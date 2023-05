'O Brasil tem um triplo reconhecimento', afirma Marina Silva sobre ter Belém como sede da COP 30

Pentecostes

Na missa de Pentecostes feita no Vaticano, ontem, o Papa Francisco falou das guerras: “O mal que o homem pode fazer é incrível”.



Presidentes

Lula se reunirá com os presidentes de 11 países vizinhos amanhã. Líder da Venezuela, Maduro foi o 1º a desembarcar em Brasília.

Marina Silva (J. Bosco)

"O Brasil tem um triplo reconhecimento"

MARINA SILVA, ministra do Meio Ambiente, ao comentar a escolha de Belém como sede da 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025.

IGREJA

OBEDIÊNCIA

Responsáveis pela missa tridentina na capital paraense, os padres do Instituto Bom Pastor, Ivan Chudzik e Lucas Altmayer, receberam o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, para um almoço. O encontro foi na casa canônica e o objetivo foi esvaziar os boatos que davam conta de que a missa, celebrada aos moldes pré-concílio Vaticano II (em latim e com o celebrante de frente para o altar e de costas para os fiéis), estivesse a serviços de grupos sedevacantistas, ou seja, católicos que acreditam que a Santa Sé está vaga e que o atual Papa é um impostor.

TRIDENTINA

Nas redes sociais, os padres publicaram foto ao lado de dom Taveira e fizeram questão de reforçar “os laços de obediência e de caridade” com a igreja de Roma. “Rechaçamos qualquer vínculo com grupos que não admitem a autoridade do Santo Padre e dos bispos em comunhão com ele. A Missa Tridentina não é uma “propriedade” desses grupos. Elas são, antes de tudo, o tesouro da Igreja, para o bem dos fiéis que pertencem à Igreja. Se outros grupos usam da Missa Tridentina, isso não nos diz respeito: não trabalham conosco, e nós não os apoiamos. Portanto, é falso julgar que a “Missa Tridentina” é “exclusiva” de grupos que vivem fora da comunhão eclesial”.

POLARIZAÇÃO

Os grupos sedevacantistas cresceram no Brasil, na esteira da polarização política dos últimos anos. A simpatia do Papa Francisco por movimentos sociais, que têm a participação de alguns representantes da esquerda, desagrada católicos da extrema direita - que passaram a contestar publicamente a legitimidade papal do Santo Padre. Já as missas tridentinas atraem fiéis que pregam a volta à igreja tradicional, rezada em latim, por exemplo. Algumas vezes, os dois grupos se misturam.

EDUCAÇÃO

EVENTOS

Serão abertas na quinta-feira, 1º de junho, as inscrições para o Programa de Apoio a Eventos no País para a Educação Básica (PAEP-EB). A ação é inédita e vai selecionar propostas de instituições vinculadas a programas ou cursos de formação inicial ou continuada de professores. Os projetos de eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão deverão ser inscritos até o dia 14 de julho, pelo sistema de inscrições da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Podem ser eventos presenciais ou semipresenciais a serem realizados entre 1º de outubro de 2023 e 30 de junho de 2024. Dependendo do porte do evento, os recursos libertados podem chegar a R$ 160 mil.

13º SALÁRIO

DÍVIDAS

Gastos com saúde e pagamento de dívidas são as prioridades dos aposentados e pensionistas que receberão, neste mês, a antecipação do 13º salário. De acordo com pesquisa realizada pela empresa Serasa, com 1.754 pessoas com mais de 60 anos, quatro a cada dez brasileiros dessa faixa etária desejam utilizar a antecipação desse pagamento para negociar dívidas - e 24% planejam usar o dinheiro para cuidar da saúde. Em abril, o Brasil tinha 71,4 milhões de inadimplentes, aumento de 732 mil endividados em relação ao mês anterior. Desse total, 17,7% são consumidores acima de 60 anos.

SAÚDE

DESTAQUE

Com 128 equipes do Programa Estratégia Saúde da Família, o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foi o primeiro colocado entre as cidades com mais de 500 mil habitantes no ranking que mede a qualidade de serviços como pré-natal, saúde bucal para gestantes e atendimento aos pacientes diabéticos e com hipertensão. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, e se referem aos primeiros quatro meses deste ano. No mesmo ranking, Belém, Macapá (AP) e Porto Velho (RO) ficaram, respectivamente, em 39º lugar, 42º lugar e 26º lugar.

COP

INVESTIMENTOS

A confirmação de Belém como sede da COP 30 deve destravar uma série de projetos na capital. A expectativa é de que os investimentos venham do governo federal e de bancos internacionais de financiamento de projetos em áreas como saneamento e mobilidade urbana. Pelo menos oito projetos de melhoria dos equipamentos urbanos de Belém já estão na mesa do presidente Luiz Inácio da Silva e podem começar a ser tocados com urgência.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Contas do Estado começa hoje, ao meio dia, mais uma edição do Plenário Virtual do TCE-PA. A ação segue até a sexta-feira, 2 de junho. O Plenário Virtual do TCE-PA garante a participação remota dos jurisdicionados, e a realização por sistema eletrônico de julgamentos com maior complexidade.

► Os 290 quilos de skunk, um tipo de maconha concentrada, apreendidos na manhã do sábado, 27, em Belém, estavam em um monomotor no hangar que pertence à Igreja Quadrangular, administrada pela família Bengtson. O pastor e ex-deputado Paulo Bengtson explicou à coluna que um ex-funcionário do hangar teria pedido ao piloto da igreja para fazer um voo que, segundo ele, levaria peças de trator para uma cidade do interior Mesmo com a negativa, na noite de sexta-feira, 26, o rapaz teria acessado a aeronave, sem autorização do hangar, e assim colocado a carga no avião. A Polícia Federal foi então acionada, pelos dirigentes da igreja, e fez a apreensão antes da decolagem. “Agimos em conjunto com a PF”, disse o ex-deputado, ressaltando que a suspeita é de que a aeronave seria roubada.

► A vereadora Enfermeira Nazaré (PSOL) apresentou requerimento à Câmara Municipal de Belém que encaminha projeto de lei ao Executivo dispondo sobre o piso nacional da Enfermagem. O projeto de lei fixa o valor mínimo de vencimentos em R$ 4.750, para o cargo de enfermeiro, e em R$ 3.325, para o de técnico de Enfermagem.

► O Tribunal de Justiça do Pará, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), promove amanhã mostra com ações de reinserção social. Será na sede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a partir das 9h. Além da apresentação de corais de música, a mostra inclui a exposição de produtos confeccionados dentro das Unidades Prisionais do Centro de Recuperação Feminina (CRF), Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), Central de Triagem Metropolitana II (CTM II), Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) e Presídio Estadual Metropolitano (PEM III). Parte da exposição é resultado do projeto Realiza, que desenvolve ações para estimular o empreendedorismo nos internos e facilitar a reinserção no mercado de trabalho, após o cumprimento da pena.