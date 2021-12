'O Lula é uma grande figura, um cara bacana para sentar e tomar uma cachaça', afirma Aécio Neves

Reconhecimento público

Hoje tem a premiação dos vencedores do edital literário promovido pela Imprensa Oficial do Pará. Será às 17h, na Feira do Livro.

Sem aglomerações

O município de Cametá decidiu cancelar a festa de Réveillon. E também anunciou o adiamento do Carnaval de 2022 para julho.

(J.Bosco)

"O Lula é uma grande figura, um cara bacana para sentar e tomar uma cachaça.”

Foi o que afirmou, ontem, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) ao criticar, em entrevista ao site do Estadão, os acenos que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, tem feito à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. “O PT faz muito mal ao Brasil”, justifica.

RECEITA FEDERAL

Mudança

O paraense José Tostes Neto deixará o cargo de secretário da Receita Federal que ocupava desde setembro de 2019. O anúncio foi feito, ontem, em Brasília, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Tostes assumirá um cargo na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O substituto dele na Receita Federal será um auditor fiscal da ativa, mas o nome ainda não foi divulgado.

Resistência

Nos últimos dias, Tostes enfrentava resistências entre os servidores da Receita. No início desta semana, auditores fiscais aprovaram “moção de desconfiança” contra o secretário, sob a alegação de que ele estaria sendo omisso em temas relevantes para a categoria. Uma das queixas é a falta de pessoal para reforçar as equipes de alfândega. Os servidores cobram ainda a realização de concurso público.

Novidade

Além da mudança no alto comando da Receita Federal, Guedes anunciou a criação da Secretaria de Estudos Econômicos que será comandada pelo, hoje, secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida. A nova estrutura, ligada ao ministério, vai incorporar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

ALEPA

Regimento

Antes do início do recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) deve votar o novo regimento interno da Casa. Como faltam apenas duas sessões plenárias para o encerramento dos trabalhos, a expectativa é de que o projeto seja analisado e votado no próximo dia 7 ou 14. A redação do novo regimento interno, elaborada pelo deputado estadual Raimundo Santos (Patriota), começou há cerca de sete anos. O atual documento que orienta a atuação parlamentar e o trâmite de projetos de lei na Casa está em vigor há 25 anos.

PT

Disputa

Tendência do senador Paulo Rocha, a “Unidade na Luta”, uma das principais forças do PT nacional, vai tentar adiar - de hoje para o ano que vem - a decisão da legenda sobre a candidatura ao Senado pelo Estado do Pará. O assunto se tornou tema de disputa interna, uma vez que o deputado federal Beto Faro também quer a indicação do partido para concorrer à vaga.

Pressão

No Pará, a “Articulação Socialista”, tendência de Beto Faro, tem a maioria dos delegados com direito a voto no encontro de hoje. Até a noite de ontem, o grupo de Faro pressionava para que a decisão fosse tomada logo. A avaliação é de que o adiamento favoreceria Paulo Rocha que tem o apoio de algumas das principais lideranças do PT nacional e, com mais tempo, poderá reverter o quadro desfavorável entre os delegados do partido no Estado.

VACINA

Corrida

O anúncio do novo decreto governamental que estabelece a apresentação obrigatória do “passaporte da vacina” no Estado do Pará teve efeito imediato sobre a ação de gestores municipais que não vinham dando a devida atenção para a campanha de imunização contra a covid-19. Para se ter uma ideia, o Pará tem um estoque de quase 400 mil doses de imunizantes com vencimento para a primeira quinzena deste mês. Mas, ainda no início da tarde de ontem, muitos municípios solicitaram mais imunizantes para a Secretaria de Estado de Saúde. A corrida dos prefeitos deve reduzir substancialmente o estoque de vacinas com risco de vencerem por falta de demanda.

CELULAR

Golpe

O presidente da Câmara Municipal de Belém, Zeca Pirão (MDB), é a mais nova vítima das fraudes usando aplicativo de mensagens. Nos últimos dias, várias pessoas, incluindo jornalistas e secretários estaduais, receberam mensagens, com pedido de dinheiro, supostamente, enviadas por Pirão. Os fraudadores usam um número desconhecido e a foto do vereador. Nas mensagens, dizem que Pirão trocou de celular e que precisa de um depósito bancário com urgência. O caso foi levado à Polícia. Segundo o vereador, uma pessoa do município de Ananindeua foi identificada como autora de algumas das mensagens, mas há outros envolvidos, possivelmente, de fora do Estado.

EM POUCAS LINHAS

► O município de Santarém, no oeste paraense, realizará, nos próximos dias 6 e 7, o Fórum Municipal de Educação, dentro da programação da 71ª Conferência Santarena de Educação. O tema deste ano é “Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com a educação no município de Santarém”.

► O procurador de Justiça Cível Waldir Macieira vai receber a medalha da “Ordem do Mérito Judiciário”, a maior honraria concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Macieira foi indicado pelos serviços prestados em defesa de direitos dos grupos mais vulneráveis, como as pessoas idosas e com deficiências. A solenidade de entrega da comenda será no próximo dia 9.

► Especialistas já afirmam que o oeste paraense vive uma nova onda da covid-19. A conclusão é baseada nos números que apontam aumento de 550% no número de casos da doença em apenas dois meses.

► O Parque Estadual do Utinga receberá, hoje, mais uma edição da Feira da Biodiversidade. Será das 7h às 13h. Os agricultores familiares atendidos pela Diretoria de Desenvolvimento Florestal, do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, levarão produtos orgânicos e livres de agrotóxicos para a feira.

► A Prefeitura de Belém realizará, hoje, o “Dia D” de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. A capital já confirmou 583 casos da doença de janeiro a novembro deste ano. As ações educativas serão na Praça da República, para sensibilizar a população sobre a importância de se prevenir a doença. A programação será das 8h30 às 12h.

► O presidente do Clube de Engenharia, André Tavares, mobiliza os associados para a realização do “Natal Solidário” no próximo dia 22, quando haverá distribuição de brinquedos e cestas básicas para crianças em situação de vulnerabilidade social.