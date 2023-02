Doe sangue

A Fundação Hemopa segue chamando doadores para a campanha de Carnaval. A ação continua até dia 28 de fevereiro.

Impactos

Tese da Uepa sobre a saúde de indígenas diz que ações missionárias e a medicina mudaram as visões de povos sobre saúde, doença e cura.

Joe Biden (J. Bosco)

"O objetivo de guerra de Putin está falhando"

JOE BIDEN, presidente dos EUA, ontem, durante visita surpresa a Kiev, Ucrânia, em encontro com Volodimir Zelensky. Biden anunciou ajuda de US$ 500 milhões ao país, cuja invasão pela Rússia completa um ano esta semana.



ELEIÇÕES

MUNICÍPIOS

Mal acabaram as eleições gerais, e faltando ainda 20 meses para a disputa municipal, o clima nos bastidores políticos já começa a se aquecer - e o que não faltam são especulações em torno de potenciais candidatos. Na capital paraense, Belém, o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), é candidato à reeleição e deve enfrentar pelo menos um nome da base aliada do governador Helder Barbalho (MDB). Entre os cotados para a missão estão a titular da secretaria de Cultura, Ursula Vidal, e o novo secretário de Articulação da Cidadania do Pará, Igor Normando (Podemos). No campo da oposição, despontam nomes como Thiago Araújo (Cidadania). O deputado, que disputou o primeiro turno da eleição para a prefeitura de Belém, em 2020, está cada vez mais ativo nas redes sociais.

SANTARÉM

Em Santarém, oeste do Pará, os nomes para a corrida eleitoral também já começaram a emergir. Na principal cidade da região, já se apresentam concorrentes à sucessão do atual prefeito, Nélio Aguiar - que é forte aliado do governador Helder, mas não poderá mais concorrer, porque está encerrando o segundo mandato. Entre os nomes que caminham ao seu lado aparece o do seu secretário de governo, Emir Aguiar, que foi vereador por quatro mandatos. A escolha deve ter ainda o aval do atual deputado federal Henderson Pinto e do ex-prefeito Lira Maia. Recém-eleita deputada estadual, a ex-prefeita Maria do Carmo (PT) também deve tentar novamente a eleição. Ela foi derrotada por Nélio no último pleito. Caminham na mesma direção o ex-deputado estadual José Maria Tapajós, que balança em sua decisão, pois pode desistir para apoiar o escolhido pelo governador.

MOJUÍ

No município vizinho a Santarém, Mojuí dos Campos, o mais novo do Pará, a eleição caminha para ser polarizada entre o atual prefeito Marco Antônio (MDB) e o ex-prefeito Jailson Alves (PSD).

BELTERRA

Do outro lado da rua, em Belterra, o tabuleiro político está mais embolado. Lá, Jociclélio Macedo renunciou no dia 1º de janeiro. O vice, Ulisses Medeiros (PSC), assumiu a principal cadeira do Palácio das Seringueiras e se tornou o principal nome para a reeleição. Corre na baia ao lado o presidente do Legislativo Jonas Palheta (União Brasil).

LGBTQIA+

REIVINDICAÇÃO

Quinze entidades da sociedade civil assinaram carta aberta dirigida ao governador Helder Barbalho pedindo que, a exemplo do que foi feito pelo governo federal, crie uma secretaria especial para desenvolver ações para a população LGBTQIA+. No documento, as entidades elogiam as ações das organizações não governamentais que atuam na área, mas ressaltam que “se tivermos uma Secretaria Estadual voltada para nossa população, teremos, com certeza, mais alcance e mobilização em ações no combate à LGBTIFOBIA”. A Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ está ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e tem como titular a paraense Symmy Larrat.

APEÚ

BARULHEIRA

Moradores da pequena vila de Apeú, no município de Castanhal, às margens da BR-316, reclamam das obras para construção de uma central de distribuição de refrigerantes, que estaria tirando o sossego da área. Segundo eles, no local estão sendo produzidos os bloquetes de cimento que vão pavimentar a área de estacionamento das carretas e caminhões. O trabalho começa às 4h da madrugada e só termina no fim da tarde. O forte barulho da betoneira acorda toda a vizinhança, incluindo os idosos. Quem foi reclamar não foi atendido.

COMÉRCIO

FECHADO

Apesar de a Federação do Comércio e o Sindicato do Comércio Varejista alertarem que a segunda-feira e terça de Carnaval não são, oficialmente, feriados, a maioria dos lojistas de Belém optou por fechar o comércio nesses dois dias. Com a cidade vazia e o movimento restrito apenas aos foliões que acompanham os blocos de rua, a avaliação foi de que não valeria a pena abrir as portas. A exceção ontem ficou por conta de lojas que vendem adereços carnavalescos, que ficaram de prontidão para atender aos brincantes que deixaram para montar as fantasias na última hora.

EM POUCAS LINHAS



- Por causa das fortes chuvas na região da Calha Norte, oeste do Pará, o prefeito de Oriximiná, William Fonseca, decretou calamidade pública.



- No domingo, 19, o governador Helder Barbalho anunciou envio à região de equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, para levantamento dos impactos das chuvas.

- A avaliação inicial é de que em alguns bairros de Oriximiná há risco de deslizamento de terra, porque o terreno foi comprometido pelo volume das águas que caem na área.

- A presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia, anunciou que deu início aos preparativos para o Ano do Jubileu do Poder Judiciário paraense, que completará 150 anos em fevereiro de 2024.



- Na semana passada, o Diário Oficial da Justiça formalizou a criação da Comissão Especial, que ficará responsável por sugerir as ações comemorativas. A ideia é que, ao longo deste ano, seja realizada uma série de eventos jurídicos e culturais alusivos à data.

- Com percentual de 3,7%, o Pará ficou em segundo lugar na região Norte no ranking de empresas com demandas por crédito. Os dados, referentes ao ano passado, foram divulgados pela empresa Serasa Experian.

- O campeão da região é o Amazonas: 3,8% das empresas buscaram crédito.

- Os principais motivos que levam as empresas a tomar crédito são abertura do negócio, busca por capital de giro, fluxo de caixa e investimentos.

- Seis blocos fazem a programação do Carnaval oficial da Prefeitura de Belém, hoje, no distrito de Outeiro. A programação começa por volta de 20h e deve se estender até a madrugada.

- Atendendo à recomendação do Ministério Público Federal, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran interditaram o acesso de veículos a partir do terceiro atalho da praia do Atalaia, conhecido como atalho da Sofia.

- A medida foi tomada porque a área é um dos pontos de desova de tartarugas marinhas. O tráfego ameaça os animais.