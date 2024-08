'O banco quer estar presente', diz presidente da Caixa sobre mercado de apostas

Orçamento

O ministro Wellington Dias disse que os recursos destinados ao Bolsa Família não devem ter aumento em 2025.



Balanço

A Caixa registrou lucro líquido de R$ 3,3 bilhões no 2º trimestre de 2024, um crescimento de 27,3% em relação ao ano passado.

"O mercado do Brasil tende a crescer muito nesse segmento (de apostas) e o banco quer estar presente.”

Carlos Vieira, presidente da Caixa, sobre o mercado de bets. Ele acredita que as casas de apostas on-line não concorrem com as loterias.



>SERVIÇO PÚBLICO

CONSELHO



O município de Belém vai ganhar o Conselho dos Usuários dos Serviços Públicos, que promete ser um espaço de participação da sociedade no controle das ações municipais. O órgão terá, entre suas atribuições, o acompanhamento, avaliação e sugestão de melhorias nos serviços prestados à população da cidade e das ilhas, além de contribuir na definição de diretrizes para aprimorar o atendimento ao público. Também deve acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor municipal. O Conselho foi criado em março deste ano, por meio de um decreto municipal.



INTEGRANTES



A eleição dos primeiros 34 conselheiros será realizada no dia 31 deste mês, na Escola Municipal Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás. Eles serão escolhidos entre os 239 integrantes do Conselho da Cidade, com representantes dos bairros, dos distritos administrativos e representantes setoriais do Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado da Prefeitura, criado em 2022.



>BARCO

SAÚDE



O Barco Hospital Papa Francisco, que oferece assistência por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), acaba de completar cinco anos de atuação no Pará. Nesse período, realizou 477.879 atendimentos em 100 expedições que percorreram 18 municípios do Baixo Amazonas, Calha Norte, Xingu e Tapajós. Cada expedição envolve uma equipe de aproximadamente 40 profissionais.



>TRAVESTIS

RETRATO



A Associação Nacional de Travestis e Transexuais está realizando, pela primeira vez, pesquisa sobre envelhecimento de pessoas trans, com foco em travestis e mulheres transexuais brasileiras acima de 45 anos.



DIAGNÓSTICOS



Os dados gerados serão reunidos no documento “Traviarcas: Diagnóstico sobre os desafios para o envelhecimento de travestis e mulheres transexuais brasileiras”. O objetivo é identificar a situação dessas pessoas ao ultrapassarem a expectativa de vida considerada baixa no país, levando em conta fatores como acesso à educação, saúde, trabalho, geração de renda, segurança pública, acesso à justiça e direitos econômicos, entre outros aspectos.



>DIGITAL

TREINAMENTO



Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, médicos e profissionais da Atenção Primária em Saúde da Prefeitura de Belém, num total de 2 mil servidores, iniciaram nesta terça-feira um treinamento para utilização da plataforma Saúde Belém Digital. Esse novo serviço da prefeitura possibilitará à população de Belém realizar consultas on-line pelo celular com clínicos gerais, pediatras, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, 24 horas, nos sete dias da semana. Numa primeira etapa serão cadastrados 680 mil moradores.



APLICATIVO



A previsão é que até 2025 toda a população de Belém esteja cadastrada e habilitada a utilizar o aplicativo, que deverá reduzir a superlotação das unidades de urgência e emergência da cidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O aplicativo, que já está em fase de testes, poderá ser baixado de graça e também não consumirá créditos dos usuários.



>MARAJÓ

SUSTENTÁVEL



Após a fase de diagnóstico socioambiental, realizada desde o início do ano, foi lançado oficialmente, nesta semana, o programa Territórios Sustentáveis na região do Marajó. Portel, Breves e Melgaço serão os próximos municípios a receber as ações do programa. Ontem foi publicado o edital de chamamento público para a adesão de produtores rurais ao programa, direcionado preferencialmente a quem tem imóveis com área de até quatro módulos fiscais.



PRÉ-CADASTRO



No lançamento, realizado no Centro de Convenções de Portel, produtores rurais da região foram apresentados ao Territórios Sustentáveis. Técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente visitarão as propriedades para recolher dados de georreferenciamento e finalizar as inscrições.

Em Poucas Linhas

- A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas recebeu representantes da Fundação Guamá, gestora do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, para discutir a governança do Parque de Ciência e Tecnologia do Alto Solimões (PaCTAS), que será instalado em Tabatinga e Benjamin Constant, na tríplice fronteira com o Peru e Colômbia.



- A Fundação Guamá, selecionada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), foi destacada para desenvolver um modelo de governança adaptado à realidade local, integrando o PaCTAS a uma rede de parques tecnológicos nacionais e internacionais.



- O investimento no projeto será de R$ 10 milhões.



- Pela primeira vez fora da capital paraense, a 12ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, a Fita 2024, será realizada em Santarém, no oeste paraense, nos dias 23, 24 e 25 deste mês, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós.



- Promovido pelo governo do Pará, o evento é organizado pela Business Eventos e terá como tema “Amazônia Viva: Encontros Mágicos nos rios Tapajós e Amazonas”.



- De 27 a 29 de agosto Belém vai sediar o XIV Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi), um evento que reúne todos os 18 institutos federais das regiões Norte e Nordeste do Brasil.



- Este ano o Connepi está sendo organizado pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) e terá como tema “Educação tecnológica: conectando regiões, construindo futuros”. A programação vai ocorrer no Hotel Sagres. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de agosto, no site do evento.



- A prefeitura de Belém anunciou ontem que as obras das feiras e mercados do Guamá, Terra Firme e Pedreira passarão a ter o terceiro turno de trabalho. Com isso, os serviços serão executados também à noite e madrugada, ou seja, durante 24 horas, e seguem por tempo indeterminado.