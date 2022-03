'O Brasil não precisa de mito, nem de salvador da pátria', afirma Ciro Gomes

Prêmio “gordo”

A Mega-Sena acumulou e o próximo concurso, cujo sorteio será neste sábado, deve pagar R$ 120 milhões.

Falta a sanção presidencial

O Senado aprovou, ontem à noite, o projeto de lei que proíbe a penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas.

Ciro Gomes (J. Bosco)

"O Brasil não precisa de mito, nem de salvador da pátria.”

Foi o que disse, ontem, o pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, em uma referência aos adversários Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respectivamente, que lideram as pesquisas eleitorais.

SESMA

Demissões



Somente ontem a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém se pronunciou sobre as demissões de boa parte da equipe responsável pelo comando das principais unidades de saúde da capital paraense, incluindo o Hospital Pronto-Socorro Municipal “Mário Pinotti”. Publicados na edição de ontem do Diário Oficial do Município, os cortes foram comunicados na terça-feira, 29.



Plantões



Em nota divulgada ontem, a Sesma alegou que as demissões fazem parte de um “processo de reestruturação do Sistema de Urgência e Emergência da Rede de Saúde do Município”. O documento diz ainda que a decisão levou em conta “critérios técnicos, observando-se a necessidade de promover melhorias nos serviços ofertados à população”. Por trás do problema, estariam discordâncias entre a gestão e os profissionais em torno dos valores dos plantões, reduzidos após o fim do pagamento do abono da covid-19.

ELEIÇÕES

Filiações



O ex-senador Fernando Flexa Ribeiro, que deixou recentemente o PSDB, confirmou ontem a filiação ao PP, partido que, no Pará, é presidido pelo deputado federal Cristiano Vale. Flexa aproveitou para reiterar que é pré-candidato ao Senado. Já o deputado federal Eduardo Costa, que havia deixado o PTB, assinou a ficha de filiação ao PSD. O ato contou com a presença do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e do líder do partido na Câmara Federal, Antônio Brito (BA).



Prazos



Amanhã, fecha-se a chamada janela para migração partidária, ou seja, termina o prazo para a troca de legenda sem risco de perda de mandato. No sábado, 2, é o último dia para que candidatos mudem, se for o caso, o domicílio eleitoral para a circunscrição em que desejam disputar as eleições.



Damares

As atenções nesse caso se voltam para a ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Filiada ao Republicanos, Damares é cotada para disputar uma vaga ao Senado, possivelmente, pelo Distrito Federal, apesar das especulações de que concorreria pelo Amapá ou até mesmo pelo Pará.

PARTIDO

Debandada



Em Parauapebas, que é a maior economia do sudeste do Pará, o PSOL perdeu 30 integrantes em desfiliação coletiva apresentada ontem ao partido. No listão dos que assinam a carta de desfiliação, estão os nomes das cinco lideranças que mais mobilizavam o partido na região. São eles: Leonice Oliveira, Roberto Vieira, Maria Fonseca, Pedro Ivo Castro e Marden Lima, um dos fundadores do PSOL em Parauapebas, e que era o atual secretário-geral do partido e ex-candidato a prefeito pela legenda. Na carta, eles agradecem ao partido e à ala da “Primavera Socialista”, mas não explicitam os motivos para a debandada. Até o final do dia, o diretório estadual do PSOL no Pará não havia se pronunciado sobre a situação do partido em Parauapebas.

MUTIRÃO

Pecados



A Arquidiocese Metropolitana de Belém convocou os católicos para o “mutirão de confissões”, que vai prosseguir até o próximo dia 13. Os convites foram reforçados nas paróquias das oito regiões episcopais de Belém. É somente pela confissão dos pecados que os fiéis recebem o sacramento da penitência, uma das recomendações da Quaresma. A Igreja recomenda que os católicos se confessem ao menos uma vez ao ano e comunguem pelo menos uma vez durante o período da Páscoa.

INDÍGENA

Direitos



O povo Arara, das Terras Indígenas “Arara” e “Cachoeira Seca”, lançará, hoje, em Belém, os chamados protocolos de consulta prévia, livre e informada. Esses documentos contêm detalhes sobre a organização social e a representação política de cada povo e definem a forma como cada um deve ser consultado antes que sejam tomadas decisões que possam impactar seus direitos. O lançamento será às 18h, no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará.

Em Poucas Linhas

► O secretário municipal de Direitos Humanos de Belém, Max Costa, deixou o cargo. A exoneração foi a pedido. Max seguirá para Brasília, onde atuará como assessor do gabinete da deputada federal Vivi Reis (PSOL-PA).

► Depois de deixar o Partido Democrata Cristão, a deputada estadual Diana Belo anunciou filiação ao MDB.



► O setor de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Belém, celebra um ano da aprovação da lei que instituiu o 31 de março como o “Dia Municipal do Revendedor de Gás GLP”. Em comemoração, o Sindicato das Empresas Revendedoras de GLP do Pará (Sergap) prestará homenagens ao presidente da Câmara Municipal de Belém, Zeca Pirão (MDB), e ao vereador Roni do Gás (PROS), pela contribuição à categoria.



► A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, órgão federal encarregado do fomento à cacauicultura brasileira, comemora 65 anos de existência. No Pará, que superou a Bahia e se destaca como maior produtor nacional de cacau, a Assembleia Legislativa fará sessão especial para marcar a data. Proposta pelo deputado estadual Eraldo Pimenta (MDB), a sessão será no próximo dia 7, às 10h, no auditório “João Batista”.

► Atuante nas redes sociais, superando os limites municipais de Oriximiná, o prefeito Delegado Fonseca avalia deixar o cargo para confirmar a sua pré-candidatura ao Governo do Pará. Para a tomada de decisão, que confirmaria a pré-candidatura ao Governo do Estado, tem recebido apoio de lideranças do oeste e sul do Pará e também da Região Metropolitana de Belém. Nacionalmente, também tem sido procurado por grandes legendas. Às vésperas do prazo para desincompatibilização, recebeu chamado para rodadas de conversas em Brasília.

► O ex-governador Simão Jatene deve anunciar, nas próximas horas, filiação ao Solidariedade.