'O equilíbrio das finanças públicas não pode ser abandonado', defende o novo presidente do TCU

Esporte é vida

A Usina da Paz Nova União, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, promove o I Festival de Natação.



Destaque nacional

Alunos da rede pública estadual são semifinalistas da 21ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).

(J.Bosco)

"O equilíbrio das finanças públicas não pode ser abandonado”

BRUNO DANTAS, novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ao afirmar que cabe ao órgão fiscalizador acompanhar os resultados de políticas públicas e vigiar o uso de recursos dentro da responsabilidade fiscal.

PROMOTORES

Chamada

Durante a solenidade de comemoração pelo Dia Nacional do Ministério Público, o atual corregedor do Ministério Público do Pará, Manoel Santino, fez um discurso que chamou a atenção de promotores e procuradores. Em referência aos representantes da Defensoria Pública, Santino afirmou que “os defensores estão fazendo um trabalho melhor que o dos promotores no interior do Estado junto à população paraense”. O corregedor chegou a citar o caso de um promotor que, segundo ele, estava despachando do Rio de Janeiro, bem distante da comarca onde deveria estar atendendo.



Injustiça



Nos bastidores, os promotores não receberam bem a crítica. E afirmam que em muitos casos chegam a acumular trabalho em mais de uma comarca, em razão da falta de pessoal. Segundo fonte do Ministério Público, o órgão precisaria, hoje, de pelo menos mais 80 promotores para fazer frente às vagas abertas com aposentadorias ou por membros do MP que deixaram os cargos ao terem sido aprovados em outros concursos.

MÉDICOS

Paralisação

Médicos que atendem nas Unidades de Pronto Atendimento e nas urgências e emergências do município de Ananindeua comunicaram, nesta semana, que vão paralisar as atividades. Entre os motivos estariam as condições de trabalho e atrasos na remuneração. Os profissionais são terceirizados e a empresa responsável só libera os pagamentos 60 dias após os serviços prestados. Os profissionais têm reclamado também de assédio moral. A paralisação está prevista para começar ainda nesta quinta-feira.

LIVRO

Mulheres



A advogada e professora de Direito Penal, Luanna Tomaz, pós-doutora, está lançando o livro “Lei Maria da Penha Comentada”.



Violência



A obra, da Emais Editora, do Paraná, integra a coleção Dogmática Penal. No livro, Luanna apresenta reflexões sobre o tema, fruto de anos de pesquisa e também da experiência prática nos atendimentos às mulheres vítimas de violência. A obra traz comentários que levam em conta a doutrina, a jurisprudência legal e pesquisas recentes.

PALESTINA

Debate



A Casa do Professor, ligada à Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará, será palco hoje, às 18h, do debate “Palestina, Assim Resiste um Povo”. O evento terá como convidada a ativista Maren Mantovani, coordenadora de relações internacionais da campanha Palestina contra o Muro do Apartheid.



Árabes



A ideia é apresentar o tema a partir da visão do povo árabe. Durante o debate, Mantovani pretende levantar questões sobre o que fazer para pôr fim ao que classifica como regime colonialista e à ocupação militar em uma das regiões mais conflituosas do planeta.

CÂNCER

Prevenção



Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Brasil terá mais de 2 milhões de novos casos da doença nos próximos três anos. Para 2023, a estimativa é de aumento de 12% em relação a 2020. A maior incidência deve ser de câncer de pele seguido pelo câncer de mama. Bons hábitos alimentares, exercícios físicos e exames periódicos estão entre as medidas recomendadas para tentar conter o avanço da doença.

SAÚDE

Municípios



O Tribunal de Contas dos Municípios deve lançar hoje o novo painel eletrônico do projeto “Raio-X dos Municípios”, desta vez, com dados sobre atenção primária à saúde. Atualmente, já estão disponíveis painéis sobre royalties, educação, terceiro setor, transparência municipal e índice de efetividade das cidades paraenses. Também hoje será lançado, pela Corte de Contas, o jogo “Trilhas da Cidadania”, criado para ajudar os cidadãos a compreenderem a função do Tribunal. Estudantes de escolas públicas próximas ao prédio-sede do órgão foram chamados para o lançamento.

Em Poucas Linhas

► Estreou, ontem, o Libnews, o jornal ao vivo online do Grupo Liberal. O boletim vai ao ar das 8h30 às 9h, pelo canal do YouTube (youtube.com/oliberalpa). O Libnews, que também vai ao ar pela Rádio Liberal FM 97,5, é uma produção da equipe de jornalistas da Redação Integrada.

► Em novembro, a média diária de financiamento de veículos por dia útil foi a maior do ano até agora. Os dados, divulgados por uma empresa de tecnologia, que atende a bancos, financeiras e cooperativas de crédito, apontam que a média foi de 22,9 mil veículos financiados a cada 24 horas.

► À medida que se aproxima o momento da diplomação e posse dos eleitos nas eleições deste ano, aumentam também as especulações em torno dos nomes que vão compor o novo secretariado do governador reeleito Helder Barbalho. Secretarias com grande visibilidade, como as de Esportes e de Cultura, estão entre as mais disputadas por integrantes da base aliada. A cobiça em torno da pasta da Cultura, por exemplo, não é sem razão. No ano que vem, a Secult vai conduzir dois dos maiores projetos para a capital paraense, o novo Parque da Cidade, e a segunda parte do Porto Futuro.

► O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna vai receber a visita do Papai Noel, no dia 24 de dezembro. A ação faz parte da programação de Natal da Pará 2000, a Organização Social responsável pela administração do espaço.

► Neste domingo, 18, no intervalo do ‘Fantástico’, a TV Liberal lança a nova versão do seu já tradicional clipe de Ano Novo. Para 2023, a emissora escolheu o mote “um bom ano para celebrar”. A música, originalmente composta por Arthur Espíndola, ganha novos ritmos e interpretações nas vozes de Valéria Paiva, Nelsinho Rodrigues, Viviane Batidão, Rebeca Lindsay e Maderito.