Comida acessível

O fornecimento de refeições no restaurante popular de Belém está suspenso, para realização de obras de reforma.

ProUni 2024

O edital do ProUni, com as datas e condições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024, foi publicado nesta quarta-feira (17).

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

"O capitalismo de livre iniciativa é a única ferramenta que temos para acabar com a fome e a pobreza”

Javier Milei, presidente da Argentina. Em Davos, durante a primeira viagem ao exterior, ele elogiou os mercados livres e criticou o socialismo

AEROPORTO

RECLAMAÇÕES

Uma pesquisa nacional com usuários de transportes aéreos para conhecer o perfil e as experiências daqueles que utilizam os serviços de aeroportos está sendo feita pela Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), entidade que representa os Procons do Brasil, em parceria com os órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor. No aeroporto de Belém, as perguntas foram aplicadas ontem pelos servidores do Procon do Pará, que conversaram com clientes e funcionários das companhias aéreas. As respostas serão organizadas em um relatório que vai subsidiar a elaboração de políticas públicas de defesa do consumidor que garantam mais qualidade e segurança para os passageiros. O questionário, que também está disponível na internet e pode ser respondido até 25 de janeiro, chega em boa hora, ao menos no aeroporto de Belém, onde as queixas sobre o calor são recorrentes entre os usuários.

VENDAVAL

PREJUÍZOS

O levantamento da Coordenadoria de Defesa Civil de Belém (Comdec), concluído ontem pela manhã, apontou 20 casas atingidas pelo vendaval da tarde de terça-feira, no conjunto Pedro Teixeira, bairro do Coqueiro. Durante o dia, no entanto, a Defesa Civil seguiu em vistorias em imóveis nos bairros do Tapanã, Pratinha II e conjunto Sideral, que juntos somaram centenas de residências. O objetivo do levantamento é auxiliar os moradores no processo de reconstrução e nas formas de prevenção a novos episódios climáticos.

ALERTA

Aliás, a Comdec reemitiu o alerta para as chuvas intensas que também estão previstas para a cidade nesta quinta-feira (18), deixando a capital em alerta meteorológico amarelo, o que significa perigo potencial. O nível de alerta é baseado em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicando que as chuvas na cidade devem alcançar entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm por dia.

ALAGAMENTOS

A intensidade do vento ficará entre 40 e 60km/h. A preocupação da Defesa Civil de Belém é que as chuvas coincidam com a maré alta na cidade, o que pode favorecer o surgimento de pontos de alagamentos nas áreas mais baixas da cidade.

ÁRVORES

QUEDA

O município de Belém registrou, na primeira quinzena deste mês, a queda de 10 árvores. Destas, cinco ocorreram durante a combinação de chuva forte e ventania. O número caminha para superar o total de 2023, quando foram registradas 46 quedas de árvores na cidade de Belém.

VENTANIA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) diz que esse número só chegou a este patamar devido também a uma ventania atípica, ocorrida no mês de setembro passado, quando em um só dia 21 árvores caíram no centro da cidade. Não fosse esse fenômeno, o órgão diz que Belém teria tido em 2023 uma das menores incidências de queda de árvore dos últimos tempos. Ainda assim, apesar do fenômeno, a Semma garante que em 2023 houve redução de 50% nas quedas de árvores, em relação ao total registrado nos últimos anos na área urbana da cidade.

QUILOMBOLAS

MERENDA

Quilombolas do território Menino Jesus, no km 19 da Alça Viária, vão fornecer produtos como açaí e farinha de tapioca para a merenda das escolas públicas da região. Além do extrativismo de açaí da várzea dos rios Guamá e Jacarequara, as famílias trabalham com pesca artesanal, plantio e beneficiamento de mandioca, criação de porcos e de galinha caipira. Para a inclusão como fornecedores no Programa Nacional da Alimentação Escolar (Pnae), é preciso ter o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), documento que começou a ser entregue este mês pela Emater. Na primeira quinzena do mês, 12 famílias já receberam o CAF. A previsão da Emater é contemplar mais 50 famílias nas próximas semanas.

SEDE

HOMENAGEM

Localizado em uma área tombada pelo Patrimônio Histórico, ao lado da Catedral de Belém, na Cidade Velha, o prédio que vai abrigar a nova sede do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) será denominado Solar Flávio Nassar, uma homenagem da prefeitura de Belém ao arquiteto, urbanista e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Flávio Sidrín Nassar, que coordenou o Fórum Landi, dedicado à revitalização do centro histórico de Belém. Ele morreu de causa desconhecida, em 2022, aos 69 anos.

EM POUCAS LINHAS

► A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, cumpriu ontem uma agenda própria e extensa na chamada Região de Integração Carajás, no sudeste paraense. Em Marabá, ela visitou obras do programa “Creches por todo o Pará”, fez visita ao hospital regional e, na visita mais importante do dia, foi conferir as obras da terceira ponte sobre o rio Itacaiúnas.

► Com 525 metros de extensão e 12 metros de largura, a obra é muito esperada pela população e tem investimento superior a R$ 100 milhões, sendo 50% de recursos do Tesouro Estadual, para ligar o Núcleo Nova Marabá ao bairro de Novo Horizonte, na Cidade Nova, melhorando a mobilidade urbana.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) teve quatro projetos de Programas de Residência em Área Multiprofissional da Saúde aprovados pelo Ministério da Educação, após aval do Ministério da Saúde. Com a aprovação, a Uepa passa a ofertar um total de 19 programas de residência multiprofissional. As quatro novas residências ofertarão 43 vagas, sendo 20 para Tucuruí, 13 para Santarém e 10 para Ananindeua, nas áreas de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

► O conjunto Bosque Araguaia, no bairro do Tapanã, vai receber a visita do projeto Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil (Andus), que é uma cooperação técnica executada pelos ministérios das Cidades e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o Ministério Federal da Economia e Ação Climática da Alemanha. O conjunto foi escolhido por ser um exemplo de regularização fundiária de interesse social no município de Belém. A visita dos técnicos está prevista para amanhã, às 9h, e faz parte da Iniciativa Internacional para o Clima, que financia projetos em países em desenvolvimento e emergentes.