'O grande patrimônio que a gente tem no nosso país é o meio ambiente', afirma ministro do turismo

Dinheiro extra

Termina hoje o prazo para os saques do programa “Renda Pará”. Site do Banpará informa quem será contemplado.

Abastecimento interrompido

Hoje, amanhã e quinta vai faltar água, entre 22h e 6h, nos bairros do Jurunas, Condor, Batista Campos e Cremação.

(J.Bosco)

"(É preciso) preservar. O grande patrimônio que a gente tem no nosso país é o meio ambiente que ainda está intacto.”

Foi o que disse, ontem, o ministro do Turismo Gilson Machado, ao programa “Sem Censura”, na TV Brasil. Segundo ele, não é possível dissociar o turismo do meio ambiente preservado, porque se não tiver preservação, o turista não volta.

SKATE

Pista

Na esteira da comoção nacional provocada pela medalha de prata conquistada pela maranhense Rayssa Leal, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu, ontem, o presidente da Federação Paraense de Skate, Mauro “Abelha” Marinho, e o diretor jurídico Mário Vinícius Imbituba Hesketh. Eles apresentaram sugestões de projetos para o desenvolvimento da prática do novo esporte olímpico na capital paraense.

Tradição

Belém já teve tradição de bons espaços para apresentações da modalidade. Mas, aos poucos, os locais foram sendo abandonados. Nas redes sociais, após o encontro com os skatistas, Edmilson confirmou que a futura Praça da Juventude, a ser construída no antigo Iate Clube, já prevê uma pista de skate. “Vamos agora avaliar a possibilidade de ajustes a partir do diálogo com a Federação”, disse o prefeito.

CELULAR

Clonagem

A prefeita de Ponta de Pedras, Consuelo Castro (PSD), é a mais nova vítima da clonagem de celular. O crime foi descoberto porque dirigente de uma empresa fornecedora do município ligou para a prefeitura informando ter recebido mensagem de Consuelo, via WhatsApp, com pedido de ajuda em dinheiro. Desconfiou e resolveu checar. Na semana passada, o alvo dos hackers foi o prefeito de Soure, Guto Corrêa (PL).

VACINAÇÃO

Obrigatoriedade

Estudo da Casa Branca revela que, nos Estados Unidos, as pessoas não vacinadas contra a covid-19 respondem por 97% das hospitalizações e por 99,5% das mortes pela doença causada pelo novo coronavírus. Os dados têm levado os governadores dos Estados norte-americanos a apertarem o cerco contra os grupos contrários à vacinação. A Califórnia, por exemplo, tornou obrigatória a imunização contra a covid-19.

TECNOLOGIA

Controle

O avanço da vacinação contra a covid-19 na capital paraense comprovou a eficácia de um aplicativo utilizado pela Prefeitura de Belém, que garante o controle em tempo real das doses aplicadas, facilitando o acesso aos dados gerados. O “Belém Vacinada” foi desenvolvido pela Solved Soluções em Geoinformação, startup instalada no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém, que atuou em parceria com o Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O diferencial do aplicativo é a integração automática com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde.

Agilidade

Antes do aplicativo, os técnicos precisavam fazer os registros em papel durante a vacinação e, depois, levar para a sede da Sesma para poder passar as informações para o computador, o que exigia o trabalho dos digitadores inclusive nos turnos da noite e da madrugada para alimentar o SI-PNI. Como o Brasil inteiro acessava o sistema simultaneamente, ele era muito lento e algumas vezes os dados inseridos sumiam. E o trabalho dobrava. Hoje, a nova tecnologia provou ser eficaz e já pode ser validada para uso em larga escala.

UFPA

Destaque

A estudante Larissa Peniche, do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi a vencedora do prêmio “Universitário do Ano DSM”. Larissa concorria com três mil estudantes de várias instituições do País. O prêmio é concedido a universitários que se destacam no desenvolvimento de ações empreendedoras para melhorar as condições de comunidades em situação de vulnerabilidade social. A paraense faz parte do programa Cíclica que trabalha com catadores profissionais da Região Metropolitana de Belém.

COMITÊ

Dados

O Pará instituiu o Comitê Gestor de Dados Pessoais para dar cumprimento às determinações da Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A portaria foi publicada, ontem, no Diário Oficial do Estado e vincula o comitê à Procuradoria-Geral do Estado, que deverá destacar os servidores para a sua composição. Eles deverão produzir, entre outras coisas, relatório de monitoramento de proteção de dados pessoais até o até o fim do primeiro trimestre de cada ano. A participação dos servidores no Comitê Gestor de Dados Pessoais não será remunerada, mas será considerada como serviço público relevante.

EM POUCAS LINHAS

► A Praça Matriz de Mosqueiro será palco, a partir de hoje, das atividades do “Verão da Nossa Gente”, da Prefeitura de Belém. As atividades prosseguem até a quinta-feira, 29. A programação incluiu oficinas de grafismo corporal indígena, tranças e turbantes e arte circense, dentro do circuito de oficinas afro-indígenas realizado pela Coordenadoria Antirracista, Banco do Povo de Belém e Agência Distrital de Mosqueiro. Outros espaços da ilha também irão receber oficinas, como a customização de confecções com temas afros.

► Foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado a relação de candidatos com pedidos deferidos e indeferidos de isenção da taxa de inscrição ao concurso público C-208. O concurso oferta vagas nas Secretarias de Estado de Planejamento e Administração e de Administração Penitenciária.

► Será inaugurado hoje, às 18h30, em Belém, o Hospital Unimed Prime. A cooperativa médica informou que, em alguns dias, a unidade começará a atender aos clientes do plano de saúde. Ontem, as instalações do novo hospital foram apresentadas à imprensa.

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade iniciou a semana de cursos de educação ambiental no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó. O objetivo é conscientizar para a preservação dos manguezais que são um eficiente sistema de sequestro de carbono e fornecem alimento e sustento às comunidades ribeirinhas.

► A unidade fazendária “Grandes contribuintes”, da Secretaria de Estado de Fazenda, em Belém, mudou de endereço para a reforma do antigo prédio. Agora o atendimento é na avenida Conselheiro Furtado, nº 558, entre Padre Eutíquio e Apinagés.