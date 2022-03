'O pior ainda está por vir', afirma Emmanuel Macron sobre guerra entre Rússia e Ucrânia

Mostra de artesãs

Hoje e amanhã, a 1ª Feira Verde Itinerante vai expor os artesanatos produzidos por 25 mulheres, na UsiPaz Cabanagem.

Alternativas à mesa

Com a alta nos preços, o consumidor paraense substituiu a carne bovina por frango e pescado para driblar a carestia.

Emmanuel Macron (J. Bosco)

"O pior ainda está por vir.”

Foi o que concluiu, ontem, o presidente francês, Emmanuel Macron, após uma conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que expressou sua determinação em continuar a ofensiva e disse que poderia “tomar o controle” de toda a Ucrânia.

FALTAS

Delegado

Prefeito cassado do município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, o delegado Willian Fonseca (PRTB) se apresentou de volta à Polícia Civil do Pará para cumprir expediente no final do ano passado. Designado para assumir o Departamento de Polícia de Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó, Fonseca estaria ausente da cidade desde 15 de fevereiro. Nas redes sociais, o delegado reclama que a transferência é retaliação política. Seja como for, Fonseca ainda está em estágio probatório na nova função. Segundo o Portal da Transparência, o delegado tem salário de R$ 41.644,00 e corre o risco de ser punido administrativamente por abandono da função pública.

CINEMA

Apelo

Após um apelo feito pelo jornalista e pesquisador Pedro Veriano, a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) anunciou que fará uma manutenção preventiva do Cinema Olympia. Segundo a assessoria da Fumbel, as obras começarão na próxima semana. Será feita manutenção no telhado, consertos nas instalações hidráulicas e compra de novos aparelhos de ar-condicionado. Fundado em 1912, o Olympia é o mais antigo do Brasil ainda em funcionamento no Brasil. Pertenceu ao Grupo Severiano Ribeiro e hoje está sob responsabilidade do município de Belém. Por causa da pandemia de covid-19, o espaço está fechado há quase dois anos.

DENÚNCIA

Rota

Passageiros que viajavam do porto de Camará, no município de Salvaterra, para a capital paraense denunciaram que a lancha “Lívia Marília”, da empresa Arapari Navegação, saiu daquele porto na manhã de terça-feira, 1º, mas mudou de rota por conta da presença da fiscalização da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH) do Pará no Terminal Hidroviário de Belém.

Irregularidade

Segundo a denúncia, o motivo da mudança de rota é que a lancha estava sem comandante, sendo conduzida por pessoa não habilitada. Aos fiscais da própria CPH foram dadas informações de que não é a primeira vez que isso ocorre e, na última terça-feira, a tripulação recebeu uma mensagem e foi obrigada a desviar a rota e concluir a viagem chegando a Belém pelo porto da própria empresa, no bairro da Cidade Velha. A CPH deve abrir investigação sobre o caso.

PONTE

Avaliação

O governador Helder Barbalho anunciou, ontem, que não será feita a duplicação da ponte que liga o continente à Ilha de Outeiro, em Belém. O anúncio foi recebido com alívio por estudiosos da estrutura que apontaram pontos negativos no projeto de duplicação. O engenheiro civil Flávio Acatauassú, por exemplo, foi um dos que defenderam a construção de nova estrutura, com tecnologia mais moderna.

Proposta

Pós-graduado em pontes, Acatauassú defende que a ponte atual seja mantida para o tráfego de veículos leves e a nova estrutura seja destinada ao tráfego pesado. No anúncio, Helder destacou que a equipe técnica do Governo do Pará também fez a opção por essa alternativa. “Nossa equipe técnica avaliou que a atual ponte não será mais duplicada e, graças à economia nas obras, uma nova estrutura será construída no bairro da Brasília atendendo a um pedido histórico da população”, informou o governador.

JANELA

Indefinições

A janela de migração partidária foi aberta ontem, mas a movimentação de parlamentares que desejam trocar de legenda só deve começar mesmo a partir do próximo dia 15. É que muitos deles querem avaliar como ficará a formação das chapas para, só depois disso, definir o futuro político. Entre os que já confirmaram a troca de partido, está o deputado federal Éder Mauro. Ele deixará o PSD e migrará para o PL, atual legenda do presidente Jair Bolsonaro.

LULA

Encontros

Apesar das especulações, uma possível vinda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Estado do Pará está descartada, pelo menos por enquanto. Neste mês, o PT fará uma série de eventos pelo interior paraense, mas sem a presença do pré-candidato à Presidência da República.

Em Poucas Linhas

► Um grupo de estudantes da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) denunciou, na semana passada, mais um suposto caso de assédio cometido por um professor da instituição de ensino. Segundo a denúncia, o caso mais recente envolveu uma aluna de Agronomia. A denúncia teria sido levada à coordenação do curso, que teria afirmado que a investigação seria aberta após o registro da ocorrência. Em nota enviada à coluna, a Reitoria da Ufra informou que tomou conhecimento da denúncia apenas pela imprensa e que ainda não há nenhum registro formal do caso na instituição de ensino.

► A 45ª Jornada Norte e Nordeste de Anestesiologia está marcada para o período de 1º a 3 de abril, em Belém. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas através do site saepa.com.br.

► O distrito de Alter do Chão, no município de Santarém, no oeste paraense, completará 264 anos de fundação neste domingo, 6. A programação comemorativa começou na quarta-feira, 2. Alter do Chão se tornou um dos principais destinos turísticos do Estado, porque suas praias estão no ranking internacional das mais belas do mundo.

► A diretora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Pará, Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho, assumiu, ontem, uma cadeira no Conselho Estadual de Segurança. O Detran é membro nato do conselho, que tem entre as atribuições elaborar estratégias para reduzir a violência no Estado.

► O MPF criou uma ouvidoria para atender estudantes indígenas e quilombolas no campus da Universidade Federal do Pará no município de Altamira. O objetivo é prestar assistência às vítimas de violência, discriminação ou racismo institucional.