Contra a fome

A Ceasa faz amanhã o Banco de Alimentos: hortifrútis que seriam desperdiçados pela aparência serão doados a famílias pobres.

Viagem

Ex-primeira dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro vai viajar pelo País. Ela diz que quer levar mulheres à vida política.

Marina Silva (J. Bosco)

"O açaí do Pará é o melhor do planeta"

MARINA SILVA, ministra do Meio Ambiente, após encontrar John Kerry, enviado dos EUA para o clima, para tratar de acordos bilaterais e investimentos no Fundo Amazônia. O Pará pode ser um dos destinos de Kerry, num futuro retorno ao País.

BIVALENTE

CAMPANHA

Lançada na última segunda-feira, a nova campanha nacional de imunização contra a covid-19 - com Pfizer bivalente - será iniciada hoje, às 8h, em Belém. O anúncio foi feito ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesta primeira fase, a nova vacina, que combate o coronavírus original e as variantes ômicron, estará disponível para pessoas com 70 anos ou mais, aquelas que moram em instituições e aos trabalhadores dessas instituições, além de imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, a partir de 12 anos de idade. A segunda fase, que começa na próxima segunda-feira, 6, será destinada a pessoas com idade entre 60 a 69 anos.

COMBUSTÍVEIS

QUEDA

A Petrobras anunciou nesta terça-feira a segunda queda, neste ano, do preço dos combustíveis comercializados nas refinarias. A redução registrada foi de 3,92% no litro da gasolina e 1,95% no preço do óleo diesel. De acordo com levantamento feito pelo Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na semana de 12 a 18 de fevereiro o litro da gasolina estava custando, no Pará, entre R$ 4,48 e R$ 6,09. O diesel estava entre R$ 5,67 e R$ 8,85, o litro.

MARAJÓ

REVALIDA

Aproximadamente 60 médicos cubanos, venezuelanos e brasileiros - formados em outros países - estão cumprindo, no Marajó, um ano do processo seletivo Revalida. Após esse período, estarão aptos, junto ao Conselho Regional de Medicina, para exercer a profissão em solo brasileiro. A solicitação para que esses profissionais atuassem no arquipélago foi feita pela Associação dos Municípios do Marajó (Amam) ao governador Helder Barbalho, que encaminhou o pleito à Universidade do Estado do Pará.

MÉDICOS

RETALIAÇÃO

Pelo menos 18 médicos que atuavam nas Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e da Marambaia foram demitidos após participarem da paralisação em que reivindicavam pagamentos atrasados. Os desligamentos teriam ocorrido ontem, por aplicativo de mensagem, sem aviso prévio. As duas Unidades de Pronto Atendimento são administradas pela Organização Social Gestão Médica Especializada (GME). A paralisação dos médicos foi em janeiro. Em fevereiro, eles chegaram a receber os pagamentos, mas, ontem, todos os que encabeçaram o movimento foram surpreendidos com as demissões.

PATRIMÔNIO

VERDE

Na composição nacional do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, coube ao Partido Verde (PV) ficar com o comando do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Nesta semana, o novo presidente do órgão, Leandro Grass, veio a Belém e aproveitou para anunciar a nova superintendente do órgão no Pará. A escolhida pelo PV local foi a especialista em Administração Pública e presidente da ONG EcoAmazon, Cris Nunes, a Cris do PV, que é a secretária estadual de mulheres da legenda no Estado.

MADEIRA

EXPORTAÇÕES

Balanço produzido pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) mostrou que as exportações paraenses de madeira movimentaram cerca de US$ 22 milhões em janeiro deste ano, uma queda acentuada, de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, as 28 mil toneladas de produtos exportados representaram um crescimento de 26% frente a janeiro de 2022, o que mostra uma redução brusca nos preços nesses últimos meses. A relação preço médio por tonelada exportada foi de US$ 785, uma queda de mais de 53% quando comparada com janeiro de 2022, que registrou um preço de US$ 1,6 mil por tonelada.

CAUSAS

Entre os principais fatores para essa queda, apontados no balanço, estão o forte recuo nas importações pelos Estados Unidos, principal parceiro internacional da produção florestal madeireira paraense, sobretudo devido ao fraco desempenho da construção civil norte-americana, que geralmente impulsiona as exportações do Estado. Também contribuíram a instabilidade econômica em nível mundial, com aumento da inflação, guerra entre Rússia e Ucrânia e a crise energética derivada do conflito, que impacta negativamente na venda de madeira.

EM POUCAS LINHAS



- A Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará (Amalep) deu posse ontem a três novos membros.

- O grupo conta com 33 cadeiras. A academia tem entre suas finalidades difundir a cultura e as letras maçônicas e congregar os maçons que se dedicam às letras em geral.

- Foi marcado para 23 de março o lançamento do livro “Nunca é Cedo para o Amanhã”, de autoria do desembargador aposentado Milton Nobre.

- O lançamento será às 19h, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Pará.

- Cresce a expectativa do lançamento, pela OAB-Pará, do edital para preencher a vaga deixada na Corte por Nobre.

- A cadeira, vaga desde outubro, cabe ao chamado Quinto Constitucional: a escolha deve ser feita entre nomes indicados pela Ordem.

- O 4º trimestre de 2022 registrou alta de pessoas ocupadas no Pará, em relação ao mesmo período de 2021.

- É o que indica a análise da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad), do IBGE.

- A alta comparativa foi de 6 pontos, o que representa mais 216 mil pessoas. Entre outubro e dezembro de 2022, o Pará contava com 3,868 milhões de trabalhadores ocupados.

- No ano anterior, esse número era de 3,652 milhões.

- Cerca de 40 policiais federais cumpriram ontem mandados de busca e apreensão contra três servidores da Agência Nacional de Mineração (ANM) e dois sócios de uma mineradora.

- A operação Grand Canyon foi deflagrada para investigar práticas como corrupção passiva e ativa e advocacia administrativa.

- A mineradora que funcionaria apenas de fachada conseguia, com servidores da ANM, autorização de lavra e mineração - e cobrava de outras empresas pela desistência dos processos.

- Mandados foram cumpridos em Belém, Marabá, Goiás e no Distrito Federal. Dois servidores da agência foram afastados das funções.