'O conceito de democracia não é relativo', afirma Gilmar Mendes, ministro do STF

Prazo do Sisu

Candidatos não selecionados na chamada regular do 2º semestre têm até amanhã para manifestar interesse na lista de espera.



Ranking do salário

Os países com maior salário mínimo mensal na América Latina são Costa Rica (R$ 3.107), Chile (R$ 2.629) e Uruguai (R$ 2.629).

Gilmar Mendes (J. Bosco)

"O conceito de democracia não é relativo.”

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Sem citar o presidente Lula, que havia defendido a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, o magistrado afirmou no Twitter que “a democracia não pode ser concebida como uma fórmula vazia”.

CARNE

EXPORTAÇÕES

A participação chinesa na exportação de carne bovina do Brasil voltou a subir no último mês, após quatro meses consecutivos de queda. A subida dos números em junho reflete a retomada das compras pela China, após o breve período de suspensão causado pelo Pará, quando foi detectado, no início deste ano, um caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), doença conhecida como “mal da vaca louca”, em Marabá. Após confirmação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em 2 de março, de que foi um caso atípico, isto é, sem riscos de propagação, a China levou cerca de um mês para liberar a carne brasileira para cruzar suas fronteiras.



MÉDIA



O fato é que nos meses de maio e junho a China importou, em média, por mês, o equivalente a US$ 583,2 milhões, ou seja, 67,9% de todo o faturamento de exportação de carne bovina do Brasil no mês, de US$ 859,2 milhões. O valor exportado pela China interrompe uma sequência de queda mensal e alcança o maior patamar desde outubro de 2022, quando o faturamento decorrente das compras chinesas de carne bovina do Brasil somou US$ 788,3 milhões. Apesar da recuperação, porém, os valores observados em maio e junho deste ano ficaram abaixo dos valores praticados em maio e junho de 2022, de US$ 687,4 milhões, segundo os dados consolidados do Farmnews, que apresenta os dados de compra dos maiores países importadores de carne bovina do Brasil. Na sua análise, apesar da forte recuperação, ainda há muito espaço para novas altas nas compras chinesas, e os produtores do Pará esperam ampliar a participação nesse mercado.

NEGÓCIOS

QUEDA

Fechou ontem, em Belém, a livraria Saraiva. O encerramento das atividades de ontem, em um shopping do centro de Belém, ocorreu 15 dias depois que a mesma franquia fechou as portas no shopping da avenida Independência.



SEQUÊNCIA



Com as duas lojas fechadas em Belém em duas semanas, subiu para 13 o número de lojas da mesma rede que fecharam as portas entre maio e junho deste ano, em todo o Brasil, agravando a crise da empresa, que já foi uma das maiores vendedoras de livros do país e hoje está em recuperação judicial.

UFPA

66 ANOS



A Universidade Federal do Pará (UFPA) completou oficialmente, ontem, 66 anos de história, na qual se tornou a segunda maior universidade brasileira.



TRAJETÓRIA



Foi em 2 de julho de 1957 que a Lei nº 3.191, de criação da UFPA, foi sancionada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, após cinco anos de tramitação legislativa. À época, a nova universidade congregou todas as faculdades federais, estaduais e privadas existentes em Belém: Medicina, Direito, Farmácia, Engenharia, Odontologia, Filosofia, Ciências e Letras e Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais.



HABILITAÇÃO



Hoje a instituição é a maior da região Norte e uma das maiores do Brasil, com mais de 60 cursos superiores nos níveis de graduação e pós-graduação, tendo seu Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) recebido, na última quarta-feira, a habilitação pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Doenças Raras e Aconselhamento Genético. É o primeiro serviço no Norte do Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a oferecer avaliação diagnóstica, aconselhamento genético e acompanhamento em doenças raras, como as que acometem o eixo cérebro-espinhal. O Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Bettina já atende a cerca de 100 pacientes por mês.

UFRA

CONCEITO



Já a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) recebeu, na última sexta-feira, a nota 5 – nota máxima do Ministério da Educação (MEC) – na finalização de seu processo de recredenciamento institucional junto ao órgão. Com o resultado, a Ufra se tornou a única universidade do Pará e da região Norte do Brasil a ter, em âmbito geral, o conceito 5 do MEC. A reitora da Ufra, Herdjania de Lima, que enfrenta fortes ataques da oposição à sua gestão, fez questão de ir às redes sociais dar a notícia e parabenizar os técnicos, professores e pesquisadores da instituição. O ato de recredenciamento de instituições de educação superior pelo MEC ao final de cada ciclo avaliativo é condicionado ao atendimento de um rígido edital focado na qualidade do ensino, pesquisa e extensão.

EM POUCAS LINHAS

► Está confirmada para o próximo domingo (9) a abertura do tráfego para a nova avenida Ananin, ligando a BR-316 ao centro de Ananindeua, por meio da liberação do acesso ao novo viaduto da BR. A nova via já teve a abertura adiada algumas vezes e é muito esperada por motoristas e pela população do entorno.



► Moradores do bairro da Campina já não sabem mais a quem recorrer sobre o caso do aliciamento do já sofrido povo venezuelano da etnia Warao. Um grupo de moradores fez várias denúncias à prefeitura de Belém, sendo a última para o Departamento de Vigilância Sanitária, sobre uma casa ocupada pelos indígenas. Na casa, na travessa Campos Sales entre as ruas Aristides Lobo e Riachuelo, vivem muitas crianças em situação insalubre e, mais grave, convivendo com usuários de drogas que também frequentam o local. Para manter a casa, os Warao são obrigados a pedir esmolas para pagar as diárias, no valor de R$ 50 cada. Todas as noites um conhecido capataz da proprietária, que mora na rua paralela, vai até o local para buscar o valor, que, somado, rende um aluguel mensal de R$ 1,5 mil.



► A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) respondeu à coluna sobre a cobrança de cópias de documentos para liberação de veículos do pátio do guincho. A autarquia diz que tem prerrogativa legal para efetuar a cobrança de vários serviços, mas que não oferece ou sugere tais cobranças em relação à liberação dos veículos. Segundo o órgão, nesses casos os usuários fazem uso de um serviço oferecido por empresa terceirizada, credenciada pela Semob, que não é obrigada a fornecer as cópias durante o atendimento no pátio, mas oferece para dar comodidade ao usuário, para que ele não tenha que sair do local de atendimento para fazer as impressões e cópias em outro local.



► Embora o primeiro final de semana de julho já tenha sido de praias movimentadas, somente hoje é que serão apresentadas as ações de segurança da Guarda Municipal de Belém para a Operação Verão 2023.