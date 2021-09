'Nunca devemos esquecer a dor das famílias', declara Biden sobre ataques de 11 de setembro

Bom para o consumidor

O preço do litro do açaí voltou a cair em alguns pontos de venda de Belém. Custava R$ 14 e agora vale R$ 12.

Risco ignorado

Pais levam os filhos pequenos em motocicletas sem equipamentos de proteção. E quem fiscaliza?

"Nunca devemos esquecer a dor das famílias das 2.977 pessoas inocentes que foram mortas durante o pior ataque terrorista aos EUA em nossa história.”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez a declaração após assinar uma ordem executiva para que o Departamento de Justiça e outras agências federais avaliem a retirada do sigilo imposto sobre os documentos de investigações do FBI sobre os ataques de 11 de setembro. O democrata é pressionado por familiares das vítimas para pôr fim ao sigilo que já dura quase duas décadas. Eles acreditam que os arquivos possam indicar se a Arábia Saudita teve alguma participação nos atentados terroristas.

CONTRABANDO

Importados

Foi repassado para a Receita Federal o conteúdo das quatro carretas apreendidas por fiscais da Fazenda Estadual no último dia 20, na divisa do Pará com o Maranhão. Uma das carretas estava carregada apenas com cigarros, provavelmente contrabandeados. Nos outros veículos foram encontradas roupas, sapatos, óculos, relógios e pistolas medidoras de temperatura. A carga foi interceptada por fiscais da Fazenda Estadual quando entrava no Pará. Ao todo são 100 toneladas de produtos importados. O valor total da carga deve ser divulgado na semana que vem.

VIOLÊNCIA

Combate

O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Pará, o Tribunal de Justiça do Pará e a Secretaria de Estado de Segurança Pública lançaram a campanha “#SalveUmaCriança #PreserveUmaInfância #Denuncie”. O trabalho será mantido por tempo indeterminado e prevê a distribuição e fixação de cartazes informativos em unidades dos órgãos de segurança pública, estabelecimentos e locais públicos orientando sobre como denunciar casos de violência sexual contra as crianças e adolescentes. A campanha prevê também treinamento do pessoal que atua na recepção das denúncias. A primeira turma a ser treinada será formada por atendentes dos canais de denúncias do Centro Integrado de Operações (Ciop) e do Disque-Denúncia.

TRE DO PARÁ

Atendimento

Com o feriado da Independência do Brasil nesta terça-feira, 7, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará só voltará a funcionar na quarta-feira, 8, uma vez que a segunda-feira, 6, também teve o expediente suspenso. A exceção fica por conta dos municípios de Goianésia do Pará e Tomé-Açu, que terão eleições suplementares para cargos de prefeito e vice-prefeito em 3 de outubro e 7 de novembro, respectivamente.

PORTUGAL

Viagens

Importante para o deslocamento de turistas entre o Pará e a Europa, o voo internacional Belém-Lisboa, realizado pela companhia aérea portuguesa TAP, deve voltar a operar no mês que vem. A reabertura para os turistas brasileiros é resultado de um decreto do governo português que vai vigor até o próximo dia 16, podendo ou não ser prorrogado. Caso haja a prorrogação, a TAP garante que voltará a operar a linha em 31 de outubro.

CASAMENTO

Desistência

Decisão da segunda instância da Justiça do Distrito Federal negou a uma noiva o direito à indenização por danos morais em razão de desistência de casamento. O autor da sentença, desembargador Álvaro Ciarlini, afirmou que a desistência do casamento, por si só, não configura danos morais, “pois se encontra na esfera da liberdade pessoal inafastável”. “Ainda que se reconheça o sentimento de dor e constrangimento dos autores diante do rompimento do noivado, bem como a subsequente declaração pública do réu de que se encontra em um novo relacionamento, as circunstâncias reinantes não configuram ofensa à esfera extrapatrimonial dos demandantes, aptas a gerar indenização por danos morais”.

RENAIS

Pagamentos

O juiz Adelino Arrais da Silva, da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, sentenciou o município a efetuar o devido pagamento a duas instituições por serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde em 2020, o último ano da gestão do ex-prefeito Manoel Pioneiro. A decisão beneficia duas clínicas que prestaram serviços de hemodiálise, procedimento essencial aos pacientes renais crônicos, e não receberam os pagamentos referentes aos meses de janeiro a março do ano passado.

Continuidade

O magistrado também deferiu uma ação ajuizada pela promotora de Justiça de Direitos Constitucionais de Ananindeua, Fábia Mussi de Lima, solicitando a regularização dos pagamentos desses serviços em até 30 dias após sua prestação. Além disso, o município deve dar continuidade do serviço de terapia renal à população, cumprindo as normas estabelecidas pela Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal. O descumprimento das medidas penaliza o município com multa diária no valor de R$ 5 mil, limitada ao máximo de R$ 50 mil.

EM POUCAS LINHAS

► O paraense Josemarcio Sousa, o “Parazinho”, brilhou na vitória da seleção brasileira de goaball. O paraense fez três gols para a seleção brasileira que venceu a China por sete a dois e, assim, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

► A Prefeitura de Belém chama para tomarem a segunda dose da vacina da Pfizer as pessoas nascidas entre os anos de 1962 e 1978 e que tenham recebido a primeira dose até o dia 30 de junho. Também tomarão a segunda dose quem nasceu entre os anos de 1976, 1977 e 1978, que tenham recebido a primeira dose da Astrazeneca até o dia 30 de junho.

► Em Ananindeua, a chamada é para a segunda dose da vacina da Pfizer, para quem tem agendamento da segunda dose até o próximo dia 22, incluindo os professores das redes municipal e estadual. Além das unidades do Paar e Jaderlândia, haverá postos de vacinação na Igreja Quadrangular da Cidade Nova 2, Assembleia de Deus do Maguari, Catedral da Fé do Distrito Industrial e templos da Igreja Universal no Aurá e em Águas Lindas.

► O esquema de segurança da Guarda Municipal de Belém para o 7 de Setembro vai reunir 116 agentes dos grupamentos de Ações Táticas, Ações Táticas com Cães, Ronda Ostensiva Municipal e os motopatrulheiros da Ronda da Capital. Serão utilizados motocicletas, viaturas e até um micro-ônibus. A ordem é evitar confrontos entre grupos políticos rivais, já que há previsão de manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro.

► O governo estadual pediu licença prévia para a “Ferrovia do Pará”, uma via de 515 quilômetros que passará pelos municípios de Abaetetuba, Acará, Barcarena, Moju, Tailândia, Abel Figueiredo, Dom Eliseu, Ipixuna do Pará, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Bom Jesus do Tocantins.