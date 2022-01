'O desaparecimento do professor Olavo de Carvalho deixa lacuna no pensamento brasileiro', diz Mourão

Otimismo em alta

O índice de confiança do empresário do comércio subiu 1,4% em janeiro, revela a Confederação Nacional do Comércio.

Perigo sobre duas rodas

Motociclistas ignoram as leis de trânsito e usam as faixas de pedestres de Belém para fazer retornos irregulares.

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão (J. Bosco / O Liberal)

"Independentemente da diferença de opinião, o desaparecimento do professor Olavo de Carvalho deixa uma lacuna no pensamento brasileiro.”

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, usou as redes sociais, ontem, para lamentar a morte do escritor Olavo de Carvalho. “Defensor intransigente da liberdade e livre iniciativa, fundamentos da democracia, ele sustentou valores conservadores caros à nossa sociedade”, acrescentou Mourão.

FAKE NEWS

CPMI

Paralisada desde o início da pandemia de covid-19, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News do Congresso Nacional deve retomar as investigações a partir de fevereiro. O presidente do colegiado, senador Angelo Coronel (PSD-BA), aponta que o foco nesta segunda fase terá um novo caminho. Enquanto na primeira etapa os parlamentares apuraram sobre o disparo em massa de mensagens nas eleições de 2018, agora a comissão vai atuar na investigação sobre grupos que tentam influenciar no resultado de eleições.

Apócrifo

Nesse sentido, as investigações devem ter maior atenção com sites e perfis “anônimos”, longe do jornalismo profissional, e que tem apoio de conhecidos parlamentares, para servir de base para a disseminação de ataques aos adversários. A cidade de Belém, por exemplo, deve receber visita dos integrantes da CPMI das Fake News muito em breve.

INFECÇÃO

Imunes

Um estudo internacional publicado ontem pela revista “Science Immunology” aponta que pessoas com infecção pelo novo coronavírus e que já estão vacinadas adquirem “superimunidade”. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciências de Oregon, nos Estados Unidos, essas pessoas têm proteção muito superior a quem apenas recebeu a vacina.

Recomendações

No Pará, os relatos de quem foi infectado, mesmo após a vacinação, confirmam os resultados do estudo, com sintomas leves e sem maiores complicações, reforçando a importância da vacina. Para aumentar a proteção, as autoridades em saúde e médicos recomendam que é preciso manter a utilização de máscaras, evitar as aglomerações e fazer a constante higienização das mãos.

SANGUE

Intervalos

O Ministério da Saúde reduziu de 30 para dez dias o período de espera para quem diagnosticou covid-19 voltar a doar sangue. A contagem começa a partir da recuperação completa da doença. Mesmo quem testou positivo para a covid-19 e ficou assintomático deve esperar os dez dias para voltar aos hemocentros. No Pará, o Hemopa vai adotar a recomendação e também reforçar que as pessoas que tiveram contato com positivados para covid-19 terão que esperar sete dias após o último contato e, caso não apresentem sintomas, também poderão doar sangue. O mesmo intervalo vale para quem recebeu a vacina contra a covid-19. Mas, para quem se vacinou contra a gripe, bastam 48 horas.

AEROPORTO

Certificado

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) esclarece que o Aeroporto Internacional de Belém recebeu a sua certificação operacional em 2017, que permanece válida. Por essa razão, o terminal não foi listado entre os doze aeroportos certificados nos últimos três anos. Segundo a empresa, a certificação não tem uma validade determinada, mas, uma vez certificado, o aeroporto precisa manter as condições estabelecidas. Embora as condições atuais do aeroporto não sejam as mesmas de 2017, com queixas dos usuários quanto à climatização e problemas nas coberturas do estacionamento, entre outras, a Infraero garante que diversas melhorias operacionais foram implementadas no ano passado.

CAMPANHA

Salarial

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará participa da mobilização para o ato público a ser realizado no próximo dia 1º, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Pará. Junto com os demais representantes do Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Pará, os manifestantes vão pedir o apoio dos parlamentares para garantir a reposição salarial de 24,49%. O argumento é de que o Estado teve aumento real de 29% da receita própria, de 2019 a 2021, e que, com isso, teria recursos para arcar com a reposição salarial.

SANTARÉM

Indústrias

A diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Pará (Codec) estará amanhã e sexta-feira, 28, no município de Santarém, no oeste paraense. A visita atende ao convite da prefeitura para uma reunião de perspectivas econômicas do desenvolvimento regional em 2022. O presidente da Codec, Lutfala Bitar, diz que a diretoria vai aproveitar a viagem para reunir com órgãos do município e dialogar sobre a liberação das áreas de implantação do Distrito Industrial de Santarém.

