'O BNDES não é um hospital de empresas', defende o presidente do órgão, Aloizio Mercadante

Espionagem

Após Biden dizer ignorar origem de OVNIs abatidos nos EUA, China pede que governo ‘pare de mentir’ sobre seu balão derrubado.

Dono da bola

Tuítes de Elon Musk foram turbinados. O dono do Twitter cobrou de sua equipe algoritmo que impulsiona em mil vezes só as suas postagens.

Aloizio Mercadante (J. Bosco)

"O BNDES não é um hospital de empresas"

ALOIZIO MERCADANTE, presidente Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que esta semana sinalizou que o BNDES não planeja uma ação direta para socorrer a varejista Americanas.

COP30

BELÉM

Autoridades internacionais, entre elas o rei Charles III da Inglaterra, dão como certo que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em 2025, terá como sede a capital paraense, Belém. A cidade foi oficializada como candidata a sede do evento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro deste ano, mas o martelo ainda não foi batido. Na sexta-feira, 17, em conversa reservada com o governador do Pará, Helder Barbalho, Charles III garantiu que virá ao Pará para a Conferência.



PLANTIO

O assunto surgiu quando Helder mostrou, em seu telefone, fotos da castanheira plantada pelo atual rei, em 1991, quando ainda era príncipe de Gales e veio ao Estado acompanhado da princesa Diana. Charles ficou surpreso com o tamanho da árvore plantada no parque zoobotânico de Carajás e, animado, disse que, em 2025, quer plantar mais árvores em Belém.



EXPERIÊNCIA

Quem também aposta que a COP30 será em Belém é o Lord Goldsmith, vice-ministro de Energia, Clima e Meio Ambiente do Reino Unido. Durante a visita de Helder a Londres, Goldsmith anunciou que virá ao Brasil, possivelmente, em abril deste ano. Na agenda, uma passagem pela capital paraense. O lorde administra fundos ligados à coroa britânica, destinados ao financiamento de projetos ambientais. Já Alok Sharma, que presidiu a COP26 - em Glasgow, Escócia -, se colocou à disposição para compartilhar informações sobre a organização do evento, que costuma reunir especialistas, ativistas ambientais e líderes de dezenas de países.

BANCADA

EMENDAS

Coordenada pelo deputado federal José Priante (PMDB), a bancada federal do Pará fez, na terça (14), a primeira reunião da nova legislatura. Na pauta, a destinação das emendas de bancada e a estratégia para juntos garantirem a retomada das obras paradas no Estado.

PRIORIDADES

Entre as prioridades estão a finalização da rodovia BR-230, a Transamazônica, que ainda tem trechos sem asfaltamento; a duplicação da BR-316 - de Castanhal até Santa Maria do Pará -, e o derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins. Deputados e senadores também falaram sobre a possibilidade de Belém sediar a COP30 em 2025. A ideia é fazer com que o evento seja oportunidade para atrair investimentos para a capital. “A COP não pode ser apenas um evento de uma semana. Tem que deixar um legado para nossa cidade”, disse Priante em bate-papo com a coluna.

PROPAGANDA

PREMIAÇÃO

Pelo terceiro ano consecutivo, a agência Gamma venceu o prêmio Colunistas, um dos mais tradicionais da propaganda brasileira. As peças premiadas fazem parte da série de outdoors duplos, criada para o governo do Pará, incentivando a vacinação completa contra a covid-19.

OURO

A campanha, que rendeu à agência o troféu Ouro Nacional em Mídia Exterior, já havia conquistado o Ouro Regional em 2020/21 e o Grand Prix Norte/Nordeste em 2021.

PROCESSOS

NUVEM

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região fará, durante o feriado do Carnaval, uma ação inédita na Justiça do Trabalho brasileira. Até o dia 22, o órgão vai migrar todo o sistema de Processo Judicial Eletrônico para satélites, ou seja, as famosas nuvens. A ação, afirmam os técnicos do TRT, vai garantir mais segurança e permitirá o acesso dos usuários mesmo quando ocorrerem quedas de energia e apagões, já que estes não afetarão os sistemas.

DESASTRE

RECURSOS

O município paraense de Bujaru está entre os que receberão recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, para ações de apoio às populações afetadas por desastres naturais.

AÇÕES

A cidade paraense receberá R$ 1,66 milhão para compra de cestas básicas, colchões, kits de higiene pessoal e dormitório. Ao todo, o Ministério liberou R$ 28,7 milhões para ações de defesa civil em 50 cidades, nos Estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo.

EM POUCAS LINHAS

► Com a renúncia do vice-prefeito de Ananindeua Erick Monteiro (PSDB-PA), o cargo ficou vago e, se houver ausência do prefeito Daniel Santos (MDB), a cadeira será ocupada pelo presidente da Câmara, Rui Begot (Pros).

► Monteiro deixou a vice-prefeitura porque assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Pará.



► A vereadora de Ananindeua Nice Ruffeil (MDB) leva tão a sério o fato de ser conhecida como “braço direito” do prefeito e da primeira-dama, a agora deputada federal Alessandra Haber (MDB), que tem acompanhado presencialmente as sessões na Câmara Federal, conforme registros fotográficos feitos em plenário.

► Até aí nada demais, não fosse o fato de os dias das sessões em Brasília coincidirem com os da Câmara Municipal de Ananindeua.



► A suspeita de seus pares é de que, além de gazetar os trabalhos em seu município, os deslocamentos da vereadora ao planalto sejam bancados pelas câmaras federal ou municipal.



► A vereadora está no segundo mandato, tendo sido o primeiro herdado do prefeito Daniel Santos (MDB), quando ele se elegeu deputado.



► Representantes do Museu Paraense Emílio Goeldi entregaram ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo cópia da Nota Técnica com argumentos contrários à liberação da mineração em terras indígenas.

► O ato ocorreu durante a entrega, feita por Rebelo, do prêmio José Bonifácio (na categoria Ciência e Tecnologia), concedido à instituição paraense.

► A honraria foi criada para agraciar “pessoas físicas e jurídicas que tenham se destacado na defesa dos interesses nacionais, da democracia, do desenvolvimento social, da cultura, das artes e das ciências, valores e causas caros ao Instituto”.



► Rebelo, que faz parte do instituto, veio a Belém lançar o livro “O Quinto Movimento: propostas para uma Construção Inacabada”.



► A coluna deseja aos leitores um Carnaval de alegria e paz. Se beber, não dirija.