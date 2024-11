Novas eleições da Fiepa exigem transparência e retomada do protagonismo industrial do Estado

A Federação das Indústrias do Pará foi, ao longo dos anos, liderada por um bando. Com forte influência na liderança deste grupo (quadrilha) o coringa, o camaleão de acabar com o bem público o senhor José Maria Mendonça, com inúmeros processos de todos os tipos.

Pergunta que tem sido feita nos corredores da Federação da Indústria do Pará: o agora presidente afastado Alex Carvalho estava na presidência do Sindicato das Indústrias da Construção Civil e largou o mandato para ir para Fiepa. Por que? Talvez haja alguns milhões de motivos

Como diz o jornalista Boris Casoy: "Isto é uma vergonha!"

NOTAS FIEPA

Aliás, o senhor José Maria Mendonça que queria ser candidato à presidência não conseguiu porque tem uma ficha criminal que vai de A a Z em todas as esferas, segue sendo a iminência parda do atual (ou seria ex?) presidente.

A vida deste senhor Mendonça sempre foi ludibriar para conseguir dinheiro público. É praticamente só o que ele sabe fazer. E, também, sabe adular políticos poderosos. Para lembrar, houve um pagamento inexplicável, feito pelo governo Jatene, à empreiteira falida de José Maria e do “atual-ex” presidente da Fiepa. Talvez haja milhões de razões para todos os lados que expliquem este pagamento criminoso.

O que é de se estranhar é que os órgãos de controle e repressão estatal em todos os níveis - a exemplo do Ministério Público do Estado do Pará - deixem este bando atuar, há décadas, sem ser importunado.

Em breve, os nomes que representam os sindicatos que votaram no bando se tornarão públicos, afinal, de maneira indireta, eles acabam contribuindo para que os crimes continuem.

E para encerrar, um registro de quando foram verificar a compra de umas casas pelo Sistema S da Fiepa e o que apareceu? Um apartamento quitado, pago com dinheiro público para um membro do bando. Está na hora de acabar com este escândalo. O MP PA tem profissionais sérios e competentes e compromisso com a sociedade e com certeza vai dar um basta neste bando que fica com o dinheiro da população que produz trabalhando honestamente.