra o grupo terrorista libanês, ontem, marcou “um passo no caminho” para mudar a situação ao longo da fronteira.



>MAIS MÉDICOS

CONTRATAÇÕES



O novo edital para o 38º ciclo do programa Mais Médicos para o Brasil começa a efetivar seus aprovados nos próximos dias. Para o total de 3.177 vagas foram recebidas 33.014 inscrições, destacando a participação expressiva de médicos formados no País. Do total de vagas oferecidas no edital, 99,9% foram preenchidas, com apenas uma vaga em São Jerônimo (RS) não ocupada.



VULNERÁVEIS



O resultado é que 95% das vagas serão ocupadas por profissionais que possuem registro nos conselhos regionais de Medicina do Brasil. Já os 4,9% do restante das vagas foram preenchidos também por brasileiros, mas formados no exterior. Todos eles serão contratados com incentivos e benefícios para atuação em áreas mais vulneráveis.



PARÁ



Ao todo, na região Norte, serão alocados 381 profissionais, sendo mais da metade para o Estado do Pará, que ficará com 195 novos médicos contratados pelo programa, que este ano registrou 382 candidatos (12,4%) inscritos para vagas destinadas às pessoas com deficiência.



RETOMADA



O Mais Médicos foi retomado em 2023, pelo governo federal, para garantir atendimento principalmente em regiões de vazios assistenciais, além de trazer aos profissionais a oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade, com a possibilidade de fazer, desde o ano passado, especialização e mestrado por meio da Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde, que integra os programas de formação, provimento e educação pelo trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, 24.894 médicos atendem em todo o Brasil. São 12.051 a mais que o registrado em dezembro de 2022.



>FUNDEB

PISCINA



Utilizando recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) sem consultar ninguém, o prefeito de Augusto Corrêa, Francisco Ednaldo Oliveira, mais conhecido da população como Estrela Nogueira (MDB), quer porque quer construir uma piscina olímpica para os alunos da rede municipal, cuja maioria vive na área da cidade banhada por um caudaloso rio, o Umarajó.



CUSTO



O valor orçado para a obra passa de R$ 1,7 milhão, recursos que dariam para construir várias quadras esportivas para atender milhares de alunos da rede municipal de ensino e também da comunidade. Uma das queixas que fazem educadores se posicionarem contra a ideia do prefeito é que até hoje ele se nega, por exemplo, a atualizar o adicional noturno dos vigilantes das escolas, e deixa de pagar gratificações aos educadores, cujos valores há anos estão congelados.



>INOVAÇÃO

CIENTÍFICA



Belém vai sediar o XIV Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi), um evento que reúne, de amanhã até 29 de agosto, todos os 18 Institutos Federais das Regiões Norte e Nordeste do Brasil, com o objetivo de disseminar os conhecimentos científicos e tecnológicos para além das fronteiras acadêmicas. Este ano o Connepi está sendo organizado pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) e terá como tema “Educação tecnológica: conectando regiões, construindo futuros”. A programação vai ocorrer no Hotel Sagres e as inscrições são gratuitas, pelo site do Connepi Belém 2024.



>CACICA

DESTAQUE



A cacica Ô-é Paiakan Kaiapó será uma das principais debatedoras, hoje, no seminário “Diálogos sobre questões climáticas e a COP 30”, promovido na região sul do Pará pelo Ministério Público Estadual, com o tema “Proteger territórios e as populações tradicionais diante da vulnerabilidade climática”. Desde o ano passado, Ô-é Paiakan Kaiapó está à frente da Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no município de Tucumã. Ela foi empossada no cargo em 14 de abril do ano passado pela presidenta da Funai, Joenia Wapichana, e é a primeira liderança indígena à frente da regional. O seminário terá o dia inteiro de duração, no auditório do MPPA de Redenção.

Em Poucas Linhas

- Um equipamento de pesquisa foi inaugurado na última sexta-feira (23) pela Universidade Federal do Pará (UFPA).



- Trata-se do Laboratório de Controle de Qualidade Microbiológico, para as novas fases das pesquisas dentro do ecossistema de laboratórios do projeto “INCT-PROBIAM Pharmaceuticals Amazônia”, sob a coordenação da pesquisadora Marta Chagas Monteiro.



- Hoje, véspera do Dia do Psicólogo, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) promove o “Seminário Saúde Mental e Políticas Públicas: caminhos de debate e aprimoramento”, na sala multiuso da Assembleia Legislativa do Pará, a partir das 15h.



- O objetivo é reunir profissionais de saúde, especialistas, gestores e representantes da sociedade civil para debater os avanços e os desafios, a valorização profissional e a COP 30. O evento é aberto ao público.



- A direção do Festival Canção da Transamazônica (Fecant) anunciou o período de realização da 10ª edição.



- Será de 7 a 9 de novembro, na Concha Acústica de Altamira, com mostras competitivas nas categorias Kids, Regional e Nacional. O período de inscrições ainda será anunciado.



- Belém receberá o espetáculo gratuito “Cirquin”, da trupe gaúcha Tholl. O enredo mistura circo, teatro e dança, integrando cenários e figurinos.



- As apresentações serão realizadas na quinta (29), às 20h, e sexta-feira (30), às 15h. A realização é do projeto Girando Arte, com incentivo do Ministério da Cultura e patrocínio do Atacadão.



- Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado ontem (25), o procurador-geral de Justiça, César Mattar Jr., e o promotor de Justiça Alexandre Tourinho foram homenageados em cerimônia militar no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém.



- Os membros do MPPA receberam a outorga “Medalha do Pacificador”, destinada a autoridades civis e militares, por merecimento e em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade paraense e ao Exército.