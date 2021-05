Punição rigorosa

Lei com penas mais duras contra crimes cibernéticos foi sancionada, ontem à noite, pelo presidente Jair Bolsonaro.

Renúncia fiscal

Os senadores aprovaram, ontem, a prorrogação da isenção do IPI na compra de automóveis por pessoas com deficiência.

Ministro Paulo Guedes (J. Bosco)

"O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode, sim, ser renovado.”

Foi o que afirmou, ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de o governo prorrogar novamente o auxílio emergencial caso a vacinação não siga o ritmo esperado e o país continue a registrar número alto de casos e de mortes provocadas pela covid-19.

CORONAVÍRUS

Investigação

O anúncio de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, formalizou pedido para que agentes de inteligência do país voltem a investigar a origem do novo coronavírus foi mais um capítulo da apuração que ganhou corpo nas últimas semanas, quando uma série de novos indícios voltaram a alimentar diferentes hipóteses para a origem da covid-19.

Reportagem

Um dos poucos jornais brasileiros a dar destaque para o caso, O LIBERAL trouxe, na edição de domingo, 16 de maio, uma ampla reportagem sobre o assunto revelando o andamento da apuração até aquele momento.

Hipóteses

Na última quarta-feira, Biden anunciou que os agentes de inteligência do País terão até 90 dias para entregar um relatório definitivo sobre o caso. Uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica é de que o vírus tenha se espalhado a partir do contato de morcegos com seres humanos que teriam sido os primeiros vetores.

Acidente

Mas, não está descartada a hipótese de que o novo coronavírus tenha escapado, por acidente, do laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, após um funcionário ser infectado pelo agente causador da covid-19. Mas não há indícios de que o ato foi premeditado ou doloso.

Pressão

O governo norte-americano pressiona o governo chinês para que este ajude na apuração. A despeito do amplo debate ideológico que acabou contaminando tudo que se relaciona à covid-19, a busca por respostas sobre sua origem é importante para criar formas de se evitar o surgimento de novas epidemias e pandemias.

SERVIDORES

Negociação

Após nova rodada de negociação com os servidores públicos municipais que reivindicam reposição de perdas salariais e lutam contra o aumento da contribuição previdenciária dos atuais 11% para 14%, a Prefeitura de Belém formalizou proposta para tentar um acordo. Entre os itens da proposta está o compromisso de não indicar, pelo menos por enquanto, a votação do projeto que muda a alíquota previdenciária.

Consulta

A prefeitura também anunciou que, quando o projeto for votado, haverá compensação das perdas. Na proposta, ainda se compromete a aumentar o valor do vale-alimentação de R$ 270 para R$ 370 e a fazer consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios sobre a possibilidade de ajustar os salários bases que estejam abaixo do mínimo. A consulta é necessária porque uma lei federal congelou os salários de todos os servidores públicos do País até 31 de dezembro deste ano. Nova rodada de negociação foi marcada para quarta-feira, 2.

Vacinação

Confusão

Um dos critérios informados pela Secretaria Municipal de Saúde Belém para a vacinação de pessoas com deficiência visual causou confusão nos postos de vacinação. O critério é vacinar “pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente)”, mas o problema é saber de que avaliação se trata já que, nos postos de vacinação, os técnicos, auxiliares de enfermagem e voluntários que trabalham na aplicação dos imunizantes não têm estrutura para tal avaliação, que inclusive só poderia ser feita por um médico oftalmologista. Na dúvida, e não tendo como comprovar se uma pessoa que chega de óculos tem miopia, hipermetropia ou astigmatismo, entre outras doenças da visão que não são consideradas deficiência, vale a palavra da pessoa.

Leitura

Outro problema é que, mesmo entre as pessoas que levam laudos com exames que podem comprovar a visão subnormal, alguns também são complexos. Muitas pessoas chegam ao posto de vacinação com exame de retinografia e entregam para o atendente, que não tem condições técnicas de fazer a leitura correta do exame. A coluna apurou que oftalmologistas estão recebendo uma enxurrada de pedidos de ajuda desses técnicos para fazer a leitura dos exames.

EM POUCAS LINHAS

► Levantamento feito pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas concluiu que a quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham - os chamados “nem-nem” - continua em franca expansão no Brasil.

► O índice chegou a 29,33%, no segundo trimestre do ano passado, o maior patamar da série iniciada em 2012.

► Negros e mulheres, pessoas sem instrução e que habitam as regiões Norte e Nordeste são os mais atingidos.

► A Assembleia Legislativa do Pará aprovou votos de congratulação à Associação Comercial do Pará (ACP) que completou 202 anos de existência.

► A ACP é uma das mais tradicionais entidades empresariais do País.

► A proposta foi da deputada estadual Nilse Pinheiro (Republicano).

► A Confederação Nacional da Agricultura lançou o manifesto “Alimentar é construir o futuro”.

► O objetivo é aproximar o setor produtivo da sociedade mostrando a importância das atividades agrícolas.

► A professora Leila Márcia Elias lançará, no próximo 11, o livro “Diagnóstico sobre a implantação do Sistema de Informação de Custos (SICSP) no setor público municipal no Estado do Pará”.

► O livro é resultado da pesquisa de doutoramento de Leila Márcia Elias, defendida em abril de 2018, no Núcleo de Altos Estudos da Amazônia.

► Os partidos políticos começaram a se movimentar com vistas às eleições gerais do ano que vem.

► As conversas incluem filiações, desfiliações e trocas de legendas.

► Começa hoje o pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, destinado ao trabalhador que formalizar acordo com o empregador na pandemia.