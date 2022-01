Formação profissional

Os Correios convocam os aprovados no “Jovem Aprendiz”. Por causa da pandemia de covid-19, a seleção estava suspensa.

Mais dinheiro no bolso

Os aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo terão aumento de 10,16% em 2022.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"O Brasil não resiste a um novo lockdown. Será o caos. Será uma rebelião, onde grupos vão defender o seu direito à sobrevivência.”

A afirmação é do presidente Jair Bolsonaro e foi feita, ontem, em entrevista à rádio Jovem Pan. O chefe do Executivo voltou a criticar governadores e prefeitos que tomam medidas para tentar conter o avanço da covid-19.

BELÉM

Aniversário

Belém completa, hoje, 406 anos de fundação. A “Cidade das Mangueiras”, que encanta os viajantes brasileiros e estrangeiros, faz aniversário em meio aos desafios enfrentados pelas metrópoles brasileiras, entre eles a ocupação desordenada, o aumento da pobreza e carência de serviços públicos como saneamento básico e água tratada. Desafios que se tornam ainda maiores em uma cidade fincada sob a região de maior diversidade do planeta. Mas é assim, entre ônus e bônus, que os belenenses vão cantando a cidade que acolhe e que, hoje e sempre, quer receber o carinho e cuidado dos moradores e visitantes.

FERROVIAS

Autorização

A Secretaria Nacional de Transportes Terrestres publicou, no Diário Oficial da União, uma autorização para que a empresa Minerva Participações e Investimentos S/A explore a via ferroviária 408 que vai interligar os municípios de Barcarena (PA) e Açailândia (MA). Essa autorização é a primeira de um total de nove solicitações feitas por empresas privadas ao Ministério da Infraestrutura para a construção de ferrovias que passarão pelo território paraense, conforme divulgado, com exclusividade, na edição de domingo de O LIBERAL. Responsável pela construção, a Minerva Participações terá a concessão da ferrovia por 99 anos.

Expectativas

A ferrovia é parte de um pacote que poderá trazer, ao Pará, investimentos da ordem de R$ 40 bilhões nos próximos anos. Entre os pedidos ainda à espera de autorização está a emblemática Ferrogrão, considerada prioritária pelo empresariado paraense, que recebe com entusiasmo as notícias sobre as novas ferrovias, fundamentais para fortalecer o setor produtivo, de acordo com as manifestações das Federações de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e das Indústrias do Pará (Fiepa).

PADRE

Despedida

Após 20 anos na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, o padre José Ramos, nascido em São João de Pirabas, deixará o Pará e seguirá para São Paulo (SP), onde será o responsável pela Paróquia de São Rafael, no bairro da Mooca. Da Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, mais conhecida como “Barnabitas”, padre Ramos assumirá também o cargo de ecônomo da congregação, ou seja, será o administrador geral da ordem religiosa.

AEROPORTO

Passageiros

Especialista em aviação e mercado garante que o Aeroporto Internacional de Belém, ainda sob a governança da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), não sentiu as turbulências causadas até o momento pela variante Ômicron do novo coronavírus. Ele avalia ainda que, se 2020 tivesse sido um ano normal, livre de pandemia, o aeroporto da capital paraense poderia ter movimentado próximo de 400 mil passageiros em dezembro.

Patamar

A projeção é estimada com base em 2019, quando o terminal recebeu 333.136 passageiros. Mas, em 2020, com a pandemia, esse número baixou para 276.944 passageiros e, agora, em dezembro de 2021, subiu para patamares anteriores aos da pandemia, chegando a 348.314 passageiros.

Paramaribo

A companhia aérea Gol retomou, no último domingo, mais um destino internacional e, desta vez, a capital paraense estará na rota. A empresa voltará a operar o voo direto de Belém para Paramaribo, a capital do Suriname. As viagens, sempre aos domingos, serão feitas em Boeing 737-800, com capacidade para 176 passageiros. A Gol operava a rota Belém-Paramaribo desde 2015. As operações foram suspensas durante o agravamento da pandemia de covid-19, em março de 2020.

UEPA

Retorno

Em sessão extraordinária, o Conselho Universitário da Universidade do Estado do Pará (Uepa) aprovou, ontem, a volta às aulas presenciais do segundo semestre letivo de 2021, em todos os campi da instituição de ensino superior. O ingresso aos campi da Uepa estará condicionado à apresentação do comprovante de imunização contra a covid-19. Também será exigido o uso de máscaras.

EM POUCAS LINHAS

► Neste domingo, 16, será a primeira missa de 2022 na sede do Grupo Liberal, situada à avenida Romulo Maiorana, 2.473, no bairro do Marco, em Belém.

► A celebração é aberta para colaboradores e comunidade em geral. A missa será celebrada sempre às 11h.

► Padre Wiremberg José da Silva é o celebrante das missas dominicais. Ele mantém um podcast com mensagens de otimismo, orientações profissionais para jovens e assuntos da fé cristã. O conteúdo pode ser acessado no LibPlay (oliberal.com/play).

► Hoje, aniversário de Belém, a clientela do “Restaurante Popular” mantido pela prefeitura da capital terá frango no tucupi no cardápio. A porção da iguaria regional custará R$ 2,00.

► O “Restaurante Popular” faz parte da política de segurança alimentar do município de Belém. Localizado à rua Aristides Lobo, 290, no bairro da Campina, o espaço serve 1,1 mil refeições a cada dia.

► O velório da ex-deputada e ex-secretária estadual Suleima Pegado será realizado hoje, das 13h às 16h, na Capela do Recanto da Saudade. Depois, o cortejo seguirá para o cemitério “Parque das Palmeiras”, para o protocolo da cremação, que será restrito aos familiares.

► No Aeroporto Internacional de Belém, as companhias aéreas dificultam a vida dos passageiros de voos cancelados. As empresas alegam a falta de assentos para a remarcação dos bilhetes.

► Mas, no site das companhias, as vendas de passagens nos voos “sem vagas” mostram que há assentos disponíveis.



► O Partido dos Trabalhadores confirmou para sexta-feira, 14, e sábado, 15, na sede do Sindicato dos Bancários do Pará, o encontro de delegados que vai definir quem será o candidato da legenda ao Senado Federal nas eleições deste ano.