'O Brasil precisa remover os obstáculos para usufruir', Aldo Rebelo sobre projetos ambientais

Tecnologia

A Petrobras testou voo em aeronave sem piloto para transporte de cargas. O primeiro transporte do tipo no País cobriu 180 km.

Vazamento

Um total de 39.088 chaves Pix de clientes da 99Pay Instituição de Pagamentos teve dados vazados, informou ontem o Banco Central.

Aldo Rebelo (J. Bosco)

"O Brasil precisa remover os obstáculos para usufruir dessa riqueza de forma responsável.”

Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, disse ontem que o País vive uma espécie de bloqueio ambiental que impede o avanço de projetos como o da Margem Equatorial.



ÁGUA

ACESSO



O Pará teve 25 propostas aprovadas pelo Ministério das Cidades para receber recursos do Novo PAC Seleções, especificamente no eixo Água para Todos - Abastecimento de Água Rural, com R$ 65 milhões disponíveis. A Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional será responsável pela execução das obras em 17 dos 25 municípios contemplados.



MUNICÍPIOS



Os municípios beneficiados são Alenquer, Almeirim, Aveiro, Santarém, Terra Santa, Belterra, Itaituba, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Rurópolis, na região oeste, e Breves, Curralinho e Salvaterra, no arquipélago do Marajó. O investimento chega a quase R$ 50 milhões e garantirá água de qualidade para a população rural, benefícios para áreas que atualmente não têm acesso à água potável. Os microssistemas serão projetados para utilizar captação subterrânea, por meio de poços com bombas submersas, que serão adaptados conforme as necessidades locais.



CEROL

COMBATE



A Guarda Municipal de Belém realiza, desde o início deste veraneio, campanha de combate ao uso de linhas cortantes. Feito com uma mistura de cola de sapateiro com vidro moído ou limalha de ferro aplicada em linhas de papagaios ou pipas, o cerol representa grave risco para ciclistas, motociclistas e pedestres, que podem sofrer ferimentos graves e até fatais.



APREENSÃO



Só neste veraneio os guardas municipais já apreenderam 16 carretéis de cerol nas praias do Farol, em Mosqueiro, e na praia Grande, em Outeiro. A ação também está sendo realizada nos bairros de Belém e no terminal da linha Mosqueiro-São Brás, na praça Araújo Martins, com a distribuição de panfletos e fixação de cartazes nos ônibus, micro-ônibus e vans.



MORTES



Na terça-feira (9), uma criança de oito anos, que viajava de moto com o pai, em Santa Izabel do Pará, morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, conhecida também como linha chilena. No ano passado, outra criança também morreu, em Ananindeua, pelo mesmo motivo. A fabricação, comercialização e o uso de linhas com cerol são proibidos pela Lei Municipal número 9.455 e pela Lei Estadual 9.597. Quem for flagrado vendendo linha cortante pode ser multado em até R$ 5 mil.



MULHERES

JUSTIÇA



A vice-governadora Hana Ghassan será a autora do texto de apresentação do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado. A publicação tem o objetivo de homenagear personalidades que deixaram marcas significativas no cenário jurídico brasileiro. Na apresentação, Hana falará sobre justiça social e a atuação feminina no Sistema de Justiça Brasileiro. A obra é coordenada por Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise Mendes e já contabiliza mais de 100 autores participantes, incluindo ministros de tribunais, entre outras figuras do universo jurídico. O lançamento do livro está previsto para dezembro.



FUTEBOL

APOIO



O governador Helder Barbalho oficializou, ontem, durante programação no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém, o patrocínio aos clubes paraenses que participam do Campeonato Brasileiro 2024, que será feito por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará). O apoio será destinado ao Paysandu Sport Clube, Clube do Remo, Águia de Marabá Futebol Clube e Cametá Sport Clube, que disputam o Brasileirão 2024, nas séries B, C e D. Desde 2009 o Banpará é o patrocinador oficial do Campeonato Paraense de Futebol e em 2021 expandiu seu apoio aos clubes paraenses que participam do Campeonato Brasileiro.



ALFABETIZAÇÃO

TÍTULO



Nesta sexta (12) a secretária municipal de Educação de Belém, Araceli Lemos, entrega ao ministro da Educação, Camilo Santana, documento necessário para referendar à capital paraense o título de reconhecimento de Cidade Livre do Analfabetismo, uma vez que o município atingiu a marca de 97,6% da população alfabetizada. O ministro estará em Belém para participar da 76ª Reunião Anual da SBPC, que ocorre no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) até o dia 13.

Em Poucas Linhas

- Além da prefeitura de Belém, o governo do Estado também facultou o expediente nas sextas-feiras de julho.

- De acordo com portaria publicada ontem, o expediente será compensado com o acréscimo de uma hora à jornada normal diária de trabalho nos períodos de 15 a 18, 22 a 25 e 29 de julho a 1º de agosto de 2024.

- Os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde, segurança pública, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviços, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, para que o atendimento à população não seja interrompido.



- O Detran vai realizar no próximo sábado (13), em Salinópolis, o chamado Passeio Ciclístico da Conscientização.



- O objetivo é chamar a atenção dos veranistas para a importância do uso da bicicleta para a mobilidade humana, inclusive nas praias e balneários, que costumam receber um grande volume de pessoas e carros nesta época do ano.



- A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) anunciou que foi prorrogado até 22 de julho o prazo para a Chamada Confap & WBI – Bélgica 2024, que vai financiar projetos conjuntos de pesquisa e inovação entre o Brasil e a Bélgica.



- Podem participar do edital pesquisadores das instituições de ensino superior e pesquisa, públicas ou privadas, sem fins lucrativos; instituições científicas, instituições de tecnologia e inovação do Estado do Pará.



- O Banco da Amazônia assina hoje contratos para liberação de recursos para três projetos culturais do Estado do Pará. Os recursos fazem parte do programa Rouanet Norte, que vai financiar 125 projetos da região Norte.