O pedido de perdão do youtuber Felipe Neto após mau exemplo

Nas alturas

O preço do açaí disparou nos últimos dias. Mas, além disso, os clientes reclamam que o fruto sumiu do mercado, em Belém.

Risco de acidentes

Motociclistas ignoram as leis de trânsito e trafegam pelas calçadas de Belém sem medo de serem punidos.

Felipe Neto (J. Bosco)

"Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Peço perdão pelo mau exemplo.”

A frase é do youtuber Felipe Neto após ser criticado por ter jogado futebol com os amigos em plena pandemia de covid-19. O vídeo do jogo vazou e o youtuber virou alvo de críticas.

FEMINICÍDIO

Judiciário

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, entidade que reúne os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais e da União, anunciou ontem que fará um levantamento dos casos de feminicídios que tramitam na Justiça em todo o País. Com esses dados, o Conselho vai trabalhar para que haja uma espécie de mutirão para julgamento imediato dos casos, incluindo os que já estão na fase de recurso.

Vítima

A medida é mais uma reação ao bárbaro feminicídio da juíza Viviane Vieira do Amaral, morta com 16 facadas na frente das três filhas com idades entre 7 e 9 anos. O crime ocorreu na véspera de Natal, quando a juíza levava as filhas para passear com o ex-marido, o engenheiro Paulo José Arronenzi, autor das facadas.

Penas

Na nota divulgada ontem, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais afirmou que “se irmana, mais uma vez, à luta pelo fim da violência contra a mulher” e pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que se manifeste em “matérias de relevante importância para evitar que réus condenados por feminicídio pelo Tribunal do Júri tenham suas penas atenuadas ou mesmo sejam absolvidos, após recursos que ainda hoje ancoram-se em teses como a legítima defesa da honra”.

Denúncias

Para os integrantes do conselho, para que o crime contra a juíza não caia no esquecimento “é necessário, além de campanhas e iniciativas que denunciam essa triste realidade, de medidas concretas como o julgamento de ações que tramitam hoje no STF e podem ser definitivas na consolidação de teses como a execução imediata da pena após condenação em júri popular”. O chefe do MP do Pará, Gilberto Martins Valente, é um dos signatários do documento.

DIREITOS

Idosos

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) se tornou alvo de ataques furiosos, desde que aprovou a resolução que define regras para o tratamento de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas privados de liberdade. O ponto mais polêmico da resolução é o que trata sobre a visita íntima para os jovens casados ou com união estável, independente do gênero ou da orientação sexual. A resolução também fala sobre fornecimento de absorventes para as meninas, acompanhamento por agentes socioeducativas mulheres para evitar riscos de violência sexual, vedação a videomonitoramento em locais em que haja troca de vestimenta, entre outras medidas.

Reação

Grupos religiosos e a própria ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, têm se posicionado contra a resolução incentivando os ataques ao Conanda. Especialistas afirmam que os ataques são fruto de interpretações equivocadas ao texto da resolução e que este apenas reitera medidas já prevista em lei aprovada em 2012 instituindo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). Ontem, a Rádio Margarida, entidade paraense que atua na área de arte-educação, divulgou nota defendendo o Conanda, pedindo a publicação da resolução e o combate à desinformação “e às tentativas de desqualificação do trabalho de seus conselheiros e conselheiras”.

RÉVEILLON

Salinópolis

Um dos destinos mais procurados na virada de ano, o município de Salinópolis recebeu a classificação amarela, dentro do bandeiramento que define as normas sanitárias para o controle da covid-19 no Pará. Com esse bandeiramento, os espaços para eventos em Salinópolis devem estar limitados a 30% da capacidade e, ainda assim, não podem ultrapassar o número máximo de 150 pessoas. Mas há exceções, já que alguns produtores de eventos conseguiram liminares judiciais para realizar shows e festas para públicos acima desse limite. À coluna, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) do Pará informou que vai fiscalizar o cumprimento do decreto com as regras do bandeiramento e que apenas eventos protegidos por decisão judicial poderão ser realizados com público acima de 150 pessoas.

BANCOS

Fechamento

Hoje é o último de funcionamento das agências bancárias neste ano. Amanhã, véspera de Ano Novo, todas ficarão fechadas para o atendimento ao público. Boletos que vencerem no feriado poderão ser pagos no primeiro dia útil de 2021, sem a cobrança de juros.

EM POUCAS LINHAS

* O prefeito eleito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), visitou, ontem, o prédio da Unidade Básica de Saúde que foi parcialmente destruído por incêndio ocorrido na noite de segunda-feira, 28, no bairro do Aurá. O fogo começou, provavelmente, em um ponto comercial ao lado.

* Daniel Santos foi acompanhado de parte da nova equipe de saúde que assumirá no próximo dia 1º.

* O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM), enviou, ontem, à Câmara de Vereadores, um ofício confirmando o veto ao projeto de lei que aumentava os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

* O salário do prefeito subiria de R$ 20 mil para R$ 24 mil.

* O aumento dos salários de prefeito, vice-prefeito, secretários e dos vereadores de Santarém foi aprovado em sessão tumultuada no dia 8 deste mês. Com a mudança, os vereadores que ganham R$ 11 mil passarão a receber R$ 15 mil a partir de janeiro.

* O veto do prefeito não atinge o aumento dos vereadores, mas há pressão para que eles recuem da decisão.

* Terminou ontem o prazo para que candidatos, partidos políticos e coligações retirassem das vias públicas todas as propagandas eleitorais, segundo previsto em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A resolução determina ainda que, se houver danos ao local onde a propaganda eleitoral foi fixada, os candidatos e partidos devem fazer os devidos reparos.

* Quem descumprir a resolução do TSE estará sujeito à multa e até a pena de detenção que varia de três meses a um ano. A medida é uma forma de minimizar a sujeira causada pela propaganda eleitoral nas cidades

* A doutora em Comunicação Keyla Negrão será a nova coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Belém na gestão Edmilson Rodrigues. O anúncio foi feito ontem à noite.