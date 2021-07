'O Brasil está vendo que os machões da internet ficam caladinhos aqui na CPI', afirma Calheiros

Vacinação de quilombolas

O ministro Edson Fachin, do STF, deu 15 dias para que o governo federal inclua mais quilombolas no Plano Nacional de Imunização.

Sem-teto morrem em SP

Sete moradores de rua morreram na cidade de São Paulo, em 24 horas. Ontem os termômetros chegaram a 6º C na capital paulista.

(J.Bosco)

"O Brasil está vendo que os machões da internet ficam caladinhos aqui na CPI".

A frase é do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), que provocou, na sessão de ontem, o depoente Carlos Wizard. O empresário foi chamado a depor para esclarecer as suspeitas de que faz parte de um gabinete paralelo, mas se recusou a responder às perguntas dos senadores.

JATENE

CANDIDATURA

Em meio às especulações em torno de uma possível candidatura nas eleições do ano que vem, o ex-governador Simão Jatene quebrou o silêncio e divulgou vídeo nas redes sociais onde comenta o cenário atual da pandemia, faz um balanço da sua gestão na área de saúde, destacando a construção de hospitais regionais e afirma estar sendo alvo da perseguição dos adversários. No vídeo de pouco mais de seis minutos, Jatene não confirma a candidatura. Apesar disso, a mensagem foi recebida como sinal do retorno do ex-governador à arena político-eleitoral do Estado.

PRORROGAÇÃO

CONSULTA

A definição de setembro como nova data limite para funcionamento do aterro sanitário de Marituba, conforme decisão judicial anunciada ontem, não foi uma escolha aleatória. O mês foi indicado pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos como o último em que teria condições técnicas de funcionar sem a abertura de outra célula para tratamento de rejeitos sem necessidade de novos investimentos. O novo prazo dado ontem é o fruto do terceiro adiamento concedido pela Justiça apenas neste ano.

DESAGRADO

A decisão de prorrogar para até dia 30 de setembro o funcionamento das operações do Aterro Sanitário reforçou o clima de insatisfação no Ministério Público do Estado do Pará, que de pronto emitiu nota oficial reclamando por não ter sido consultado para a decisão. O Parquet considera ingressar com recurso, caso constate que as condicionantes ambientais não estejam garantidas. O entendimento do MPPA é de que a prorrogação pode ser feita, mas deve salvaguardar questões como a garantia de licenciamento corretivo da própria Secretaria de Meio Ambiente (Semas), cumprimento das condicionantes previstas na Lei de Resíduos Sólidos e nas cláusulas do Acordo de 2019.

ALIMENTOS

EMBRAPA

Será inaugurada na próxima segunda-feira, 5, a área de processamento de alimentos do Laboratório de Agroindústria da Embrapa. O laboratório terá espaço para processamento de leite e derivados, de pescado e produtos de origem vegetal, além de área de manipulação de alimentos. As pesquisas realizadas no local têm foco no desenvolvimento de produtos e processos a partir de matérias-primas da Amazônia, como frutas, oleaginosas, pescados e sementes. O investimento foi de R$ 500, fruto de emenda parlamentar do, na época, deputado federal e hoje prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

PROCURADOR

AGENDA

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Ubiratan Cazetta, que atuou por mais de dez anos no Pará, tem audiência marcada na tarde de hoje com o presidente Jair Bolsonaro para entrega da lista tríplice com os nomes para escolha do novo procurador-geral da República. O mandato do atual titular do cargo, Augusto Aras, termina em setembro. Embora não seja obrigado a indicar um dos nomes da lista tríplice, é praxe que o presidente da República leve em conta a indicação feita pelos membros do MPF a partir de eleição direta.

MULHER

Neste ano, pela primeira vez, a lista tríplice é encabeçada por uma mulher, Luiza Frischeisen, que teve 647 votos. O segundo colocado foi Mario Bonsaglia com 636 votos e, em seguida, veio Nicolao Dino 587 votos. O atual procurador geral, Augusto Aras, ainda pode ser reconduzido ao cargo. Ele tem tido uma atuação considerada alinhada com o governo e disputa, com o advogado geral da União, André Mendonça, a indicação, pelo presidente, para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal.

BELÉM

VACINAÇÃO

Com a demora na distribuição das novas doses de vacinas do laboratório Pfizer enviadas ao Pará, a vacinação contra a covid-19 em Belém foi suspensa novamente ontem e hoje pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que está de posse apenas da chamada reserva técnica já definida para aplicação da segunda dose em grupos fechados. Hoje, será a vez dos agentes de segurança pública lotados no Corpo de Bombeiros Militar, que receberão 1,3 mil doses no Quartel Geral da corporação. Amanhã, serão chamadas a se vacinar pessoas nascidas em 1984 e 1985.

EM POUCAS LINHAS

► O programa “Abrace o Marajó” está recebendo, desde ontem, mais uma etapa das ações do Comitê Gestor do programa, integrado por 16 ministérios, mas que tem à frente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado pela ministra Damares Alves. A programação de três dias inclui várias oficinas de trabalho e está dividida em vários eixos, com destaque para a Operação Pão da Vida e a Ouvidoria Itinerante. Do orçamento previsto, R$ 11,4 milhões já foram executados.

► O Clube de Engenharia do Pará repudiou a aprovação da Medida Provisória que extingue o Salário Mínimo Profissional de engenheiros, arquitetos, agrônomos, veterinários e químicos. A revogação da Lei 4.950-A/1966 do salário mínimo profissional, segundo a entidade, é prejudicial ao progresso do País e dos profissionais atingidos. Consideram que a Lei é uma garantia para atuação dos profissionais, incentivando a boa prestação de serviços e a própria valorização das categorias.

► A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizou ontem operação de fiscalização das empresas que fazem emissão de bilhetes de passagem eletrônicos. Das 45 empresas visitadas, foram feitas quatro apreensões de talonários de passagens que, pela legislação, devem ser emitidas eletronicamente. A Sefa alerta que o passageiro que receber um bilhete manual não será impedido pela fiscalização de viajar, mas é um bilhete que não tem valor legal. O bilhete eletrônico é obrigatório desde julho de 2019 no segmento de transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional, e possui um QR code que pode ser lido pelo celular.

► O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, se reúne amanhã com secretários de turismo de todos os Estados da região Norte. O encontro será em Porto Velho (RO). O secretário de Turismo do Pará, André Dias, confirmou presença. Na pauta do encontro, a construção de roteiros turísticos integrados na Amazônia.