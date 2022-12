Artistas

O Prêmio Branco de Melo abriu edital. Vai apoiar até 12 produções artísticas com R$ 25 mil. A chamada da FCP é até fevereiro.

Mangues

O Laboratório de Ecologia de Manguezais da UFPA já reflorestou, no Pará, 14 hectares de manguezais. A ação ajuda 42 mil pessoas.

Vladimir Putin (J. Bosco)

"Nosso objetivo não é o conflito militar. Ao contrário. É acabar com esta guerra”

Vladimir Putin, presidente da Rússia, ontem (22), um dia após reunião dos presidentes Volodimir Zelenski, da Ucrânia, e Joe Biden, dos EUA, onde foi confirmado o reforço militar aos ucranianos na guerra com os russos.

CIRURGIAS

FILA

Com a paralisação dos profissionais de saúde do Hospital de Pronto-Socorro Mário Pinotti, o PSM da 14, a fila de cirurgias de urgência no Hospital Maradei, que é de retaguarda de traumatologia no município de Belém, atingiu ontem o número de 400 pessoas, sendo que neste hospital os profissionais também suspenderam as cirurgias por falta de pagamento.

RISCOS

É mais uma situação grave na saúde de Belém, pois tratam-se de pacientes que têm urgência cirúrgica, isto é, podem esperar pouco tempo e correm risco de agravamento dos seus quadros caso não passem pelos procedimentos indicados a cada caso. Para piorar o quadro da saúde municipal, os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta anunciaram paralisação para o domingo, 25, dia de Natal.



PRECÁRIA

No vizinho município de Ananindeua, a situação também é crítica desde o último dia 15, quando os médicos entraram em greve por causa de atraso de salários. Até o início da greve, ainda existiam salários atrasados de outubro e novembro. Eles também denunciam a estrutura precária, falta de insumos e remédios básicos para atendimentos.

AUSÊNCIA

Há, ainda, a total falta de segurança em várias unidades de saúde, que seguem sem profissionais suficientes para atender a uma alta demanda de pessoas, que deve aumentar com o período de festas de final de ano. Até o momento, não há aceno do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos - que até ontem estava em viagem internacional e particular -, de negociação com os médicos para sanar a situação.

CHUVAS

ALAGAMENTOS

Bastou uma chuva mais forte e prolongada, conjugada à maré alta, para as áreas mais baixas da capital paraense viverem o velho drama dos alagamentos. Na chuva que caiu à tarde e entrou pela noite, mesmo em vias que não são em áreas tidas como alagadas, como a avenida Romulo Maiorana, o escoamento da água foi muito difícil no lado mais baixo da via, no sentido da Feira da 25 ao Bosque Rodrigues Alves.

BUZINAÇO

Outras áreas mais centrais de Belém também tiveram o mesmo problema, com muitos carros no “prego”, trânsito paralisado e buzinaço. Tudo o que não se espera a dois dias do Natal, quando é muito alto o fluxo de veículos e pessoas nas ruas tentando fazer as últimas compras.

BIODIVERSIDADE

NOVA ESPÉCIE

Os pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA), juntamente com pesquisadores dos Estados Unidos (EUA), liderados pelo biólogo paraense Fábio Andrew G. Cunha, descreveram uma nova espécie de tartaruga da Amazônia. O achado científico foi publicado na renomada revista científica Chelonian Conservation and Biology, dos EUA. O nome de batismo da nova espécie é Mesoclemmys sabiniparaensis, e é uma homenagem ao Pará, Estado que, até o momento, tem sido a área restrita da tartaruga, mais precisamente na região sudeste do Pará. Com a nova espécie, o Brasil se torna o terceiro país no mundo com a maior diversidade de tartarugas de água doce.

MUDANÇAS

ALEPA

Analista político e assíduo leitor da coluna avaliou algumas das mudanças trazidas no novo Regimento Interno (RI) da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), aprovado na última terça-feira. Entre as mais positivas, e que pode ajudar a dar celeridade às pautas, é o tempo de discussão das matérias por cada deputado, que foi reduzido de 20 para dez minutos.

PAPEL

Também foi criado o “Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis”, com a proposta de eliminação de várias leis que tratem do mesmo tema, com a consolidação e sistematização dos diversos textos legais. Outra novidade, que era um clamor geral para um ambiente profissional sustentável, é a implantação no prazo de dois anos do processo legislativo digital, com a eliminação do consumo de papel.

EM POUCAS LINHAS

- O analista político paraense Leopoldo Guimarães Vieira participou da coordenação de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no grupo de direitos humanos e transparência.

- Leopoldo já ocupou cargos nos governos do PT. Há grande expectativa da equipe de que ele seja integrado ao novo mandato do presidente Lula.

- O município de Soure, no Marajó, será destaque do programa “Avisa lá que eu vou”, da Rede Globo, quadro no programa Fantástico, com apresentação do ator Paulo Vieira, que está também na plataforma Globoplay.

- A gastronomia marajoara, com os pratos exóticos do chef de cozinha Bola, entre eles o frito do vaqueiro, o caldo de turu, caranguejo society e o purê de pupunha receberam elogios do apresentador. O programa, gravado esta semana, vai ao ar em janeiro.

- A clínica de hemodiálise Uronefro, no bairro do Marco, tem sofrido reclamações de pacientes renais, após passar para o controle da empresa Da Vitta, que diminuiu o padrão de qualidade dos ambientes, embora mantenha o mesmo quadro clínico.

- A Defensoria Pública do Pará realiza hoje o “Balcão de Direitos”, com serviços gratuitos de emissão de documentos e orientação jurídica à população.

- Com a ação, a Defensoria espera chegar a 300 mil atendimentos em 2022. Eles ocorrem a partir das 8h, no prédio-sede da instituição, na travessa Padre Prudêncio, 154, na Campina, em Belém.

- Termina hoje, na Estação das Docas, a ação do barco Amazônia Luz, que tem navegado pelos portos de Belém com contação de histórias, oficinas de arte flutuante e música regional natalina.

- É o segundo ano da programação gratuita, iniciativa do Banco da Amazônia (Basa) com patrocínio da Equatorial Pará. O acesso é das 19h às 22h.

- Suspenso desde ontem, está previsto para hoje o retorno do serviço de atendimento no protocolo da Secretaria Municipal de Administração (Semad), com funcionamento das 8h às 13h.