Alcar Norte

Belém sedia o Encontro Regional Norte de História da Mídia, nos dias 17 e 18, na UFPA: o tema será os 200 anos da imprensa na Amazônia.

Baixo carbono

O Consórcio Amazônia Legal lançou na COP 27 o Programa Rural Sustentável: produtores do Pará e Rondônia terão US$ 9,7 mi em crédito.

Marina Silva (J. Bosco)

"O maior desafio é o desmatamento zero”



Marina Silva, sobre a expectativa das novas políticas ambientais a serem implementadas com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Eleita deputada federal por São Paulo, ela não descarta voltar a fazer parte do governo de Lula.



MARAJÓ

TRANSPORTE

Após a grande procura de lanchas para o arquipélago do Marajó, e a lotação das lanchas rápidas ainda no início da semana, técnico da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) justificou que isso se deu porque grande parte dos turistas procura muito mais pela saída do Terminal Hidroviário Luiz Rebelo Neto, por ser ele o mais centralizado, na área do Porto de Belém.

FERRYBOAT

Ressaltou o técnico, porém, que ainda há grande quantidade de vagas para todos os dias do final de semana, incluindo o feriado de terça-feira, no ferryboat da empresa Henvil, saindo do Porto de Icoaraci, fazendo o trajeto Icoaraci-Camará, em Salvaterra, em três horários diferentes pela manhã, com saída às 6h, 7h e 8h, e também em horários diferenciados no sentido inverso, do porto do Camará até Icoaraci.

RETORNO

Em relação à empresa de navegação Banav, foi concedida a permissão para que houvesse a retomada da operação na linha Belém/Camará/Belém, com a lancha Cat Ban, que saiu na tarde de sexta com metade dos lugares ocupados, mas já sem a pressão dos grupos contrários, que prometiam endurecer contra a operação.

REUNIÃO

Já a empresa Transmarajó desistiu de continuar na linha, enquanto a Salmista ainda não se manifestou a respeito. Em tom mais ameno, o movimento popular do Camará pretende agendar reunião com o governador Helder Barbalho, após o feriado da República, para tentar reverter essa situação de tensão no transporte para o arquipélago.

PETRÓLEO

PERFURAÇÕES

Em reunião em Belém, conforme antecipou esta coluna, a Petrobras anunciou o início da perfuração de poço petrolífero na costa do Amapá, após todos os estudos bióticos, de controle da poluição e cuidados com as unidades de conservação onde vivem milhares de ribeirinhos e pescadores.

ROBÔ

Segundo detalha a Petrobras, um robô, inclusive, já desceu às profundezas e não encontrou corais ou outras formações que possam prejudicar o ambiente marinho.

PORTOS

Para Belém, por enquanto, o benefício das perfurações em Macapá será o fato de que a empresa usará portos da capital paraense para apoio ao navio sonda com alimentos e equipamentos, sendo que os navios devem fazer três viagens semanais entre Belém e Macapá. Em junho, o poço deverá se esgotar e o navio sonda seguirá para outra plataforma.

SUPERMERCADO

ACORDO

Após três audiências de conciliação mediadas pela Justiça do Trabalho, os 1,2 mil trabalhadores fecharam acordo com o grupo supermercadista Nazaré, no valor de R$ 24 milhões, o que garante pagamento das verbas rescisórias, encargos previdenciários, custos processuais e honorários advocatícios do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. As negociações foram mediadas pelo juiz João Paulo Souza Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Nos próximos dias será feita a avaliação do prédio do supermercado Nazaré que funcionava na rodovia Augusto Montenegro, imóvel indicado para quitar o processo.

JORNALISTA

HOMENAGEM

O empresário e jornalista Romulo Maiorana que, neste ano, completaria 100 anos, será o homenageado da primeira edição do Itália Mia. Realizado pelo Grupo Liberal, no período de 22 a 24 de novembro, na Estação das Docas, o festival vai destacar as influências da cultura italiana no Pará. Durante o evento, será exibido o documentário ‘Romulo Maiorana: 100 anos de história’. Produzido pela TV Liberal, o especial, que vai ao ar pela primeira vez no próximo dia 20 de novembro, logo após o Fantástico, conta a trajetória do homem e empresário que revolucionou a imprensa e o comércio de Belém. O documentário traz entrevistas com jornalistas, publicitários, empresários, ex-funcionários e amigos de Romulo Maiorana.



GABINETE

A trajetória de sucesso de Romulo Maiorana também será contada por meio de um espaço "instagramável", montado na Estação. O espaço vai contar com vários itens pessoais e originais que compunham o seu ambiente de trabalho, como mesa, cadeira, estante, máquina datilográfica, imagem de Nossa Senhora, figa e estante, além de réplicas de outros objetos. O festival Itália Mia tem chancela da embaixada da Itália no Brasil.

EM POUCAS LINHAS



► Cientistas e pesquisadores do Pará estão preocupados com o que consideram ingerência excessiva de sulistas na definição de políticas públicas para a Amazônia na equipe de transição.

► Temem que uma visão exótica da Amazônia, mais uma vez, defina os rumos da ação do governo federal na região.

► A deputada paraense eleita Lívia Duarte (Psol) foi consultada sobre a disponibilidade de integrar a equipe de transição do presidente Lula, para integrar o grupo de Igualdade Racial.

► Os recentes discursos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva têm dado força à ideia de retirar definitivamente o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família no seu governo, do teto de gastos.

► Lula, desde o início da campanha, evoca a “dívida histórica” com os mais vulneráveis do País e diz que investimento em programas sociais, como um auxílio mensal de R$ 600, não é gasto, mas, sim, melhoria na saúde, educação e segurança, isso para dizer o mínimo.

► Errado ele não está. Afinal, quem se sente à vontade em ver alguém passando fome?

► Mas é preciso ir devagar com o andor da economia e não se esquecer de que ter responsabilidade social também é estar atento à responsabilidade fiscal.

► Acabar com o teto de gastos pode levar o Brasil à bancarrota, por isso a importância de se ter controle sobre o que se gasta. Isso faz parte dos princípios básicos da economia.

► E, como diz o ex-presidente FHC, “de todos os impostos, o mais cruel é a inflação”. E é o que mais pesa para os pobres.

► Os recursos do Auxílio Brasil, agora Bolsa Família de novo, já estão previstos no Orçamento de 2023. Não faz sentido tirá-los do teto de gastos agora.

► Mas vamos ficar de olho em nossos representantes estaduais e federais no Congresso para que estes não se desviem da responsabilidade fiscal para que o desenvolvimento social do Brasil continue sendo possível.