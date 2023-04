'O Exército imortal de Caxias completa 375 anos de história', destaca Tomás Miguel

Paz nas escolas

Unidades de ensino em Belém convocaram crianças e adolescentes a vestir branco, hoje, e promover uma cultura de paz.



Telegram pode sair do ar

O aplicativo tem 24h para repassar dados de grupos e de pessoas suspeitas de planejar ataques a escolas, sob pena de ser suspenso.

(J.Bosco)

"O Exército imortal de Caxias, Instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, completa 375 anos de história”

Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante do Exército, destacou ontem que a instituição deve se manter sem lado político. Ele também pediu aos militares que tenham “fé nos princípios democráticos”.

CAMETÁ

IMPROBIDADE



O Ministério Público do Estado do Pará ingressou com ação civil de improbidade administrativa contra o atual prefeito de Cametá, Victor Correa Cassiano. Ele é acusado de não ter repassado, ao hospital e Maternidade Santa Luisa de Marillac, R$ 500 mil destinados por emenda para a entidade filantrópica. Na ação, o MP pede liminar para que o prefeito seja obrigado a fazer o repasse “no prazo máximo de cinco dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10 mil”.



COMPETÊNCIA



O caso começou a tramitar no segundo semestre do ano passado, na segunda Vara Cível da Comarca de Cametá, mas como se trata de dinheiro de emenda da bancada federal, o juiz José Matias Santana Dias determinou que a ação fosse enviada para a Justiça Federal. Enquanto isso, pacientes que precisam de atendimento lamentam o atraso nos repasses do dinheiro que poderia ajudar a amenizar os problemas na unidade.



FOLHA



Está em fase de apuração denúncia de que o prefeito estaria preenchendo a folha de pessoal do município com jovens com as quais teria relacionamentos eventuais, incluindo moradoras de cidades vizinhas, como Mocajuba. Além de não trabalharem de fato na administração municipal, as contratadas incham a folha de pagamento, já que, segundo fontes da cidade, elas já ocupam em torno de 50 vagas.



COBRANÇA



Enquanto isso, diversos prestadores de serviços batem à porta da prefeitura de Cametá para receber pelos serviços prestados ao município. No caso da ambulancha com UTI, por exemplo, o locador não recebeu um real, retirou a lancha há três meses, recorreu à Justiça e agora aguarda uma resposta da cobrança judicial.

VACINA

INCENTIVO

Cidade da região Norte com a menor taxa de cobertura vacinal infantil, segundo sistema de dados do Ministério da Saúde, Datasus, Belém vai receber, na próxima terça-feira (25), a campanha “Bora Lá Vacinar”, da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento será marcado por uma formação sobre vacinação infantil para lideranças comunitárias do bairro do Jurunas. A oficina será conduzida pela biomédica Jaqueline Goes, a brasileira que decodificou o genoma do SARS-Cov-2, causador da pandemia da covid-19, e com isso ficou reconhecida internacionalmente.



JINGLE



O jingle da campanha está sendo gravado pela paraense Dona Onete e a campanha tem colaboração do Coletivo Fênix de Mulheres Jurunenses, G10 Favelas, ONG Ocas e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

SALINAS

TARTARUGAS



O governo do Pará deve repetir neste feriadão de Tiradentes a operação deflagrada durante a Semana Santa, com o bloqueio na faixa de areia da praia do Atalaia, assim como a proibição de acesso de veículos, em Salinópolis, próximo à Unidade de Conservação “Monumento Natural do Atalaia”, que é um dos pontos de reprodução de tartarugas marinhas no litoral paraense.

A região é ponto de desova e eclosão de ovos de espécies como as tartarugas cabeçuda, oliva, verde e de pente. A ação será ampliada até a chegada do veraneio, em julho, quando o balneário recebe muitos visitantes. A medida acaba protegendo não só as tartarugas marinhas, mas toda a fauna e flora da região.

EDUCAÇÃO

GREVE



Trabalhadores em educação do município de Altamira entram amanhã no 10º dia de paralisação. Eles reivindicam 15% de reajuste salarial e melhoria das escolas. O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará – Subsede de Altamira afirma que até o momento tem conseguido abrir uma mesa de negociação com o prefeito Claudomiro Gomes (PSB), que ingressou na Justiça pedindo a abusividade da greve.

PROMOTOR

CONSELHO



Diferentemente do informado neste espaço, o promotor de Justiça Franklin Lobato Prado ainda enfrentará uma eleição nacional para a vaga aberta no Conselho Nacional do Ministério Público - biênio 2023-2025. Ele concorrerá com representantes de outros Estados em pleito a ser realizado no próximo dia 26.

Em Poucas Linhas

► Uma comissão da Federação Médica Brasileira (FMB) se reuniu ontem com deputados federais e senadores, em Brasília. O programa Mais Médicos e o Revalida (para profissionais formados em outros países) foram os temas centrais das conversas. O paraense Éder Mauro, da Comissão de Saúde da Câmara, foi um dos deputados que receberam a comitiva. Houve encontros também com os senadores Sergio Moro (PR) e Jaime Bagatoli (RO).

► Falando em Mais Médicos, o programa lançado nesta terça-feira (18), pelo Ministério da Saúde, prevê a contratação, nesta fase, de 6.252 profissionais. O Pará deve ficar com 644 vagas e, destas, 62 serão para a capital, Belém.

► A OAB-PA realiza até hoje mais uma etapa da Blitz de Prerrogativas. Diretores e membros da Comissão de Defesa das Prerrogativas estiveram na sede do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA) e debateram os desafios e soluções da advocacia junto com desembargadores e desembargadoras.

► Durante a reeleição de Makram Said para a presidência do Clube Monte Líbano, na última semana, o engenheiro Lutfala Bitar, sócio da entidade nos estados do Pará, Minas Gerais e Maranhão, destacou a presença e a relevância de descendentes libaneses no serviço público paraense. “O nosso governador é Zahluth, a nossa vice-governadora é Ghassan, o nosso procurador-geral é Mattar, e muitos outros. Todos em posições de destaque, exercendo suas funções com absoluta maestria em benefício do Estado do Pará”, disse.



► Moradores e frequentadores assíduos de Mosqueiro reclamam do lixo e entulho acumulados pela belíssima orla da ilha. O problema é visível na área da Praia Grande, em pontos como a Alameda dos Tamarindos.

► O Hospital Ophir Loyola está sendo preparado para realizar transplante de medula óssea. Nesta semana, representantes do Sistema Nacional de Transplantes fizeram visita técnica, em Belém, para verificar a estrutura física, equipamentos e equipe que cuidará do serviço.