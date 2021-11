Violência contra a mulher

Pesquisa nacional aponta que 30% das mulheres já foram ameaçadas de morte por parceiro ou ex no Brasil.

Famílias endividadas

No País, 74,6% das famílias estão endividadas e 15 mi de pessoas estão sem crédito, diz a Serasa.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"O Brasil, o mundo, não aguenta um novo lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria e a miséria leva à morte também.”

Foi o que disse, ontem, o presidente Jair Bolsonaro ao comentar sobre a possibilidade da chegada de uma nova variante da covid-19, como está sendo cogitada com a cepa surgida na África do Sul e que tem se espalhado por outros países. “O lockdown não foi uma medida apropriada. Em consequência da política do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’, a gente está vendo agora. Problemas estamos tendo”, disse Bolsonaro.

RENDA

Crescimento

Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínua, a chamada Pnad-C, revela que, no ano passado, o Estado do Pará contrariou a tendência nacional de queda na renda média domiciliar. Enquanto a média brasileira foi de redução em 4,3%, houve aumento de 7,7% no Pará, a maior alta do País. Mas, o bom resultado é fruto da baixa complexidade da economia paraense, ou seja, a renda é gerada por poucas atividades econômicas. Outro fator é que, em razão do elevado grau de pobreza, os programas de transferência de renda emergencial por causa da pandemia de covid-19 impediram a explosão das desigualdades sociais. A Pnad-C é produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

JUSTIÇA

Suspensão

Uma portaria da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região suspendeu, na quarta-feira, 24, o expediente presencial no Fórum Trabalhista de Santarém, no oeste paraense, em razão de aumento dos casos de covid-19 no município. A decisão foi tomada com base em boletins sobre números de suspeitas da doença e ocupação de leitos de Unidade Terapia Intensiva na cidade. Com a medida, as duas varas do trabalho de Santarém deverão permanecer com atendimento exclusivamente remoto, até 7 de dezembro.

ENERGIA

Conta

Na próxima quarta-feira, 1º, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal votará o projeto do senador Zequinha Marinho (PSC-PA) que proíbe as concessionárias de energia de repassarem, aos consumidores, o custo referente às perdas não técnicas, os chamados “gatos” de energia. O projeto de lei atende a uma demanda da população que reclama do aumento nos valores cobrados na conta de luz.

“Gatos”

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, os “gatos” impactam entre 17% e 20% no valor final das contas. A iniciativa do líder da bancada paraense no Congresso Nacional conta com parecer favorável do relator na comissão, senador Jorginho Mello (PL-SC). Se aprovado, o projeto seguirá para a Comissão de Infraestrutura, onde terá decisão terminativa, ou seja, não precisará passar pelo plenário.

Distribuidoras

Para Zequinha Marinho, as perdas não técnicas “estão diretamente associadas à gestão comercial das distribuidoras de energia”. No entanto, pelas regras em vigor, a parte do prejuízo é transferida para a conta de luz do brasileiro. O parlamentar argumenta que cabe às distribuidoras atuar para coibir o roubo e para modernizar a sua rede de maneira a evitar erros de medição e de faturamento.

PESCA

Amazonas

Quem passou, nos últimos dias, pelo Aeroporto Internacional de Manaus, no vizinho Estado do Amazonas, se surpreendeu com o “desfile” de alguns dos jatos mais caros do País. As informações são de que a movimentação é por conta da pesca esportiva que tem atraído, para a região amazônica, os empresários, políticos, astros da televisão e estrelas da música sertaneja.

DIÁLOGOS

Desenvolvimento

A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) dá a largada, no início do mês, à série de eventos intitulada de “Sudam nos Estados - diálogos com quem promove o desenvolvimento regional na Amazônia Legal”. Os encontros serão realizados nos nove Estados da Amazônia Legal. A ideia é apresentar os atuais instrumentos de ação da Sudam, destinados, sob medida, a cada realidade local. Ao final, cada Estado recebe um relatório e sugestões com os resultados para orientar os gestores. No Pará, a reunião será na quinta-feira, 2, no Palácio do Governo.

TURISMO

Incentivo

Durante o pronunciamento de abertura da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, o ministro Gilson Guimarães pediu aos paraenses que viajem mais pelo próprio Estado e fez elogios às belezas naturais do Pará. Citou especificamente Alter do Chão, em Santarém, e o Arquipélago do Marajó.

EM POUCAS LINHAS

► Dados oficiais do Estado apontam que nos 25 primeiros dias deste mês houve uma queda de 52,3% nos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em relação ao mesmo período de 2018.

► São classificados como CVLI os homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

► Os números foram divulgados na sexta-feira, 26, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

► A equipe de oftalmologia do complexo hospitalar da Beneficente Portuguesa realizou, pela primeira vez, em Belém, a cirurgia para implantação do anel intraestromal, indicado para pacientes que têm ceratocone, doença que afeta a córnea, camada fina e transparente que recobre a frente do globo ocular.

► O implante do anel é uma das alternativas para evitar que os pacientes necessitem do transplante de córnea.

► A cirurgia foi feita por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde.

► Os paraenses que viajaram de Belém para Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a final da Copa Libertadores da América, que será disputada por Flamengo e Palmeiras, se surpreenderam com a movimentação nos aeroportos brasileiros.

► No Rio de Janeiro, chamou a atenção o número de voos fretados pelos torcedores brasileiros. A estimativa é de que foram mais de 50.

► O clima nos maiores aeroportos de Brasília e São Paulo também era de euforia com muitos torcedores, especialmente flamenguistas, nos salões de embarque.

► O clássico será neste sábado, às 17h, e os votos da coluna são de que a festa seja alegre e pacífica, digna do melhor futebol.



► Será neste domingo, 28, a 69ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, no distrito de Icoaraci, em Belém. Será realizada uma carreata, a partir das 8h30.