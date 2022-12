Solidariedade que educa

A Seduc realiza campanha de prevenção ao HIV e mobiliza servidores para doação de sangue este mês.

Voluntariado no mundo

Ontem, 5 de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional do Voluntário. A data foi instituída em 1985 pela ONU.

Lionel Messi (J. Bosco)

"O Brasil segue sendo o grande favorito ao título”

LIONEL MESSI, craque argentino, ao pegar todos de surpresa e apontar a seleção brasileira como a favorita para vencer a Copa do Mundo de 2022. Presente, nas quartas de final, contra a Holanda, a Argentina tem grandes chances de passar pela Laranja Mecânica, mas, para Messi, os hermanos não formam a melhor seleção desta Copa.

UPA

ASSÉDIO



O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa) protocolou, junto ao Ministério Público de Ananindeua, um pedido de intervenção para que o prefeito do município, Daniel Santos, seja chamado para se manifestar sobre denúncias de assédio moral praticadas pela diretora da Unidade de Pronto Atendimento da Cidade Nova contra médicos que atuam no local. Segundo os profissionais de saúde, a diretora é reincidente nessa prática. Já havia sido denunciada pelo mesmo motivo quando dirigia a UPA Icuí Guajará.



OMISSÃO



Em documento encaminhado ao Ministério Público, o Sindicato dos Médicos pede “que sejam tomadas as providências legais pertinentes”. O caso foi levado ao MP, após os médicos tentarem audiência com o prefeito de Ananindeua, sem sucesso. O Sindmepa classifica como “reprovável” a omissão, até o momento, do Poder Executivo municipal em relação aos fatos relatados.

PROCESSOS

Balanço



A 1ª Vara Federal de Marabá e o Ministério Público Federal divulgaram balanço do esforço concentrado para a celebração de acordos de não persecução penal, benefício criado pelo chamado Pacote Anticrime. A ação foi desenvolvida entre setembro e novembro deste ano.

Acordos

Os acordos atingiram 87% dos casos analisados, totalizando penas de 3 mil horas de prestação de serviços à comunidade e multas de R$ 232 mil. Os acordos de não persecução penal permitem que processos relativos a infrações de menor ofensividade possam ser substituídos por obrigações a serem cumpridas pelos acusados.

BANPARÁ

COMANDO



O Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará realiza na próxima segunda-feira, 12, assembleia geral de acionistas para deliberar sobre a dissolução do atual grupo e a escolha do novo presidente da Instituição. A presidente do Banpará, Ruth Pimentel Mello, deixou o cargo no último dia 18 de novembro, dez meses após assumi-lo. Desde então, o comando do Banpará está a cargo do diretor de Controle, Risco e Relação com Investidores, Bernardo Pereira Lima.

TRF

REGIONALIZAÇÃO



Durante a cerimônia de posse da nova administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), nesta segunda-feira (5), o governador Helder Barbalho (MDB) defendeu a criação de um Tribunal Regional Federal (TRF) com foco exclusivo no Pará. Atualmente, a Vara da 1ª Região (TRF1) atende os Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.



DEMANDAS



“Da mesma maneira que a Justiça do Trabalho teve a sensibilidade de compreender que o Pará e Amapá tinham grandeza populacional e localização estratégica de ter um Tribunal Regional do Trabalho, temos que nos mobilizar para fazer com que a Justiça Federal também tenha, em nossa região, um TRF para prestigiar o nosso Estado e a estrutura política e econômica que a Amazônia possui”, destacou o governador. Segundo o chefe do Executivo paraense, não é “correto” que o Estado de Minas Gerais tenha um Tribunal Regional Federal exclusivo para atender às suas demandas (TRF6) e a região amazônica precise se reportar a Brasília para discutir a segunda instância das relações com a Justiça Federal.

FLORESTA

LEGALIDADE



Belém sedia, nesta quarta-feira, 7, o V Fórum de Soluções em Legalidade Florestal. O evento, promovido pelo Imaflora, reunirá representantes do BNDES, do governo federal, Embrapa, setor produtivo, além de diversos institutos e ONGs de pesquisa sobre meio ambiente na pauta, propostas para ampliar a legalidade e o futuro do setor florestal na região. Atualmente, quase 40% da produção de madeira da Amazônia é realizada sem autorização dos órgãos ambientais, de acordo com análise feita da Rede Simex, composta pelas organizações Imazon, Imaflora, Instituto Centro de Vida (ICV) e Idesam.

EM POUCAS LINHAS

- Será lançada nesta terça-feira, 6, a edição 2022 do Prêmio Simineral de Comunicação.



- O regulamento e as inscrições do prêmio poderão ser acessados no site da entidade.



- O Prêmio Simineral de Comunicação reconhece, valoriza e premia o talento de jornalistas, produtores de conteúdos digitais e profissionais de comunicação de empresas mineradoras.

- O Tribunal Regional Eleitoral do Pará e a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA) inauguram, hoje, a Sala dos Juristas “Leonam Gondim da Cruz”, em homenagem ao advogado, conselheiro estadual e federal da OAB por diversos mandatos.

- Gondim também foi presidente da Comissão de Ética e Disciplina, primeiro reitor da Escola Superior de Advocacia (ESA) e atuou como juiz eleitoral, inclusive como presidente do TRE.

- A cerimônia de inauguração vai contar com a presença da presidente do TRE, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, e do vice-presidente, o desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, filho do homenageado.

- A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário para o mês de dezembro da Agência-Barco Ilha de Marajó. A unidade fluvial da Caixa Econômica Federal presta serviço bancário nas cidades marajoaras onde não existem agências físicas.

- O navio já passou por Melgaço e Bagre e esta semana estará em Oeiras do Pará, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista. Ao todo, oito cidades marajoaras receberão o atendimento este mês.

- O Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região realizou ontem cerimônia de posse dos novos dirigentes da Corte.

- Os desembargadores Marcus Augusto Losada Maia, Ida Selene Duarte Sirotheau Correa Braga e Maria Zuíla Lima Dutra assumiram, respectivamente, a Presidência, Vice-Presidência e a Corregedoria Regional.