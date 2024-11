Pacto global

BID contribuirá com até US$ 25 bilhões para aliança contra a fome, que será lançada no Brasil durante a cúpula do G20.

Plataforma digital

Alternativa ao X, do bilionário Elon Musk, rede social norte-americana Bluesky ganha um milhão de usuários em apenas 24 horas.

(J. Bosco)

"O PT precisa ter humildade para ouvir o que a população não está apenas dizendo, mas gritando.”

Edinho Silva, prefeito de Araraquara. O preferido de Lula para presidir o partido em 2025 reconhece que é preciso recuperar o elo perdido com a classe trabalhadora.

EXPORTAÇÃO

INCENTIVO



Estado com vocação para a exportação de commodities, o Pará tenta mudar a escrita e diversificar a pauta exportadora incluindo os chamados bioprodutos, produzidos de maneira sustentável. Um dos caminhos para ampliar essas vendas para o exterior é garantir incentivos fiscais para a produção interna. Em evento realizado na semana passada, o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson, informou que neste ano o Estado chegou a um total de 19 empresas incentivadas, sendo 17 novos projetos e dois renovados.



SEDEME



Outros quatro projetos estão em processo de publicação das resoluções. A Sedeme é responsável pela gestão das políticas de incentivo e coordena a análise, sugestão de aprovação e concessão dos benefícios fiscais que precisam ser referendados pela Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Pará, composta por órgãos e secretarias paraenses.



HOSPEDAGEM

DESAFIO



Hospedar mais de 60 mil visitantes que virão a Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, a ser realizada em novembro de 2025, continua sendo o maior desafio para a organização do evento. Mas bem longe do pânico que os adversários da capital paraense como sede da COP tentam instalar, o clima entre os organizadores é de otimismo e o momento é de pensar em alternativas para aumentar o número de acomodações, assim como fizeram outras cidades de médio porte que já receberam a conferência.



UNIÃO



Na semana passada, o governo federal reafirmou que está investindo na construção de novos hotéis em Belém, por meio da cessão de terreno na área portuária.



RECURSOS



O secretário da COP 30, Valter Correia, informou que as parcerias envolvem governo do Estado e prefeitura de Belém, num esforço coletivo que inclui o setor privado. O governo federal já destinou R$ 100 milhões, por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), para melhorias na qualidade de hotéis e serviços de turismo.



VILA



Outra alternativa destacada na semana passada por Valter Correia é a construção da Vila dos Líderes, que vai disponibilizar cerca de 500 quartos de padrão cinco estrelas e vai ficar como legado para Belém após a conferência. Com investimentos de R$ 224 milhões aplicados pela Itaipu Binacional, as acomodações atenderão parte das delegações dos países participantes e, após a COP 30, deverão funcionar como centro administrativo do governo do Pará. Já os navios de cruzeiro vão acomodar aproximadamente 5 mil pessoas.



BELÉM

DEPENDÊNCIA



Com uma receita anual de R$ 5,6 bilhões, a próxima gestão de Belém terá os desafios de aumentar a arrecadação própria e reduzir a dependência do município de recursos transferidos por outros entes. Para se ter uma ideia, a arrecadação própria municipal, com a cobrança de impostos (ISS e IPTU), taxas, contribuições (iluminação e limpeza pública) e prestações de serviços deve contribuir com apenas R$ 1,5 bilhão, ou seja, menos de 30% do total. O Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do governo federal, e da cota-parte do ICMS estadual somam R$ 3 bilhões, equivalente a 53,41% das receitas correntes.



JUSTIÇA

AVALIAÇÃO



O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) começou uma pesquisa para avaliar a satisfação do público em relação aos serviços prestados pelo Poder Judiciário no Estado. O objetivo é coletar dados sobre acesso ao sistema de Justiça, acompanhamento processual e efetividade dos serviços jurisdicionais. As informações vão subsidiar possíveis melhorias para o Poder Judiciário do Estado. O formulário, disponível no site do TJPA, deve ser preenchido por pessoas que já tenham sido parte em algum processo judicial, além de advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público. As respostas podem ser enviadas até 19 de dezembro.

Em Poucas Linhas

- O prefeito eleito de Santo Antônio do Tauá, Rodrigo Amorim (MDB), se reuniu durante a semana com a reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Herdjania Veras, para discutir a implantação de um campus da instituição no município, que tem um vasto campo para aplicação de pesquisa e extensão em agricultura. O estudo de viabilidade do novo campus terá início no mês de janeiro.



- Hoje, terceiro domingo de novembro, é dedicado a lembrar das pessoas que morreram no trânsito. Para marcar a data, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizará ação educativa em Belém, em frente ao Parque Estadual do Utinga.



- A programação inclui uma blitz educativa com os veículos que estiverem passando pela avenida João Paulo II. O local foi escolhido por ser uma via de grande fluxo de veículos e para lembrar os dois ciclistas acidentados este ano na avenida, ocasião em que um deles morreu ao ser atropelado.



- Referência em atendimento oncológico no Pará e estados vizinhos, o Hospital Ophir Loyola (HOL) é o primeiro da rede pública estadual a realizar o transplante autólogo de medula óssea, isto é, quando o tratamento é feito com a medula do próprio paciente.



- As conquistas do procedimento já executado com sucesso em dez pacientes, desde 2023, no Estado, foram divulgadas em uma mesa-redonda no I Congresso Amazônico de Oncologia, promovido pelo HOL, nesta sexta-feira (15), no Hangar.



- Nos dias 28 e 29 de novembro, o Centro de Ciências Naturais e Tecnologia - campus V, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), sediará o I Simpósio de Governança Ambiental Global e Políticas Públicas na Amazônia Legal.



- O evento reunirá pesquisadores, representantes de organizações não governamentais (ONGs) e gestores para debater o futuro da Amazônia, abordando o papel central da floresta no equilíbrio ambiental global e no enfrentamento das mudanças climáticas.