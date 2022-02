'O ideal é que essa união aconteça o quanto antes', afirma Moro sobre parceria entre centro político

Via urbanizada

Após reformas, o Governo do Pará fará, amanhã, a entrega da nova avenida Padre Bruno Sechi, no Benguí, em Belém.

Sabor amargo

O preço do pão “careca” não para de subir para a tristeza do consumidor. O motivo é a alta do trigo no mercado mundial.

Sérgio Moro (J. Bosco)

"O ideal é que essa união aconteça o quanto antes.”

Foi o que afirmou, ontem, o pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) ao defender a união de nomes do centro político, ainda no primeiro turno das eleições, em torno de uma candidatura única. Moro fez a declaração durante encontro com a também presidenciável, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), em evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais.

PARTIDO

Filiação

O PTB fará hoje, em Belém, uma festa para receber o delegado federal Everaldo Eguchi que assinará a ficha de filiação e, logo em seguida, será nomeado presidente do diretório estadual. O evento está marcado para 9h, e, no convite, distribuído pelo partido, está sendo anunciada a presença do ex-governador do Pará Simão Jatene e do ex-deputado estadual Márcio Miranda, que disputou o governo do Estado na última eleição.

Saída

A expectativa é de que durante a festa, Jatene e Miranda sejam formalmente convidados a se filiarem à legenda de Roberto Jefferson. E, com a mudança no diretório estadual, o deputado federal Eduardo Costa deixará o partido. O destino poderá ser o União Brasil, PSD ou PSDB, partidos com que vem conversando nas últimas semanas.

TERRAS

Agropalma

O Ministério Público do Pará (MPPA), por meio da promotora de Justiça Agrária Herena Neves Maués Corrêa de Melo, propôs uma reclamação, com pedido de cautelar em caráter de urgência, para que as autoridades de segurança pública cumpram a decisão do Tribunal de Justiça do Pará, julgada nos autos da ação civil pública movida em 2018 contra a empresa Agropalma com “obrigação de fazer” ao Instituto de Terras do Pará (Iterpa) que deverá suspender os editais de compra de terras públicas pela Agropalma.

Fazendas

O MPPA requer, liminarmente na reclamação, que seja suspenso também o trâmite dos processos de compra de terras públicas das últimas áreas colocadas à venda, em 9 de novembro do ano passado, que são referentes às fazendas denominadas “Roda de Fogo” e “Castanheira”, pela Agropalma, já que as matrículas foram canceladas por fraude, a pedido do MPPA.

Cancelamentos

A “Roda de Fogo” e a “Castanheira” eram compostas por várias áreas e na ação movida em 2018 todas as matrículas foram canceladas. Hoje, conforme denunciado com exclusividade por O LIBERAL, a Agropalma, empresa produtora de óleo de dendê, está no centro de vários conflitos agrários, além de violações aos direitos de comunidades quilombolas em suas próprias terras, uma localizada a 12 quilômetros da comunidade Vila Palmares, nos limites entre os municípios de Acará e Tailândia, ocupada por dezenas de famílias remanescentes de quilombos.

Processo

Em 2018, o MPPA ingressou com ação civil pública contra a Agropalma e Iterpa, a partir das investigações constantes em inquérito civil que apurou as irregularidades nos registros e títulos imobiliários da empresa, referentes a imóveis rurais que totalizariam mais de 100 mil hectares. As matrículas referidas foram irregularmente restauradas através de escrituras públicas de compra e venda subsidiadas em documentos oriundos de cartório fictício denominado Oliveira Santos. O cancelamento das matrículas se deu com a comprovação dessa fraude.

FARSA

Indiciamento

O ex-candidato à Prefeitura de Parauapebas Júlio César (PRTB) e mais três pessoas foram indiciados, ontem, pela Polícia Civil do Pará, por envolvimento no caso do falso “atentado político” sofrido pelo então candidato, em setembro de 2020. O indiciamento poderá torná-los réus em ação penal. Na ocasião, Júlio César denunciou ter sofrido um atentado político no dia 15 de setembro, quando estava em uma camionete em companhia de mais três pessoas, cumprindo agenda de campanha na Vila Carimã, na zona rural, distante 40 quilômetros da sede do município.

Versão

No retorno, a camionete em que os quatro estavam teria sido interceptada por outro veículo, segundo a versão do ex-candidato, e três pessoas atiraram em direção a ele e às pessoas que o acompanhavam. Júlio César foi atingido com um tiro no peito. Atendido em um hospital particular, dois dias depois, já receberia alta médica. Em nenhum momento, segundo os profissionais que o atenderam, ele esteve sob risco de morte. Desde o início, as investigações apontavam desencontros entre narrativas e os laudos periciais realizados pela Polícia Científica e Universidade Federal do Pará (UFPA), até a conclusão, pela Polícia Civil, de que o atentado foi montado pelo grupo.

Em Poucas Linhas

► Apesar de a maioria dos municípios ter suspendido o ponto facultativo no período de Carnaval, a Federação Nacional dos Bancos anunciou que não haverá expediente nas agências na segunda-feira, 28 de fevereiro, e terça-feira. O atendimento será retomado apenas na Quarta-Feira de Cinzas, 2 de março, a partir do meio-dia. Contas com vencimento nos dois dias de fechamento das agências poderão ser pagas no dia 2, sem cobranças de juros.

► Com ou sem Carnaval, o fato é que os vendedores ambulantes já estão faturando com a venda de máscaras para a folia momesca. Em diversas feiras, como a do bairro da Pedreira, em Belém, as máscaras de heróis e personagens famosos estão sendo vendidas ao preço médio de R$ 10. Já no centro comercial de Belém, tem feito sucesso toalhas com estampas dos presidenciáveis, que já começaram a ser vendidas ao público. Cada uma sai por R$ 28.

► Em sua primeira viagem para fora do Pará em 2022, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está em Fortaleza (CE) para participar das comemorações dos 70 anos da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré naquele Estado. A programação teve início na quinta-feira, 17, e prosseguirá até segunda-feira, 21, sendo o ápice amanhã, com uma carreata com a imagem peregrina.

► O Ministério Público do Pará anunciou que vai manter até o próximo dia 28 as medidas para conter a pandemia, entre elas, a escala de revezamento de trabalho presencial e a redução do expediente presencial até 14h.

► Estão abertas as inscrições ao programa “Jovem Senador 2022”. Poderão participar estudantes de ensino médio das escolas públicas estaduais. Os interessados devem fazer uma redação sobre o tema “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”.