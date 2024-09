'O horário de verão é uma possibilidade real', afirma ministro de Minas e Energia

Dinheiro esquecido

O Banco Central informou que R$ 8,51 bi ainda estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR).



Leilão “nerd”

Receita Federal leiloa drones, action figures, óculos de realidade aumentada, Playstation 4 e guitarra Gibson Bourbon Burst.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (J. Bosco)

"O horário de verão é uma possibilidade real.”

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Ele afirmou ontem, em São Paulo, que a economia gerada pelo horário de verão é importante para reduzir o despacho de usinas térmicas nos horários de pico de consumo, entre 18h e 21h.



>TRE

JULGAMENTOS



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está trabalhando para concluir o julgamento dos processos de registro de candidaturas. O prazo final é 16 de setembro. Até o último dia 12, dos 19.961 processos recebidos pelo Tribunal, 19.122 já tinham sido julgados, sendo que destes, 298 foram impugnados (contestados). Vale destacar que as candidaturas impugnadas ainda são passíveis de recurso.



PERFIL



O Pará registra agora 1.550 candidatos à reeleição em todo o Estado. Outro dado sobre o perfil dos concorrentes às eleições deste ano é que a faixa etária da maioria está entre os 40 e 44 anos, um total de 3.301 candidatos. Já quando o assunto é grau de instrução, a maioria tem o ensino médio completo, totalizando 7.095.



>TERRA INDÍGENA

INCÊNDIO



Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que São Félix do Xingu (PA) é o município com o maior número de focos de calor no País, com 4.988 registros. A região abriga a Terra Indígena Apyterewa, onde o governo federal realiza operações de retirada de grileiros e garimpeiros. Há suspeitas de que invasores tenham iniciado incêndios para dificultar a remoção de gado, o que motivou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal.



CONSEQUÊNCIAS



Em outro ponto, a Terra Indígena Mãe Maria, localizada em Bom Jesus do Tocantins (PA), também está em chamas. Os incêndios já destruíram parte da vegetação da área, que é rica em biodiversidade e vegetação típica da Amazônia. Indígenas da etnia Parkatejê relataram que, devido à fumaça, tiveram que remover os idosos da área e transferi-los para Marabá. O cacique Katê alertou para a escassez de água e alimentos e afirmou que a comunidade pode levar o caso à Organização das Nações Unidas, diante da situação de insegurança alimentar e hídrica causada pela estiagem e pelas queimadas.



>PETRÓLEO

ROYALTIES



Está em discussão no Senado projeto de lei que prevê a transferência de parte dos royalties do petróleo para a preservação da floresta amazônica e apoio aos povos originários. A proposta prevê a destinação de 20% desses royalties para ações de preservação do bioma, em um momento crítico de aumento dos incêndios e devastação ambiental. O relator da matéria é o senador paraense Beto Faro (PT-PA), que incluiu na proposta a Amazônia paraense como beneficiária do fundo.



DIÁLOGO



Ainda aguardando ser pautado na Comissão de Meio Ambiente do Senado, o projeto levanta dúvidas sobre a capacidade do governo federal de gerir de forma transparente os recursos destinados à preservação. A eficácia da medida dependerá de uma administração rigorosa e fiscalização eficiente. Especialistas defendem a necessidade de diálogo entre diferentes setores, como representantes do agronegócio e do setor mineral, para mitigar possíveis conflitos.



>BÚFALOS

CRÉDITO



Criadores de búfalos atendidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) em Almeirim, no Baixo Amazonas, assinaram os primeiros contratos de crédito rural do Banpará-Bio no município. Os projetos direcionam a compra de matrizes de raça mestiça para aumentar a produção de queijo artesanal. Cada produtor receberá R$ 30 mil, o que permitirá a compra de pelo menos dez animais com diferenciamento genético. A estimativa da Emater é que, em um ano e meio, a produtividade em relação ao leite aumente em 50%. O apoio financeiro deve beneficiar cerca de 120 famílias criadoras de búfalo. A média de rebanho bubalino da agricultura familiar ali é de 60 reses.



>PIRARUCU

APREENSÃO



A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) apreendeu esta semana aproximadamente 1,5 mil quilos de pirarucu salgado e 600 quilos de camarão pré-cozido salgado, em uma fiscalização hidroviária realizada em conjunto com agentes de segurança pública, na Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos, na região do rio Tajapuru, em Breves. A carga era transportada em um navio oriundo de Manaus, com destino a Belém, sem documentação de inspeção sanitária e embalada em sacos de polietileno acondicionados em um dos porões, em contato direto com agentes nocivos à saúde, em desacordo com as legislações sanitárias.

Em Poucas Linhas

- Familiares de pacientes com Transtorno do Espectro Autista farão hoje, a partir de 9h30, protesto em frente ao prédio da Unimed na travessa Curuzu. O motivo é o descredenciamento de mais uma clínica que oferecia tratamento especializado.



- As informações são de que nos últimos meses a rede conveniada tem sido drasticamente reduzida, aumentando o tempo de espera por atendimento.



- A Amazônia está no centro das preocupações globais após registrar o maior volume de emissões de gases de efeito estufa nos últimos cinco dias, segundo o programa europeu de observação Copernicus.



- A seca e o desmatamento são os principais responsáveis pelos mais de 82 mil focos de incêndio registrados entre 1º de janeiro e 9 de setembro deste ano. O número representa o dobro dos registros do ano anterior e se aproxima dos 85 mil focos de 2007, recorde da série histórica.



- Graças à parceria entre a Coordenação Regional do Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do Pará (Profletras-Norte) com a Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), o Centro de Formação de Educadores Paulo Freire e o Centro de Mediação de Leitura do poder municipal, cerca de 700 professores atuantes em sala de aula do ensino médio e fundamental na capital paraense vão participar do intercâmbio de conhecimentos promovido pelo Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literaturas da Educação Básica e do Encontro dos Egressos do ProfLetras da Universidade Federal do Pará.



- O evento será realizado entre 24 e 27 de setembro, no Centro de Convenções Benedito Nunes, e vai reunir conferencistas do Peru, Chile e Colômbia, além de profissionais de outros estados brasileiros.



- A Polícia Civil do Pará realizará em 18 de setembro a primeira etapa da ação social “Deam Itinerante”, em Marabá. A iniciativa, promovida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá, quer expandir os serviços da unidade, oferecendo atendimento policial e jurídico em áreas mais afastadas da sede da delegacia.