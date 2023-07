Sustentabilidade

Belém sedia em 7/8 o I Fórum Internacional Cultura, Sustentabilidade e Cidadania Climática. Será na Estação Gasômetro.

Gás no Brasil

A oferta de gás natural no País crescerá 34% até 2032, com investimentos em gás nacional na lista, diz a Empresa de Pesquisa Energética.

Senador Ciro Nogueira (J. Bosco)

"O ministro do Trabalho quer desfigurar a reforma trabalhista"

CIRO NOGUEIRA, senador e presidente do PP, ao criticar, ontem, as propostas de mudanças do ministro Luiz Marinho à reforma trabalhista, aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). No Twitter, o senador disse que as mudanças “não passam de jeito nenhum” e que recriar o imposto “para aparelhar sindicatos” leva o País “de volta ao atraso”.

HOSPEDAGEM

FALTA

Quando o assunto é grandes eventos em Belém, a Cúpula dos Países Amazônicos, marcada para o início de agosto, já está dando uma pequena mostra dos desafios que a cidade terá que enfrentar para receber mais de 50 mil pessoas durante a COP 30, daqui a pouco mais de dois anos. O evento do próximo mês, que vai reunir líderes da Pan-Amazônia, já deixou a cidade sem leitos para hospedar os visitantes. Funcionários do alto escalão de órgãos federais e representantes de embaixadas dos países convidados não estão conseguindo mais vagas nos hotéis da capital paraense, no período de 5 a 9 de agosto, quando ocorre a cúpula.

BIENAL

INTENSIVO

O prédio que durante décadas abrigou a loja matriz do extinto grupo Yamada, na rua Manoel Barata, esquina da Campos Sales, passou o final de semana em trabalho intensivo de obras. Ele vai abrigar a primeira Bienal das Amazônias, que será realizada em agosto próximo. Porém, as equipes correm contra o tempo para concluir a reforma que vai deixar o prédio pronto para o evento, que já inicia no próximo dia 4. A primeira Bienal das Amazônias vai ocupar os quatro pavimentos da construção, que vão abrigar obras de 121 artistas do Brasil e dos países amazônicos – Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

PETRÓLEO

ESPERANÇAS

Na consulta que a Petrobras enviou este mês ao Supremo Tribunal Federal (STF), a corte destacou, em acórdão, “não ser necessária a apresentação da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar”, a AASS, para explorar áreas para estudos já leiloadas. A falta da AASS foi justamente o argumento que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) usou para barrar as sondagens da empresa na Foz do Amazonas.

INTERFERÊNCIA

Após a decisão, o órgão rapidamente emitiu comunicado à Petrobras e à imprensa onde diz que a decisão do STF tem “nenhuma interferência na decisão Foz do Amazonas”. Mais que um capítulo na queda de braço entre a petroleira e o órgão ambiental, esse foi outro banho de água fria no Amapá, Pará e Maranhão, que aguardam o início dos estudos na área.

CRIME

AMBIENTAL

Só hoje os 140 quilos de pescado apreendidos sábado (22) no barco “Ana Beatriz IV”, no furo do Rio Tajapuru, no Marajó, serão encaminhados à Delegacia de Breves.

CARGA

A apreensão foi feita por agentes do Grupamento Fluvial, Policiais Civis e Militares e Corpo de Bombeiros Militar que atuam na Base Fluvial Antônio Lemos. Trata-se de carga de alto valor de mercado, contendo barbatana de tubarão e grude de pescada. A embarcação saiu de Macapá, no Amapá, com destino a Belém. À frente da operação, o sargento Átila informou, com exclusividade à coluna, que o pescado só não será doado para alimentação da comunidade por tratar-se de um material seco, preparado para exportação, para uso específico em produtos industrializados. Por isso, será levado para a delegacia de Breves, onde será aberto inquérito para investigar os responsáveis por esse crime contra a fauna amazônica.

AÇAÍ

CADEIA

O Banco Interamericano de Desenvolvimento liberou uma verba de U$ 710 mil dólares para realização do “Curso Técnico de Nível Médio em Processamento de Açaí”, que será executado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em conjunto com a Fundação Itaú de Educação e Cultura. O curso será ofertado inicialmente em quatro municípios com grande produção do fruto, a partir do ano que vem, sendo dois municípios por ano.

POTENCIAL

No curso, os alunos terão aulas práticas e teóricas em uma carreta-escola, onde vão poder ter uma visão geral, desde o momento que o fruto chega à indústria até a embalagem do produto para distribuição - o que, segundo dados do Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados, injeta anualmente na economia paraense algo em torno de US$1,5 bilhão, somando as quase 100 empresas que comercializam o fruto para outros estados. Esse valor, porém, é equivalente a apenas 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Pará, que ainda tem um grande potencial de crescimento na cultura do açaí.

EM POUCAS LINHAS



- A direção do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Pará (Sindipan-PA) marcou para 11 de agosto o lançamento do “Guia Pará Trigo”, revista especializada e direcionada aos empresários e empreendedores do setor. Será às 17h, no auditório Albano Franco, da Fiepa.

- Na mesma oportunidade será lançada a edição 2024 da feira “Pará Trigo”, da panificação, confeitaria e Food Service, que no evento deste ano, no Hangar, recebeu cerca três mil visitantes em dois dias.

- A operadora Tim conseguiu licença especial temporária de dez dias para operar a conexão 5G em Salinópolis, até dia 31 de julho. Começou no final de semana. Alguns usuários disseram sentir leve diferença no acesso à internet.



- O reforço no transporte para os municípios de Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras - no chamado Marajó Oriental -, feito pelas empresas Henvil e Golfinho, não decepcionou no terceiro final de semana do verão. O comércio agradeceu.

- Foi intenso o movimento de turistas, favorecendo o comércio, a hospedagem, alimentação e até de transporte alternativo. Fonte da coluna apurou que os mototaxistas faturaram, no domingo, média de R$ 500, valor que fora do verão levam de 10 a 15 dias para levantar.

- A segurança nas praias mais procuradas de Soure, como Barra Velha e Pesqueiro, também chamou a atenção, com um bombeiro instalado por torre, além dos agentes de caiaque na orla e um posto de saúde, montado para atender eventuais ocorrências menos graves, como picadas de arraias, comuns na região.

- A Arquidiocese de Belém celebra, na Paróquia Sant’Ana da Campina, de hoje a quarta-feira (26), uma festividade especial em homenagem aos avós. Hoje serão realizadas novena às 11h e missa às 12h.

- Na quarta-feira (26), Dia dos Avós do Menino Jesus, haverá intensa programação a partir das 10h, com terço e acolhida da Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A missa de encerramento com a bênção dos idosos e dos avós às 17h com o pároco Cônego Antônio Beltrão.