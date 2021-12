Apoio ao ensino

Foi sancionada, no Senado, a lei que prevê assistência integral a alunos com transtorno de aprendizagem, como déficit de atenção.

Direito à moradia

O Supremo Tribunal Federal estendeu a suspensão de despejos urbanos e rurais em todo país até março de 2022.

Pastor Henrique Vieira (J)

"Nossa fé cristã não é e não pode ser incompatível com os direitos civis conquistados até aqui, não é e não pode ser contra o Estado Laico”

PASTOR HENRIQUE VIEIRA, ao comentar a indicação do ex-advogado-geral da União, o também pastor André Mendonça, à vaga no Supremo Tribunal Federal. Recém-aprovado para a Suprema Corte, Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro por ser “terrivelmente evangélico”. Apesar de ser pastor presbiteriano, o novo membro do STF garantiu em sua sabatina no Senado que obedecerá à Constituição enquanto magistrado, e não

a seus valores pessoais.

PASSARINHO

GOVERNO

O que parecia uma conversa sem grandes pretensões sobre as eleições do ano que vem, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, acabou provocando furor nos meios políticos paraenses. Isso porque, ao citar possíveis candidatos aos governos estaduais que poderiam ter seu apoio, Bolsonaro citou o senador Zequinha Marinho (PSC), mas foi corrigido pelo ministro da Cidadania, João Roma, que reforçou que o candidato presidencial ao governo do Pará seria o deputado federal Joaquim Passarinho (PSD), vice-líder do governo na Câmara.

SURPRESA

O nome de Passarinho entre os possíveis concorrentes ao Palácio dos Despachos pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio deputado que negou ter tratado do assunto com o presidente. À coluna, o parlamentar garantiu que não disputará o governo do Pará e que concorrerá, mais uma vez, a uma vaga na Câmara Federal.

FERROGRÃO

LICENÇA

Fontes do governo do Pará garantem que há clima, no Supremo Tribunal Federal, para uma decisão favorável ao projeto da Ferrogrão, a via de mais de 900 km que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, ao Porto de Miritituba, no Pará. O projeto está suspenso por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado atendeu à ação movida pelo PSOL, contestando os limites do Parque Nacional do Jamanxim, no trajeto da ferrovia.

ESTUDOS

É esperada a decisão do plenário do STF para que sejam feitos estudos complementares que possam resultar na mudança do traçado da ferrovia. A expectativa é de que o licenciamento seja feito até, no máximo, junho de 2022. Na semana passada, empresários do setor da navegação e operadores de terminais portuários de grãos tiveram encontro com o governador Helder Barbalho, a quem entregaram a “Carta da Integração Logística do Pará”.

DOCUMENTO

Trata-se de um documento de 14 páginas, onde são apresentadas sínteses de estudos e projeções do cenário econômico para o setor de grãos. Na reunião com o governador, que se comprometeu a apoiar a liberação da ferrovia, foi apontada a necessidade do Pará ter um estudo para definir os rumos da logística integrada pelos próximos 20 anos. O alvo é o chamado ‘Arco Norte’, principal rota de escoamento das commodities brasileiras. Esse estudo - defendem os empresários - é fundamental para dar segurança ao futuro das operações na ferrovia.

PT

Acordo

Após uma madrugada de negociações, as tendências “Unidade na Luta”, do senador Paulo Rocha, e a “Articulação Socialista”, do deputado federal Beto Faro, chegaram a um acordo e adiaram a decisão sobre quem será o candidato do PT paraense ao Senado Federal no ano que vem. A expectativa é de que o nome fosse divulgado neste sábado, durante encontro do diretório regional, mas, após as conversas, as principais lideranças petistas avaliaram que, para a legenda, seria menos traumático adiar a decisão, continuar as conversas e tentar chegar a um nome de consenso. Assim, o anúncio ficou para 14 de janeiro de 2022.

“RANGO”

Belém



Belém ganha o primeiro circuito turístico de cultura alimentar em seis de suas feiras e mercados. Trata-se do projeto de cultura alimentar “Rango de Feira” com envolvimento de mais de 50 feirantes. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Prefeitura de Belém, esse empreendimento inédito promete capacitar e modernizar a categoria e criar um delivery ecossustentável, solidário e acessível aos bolsos dos paraenses. O consumidor ainda vai poder participar de uma votação on-line e escolher os melhores pratos do circuito.

Delivery

O Rango de Feira contará com a participação de cozinheiros que integrarão a primeira edição do projeto. São as feiras da Pedreira, 25 de Setembro, Cremação, Ver-o-Peso, Icoaraci e Benguí. A ideia é garantir o ingresso desses agentes nas plataformas on-line de comercialização presencial e delivery de seus produtos para incrementar a chamada economia criativa, da cultura amazônica e o empreendedorismo da cultura alimentar e gastronômica de Belém. No final do projeto, uma revista com as receitas vencedoras será distribuída ao segmento da gastronomia e turismo no Pará e no Brasil.

EM POUCAS LINHAS

► O PDT, partido de Ciro Gomes, fez ontem, em Belém, eleição para o diretório estadual.

► O evento teve a presença do presidente nacional da legenda, Carlos Lupi.

► Giovanni Queiroz segue na presidência do diretório estadual.

► Nesta semana, Belém estará movimentada com três eventos militares. O primeiro, nesta segunda-feira, será a transmissão de cargo do comando do 4º Distrito Naval.

► Deixa o comando o vice-almirante Valter Citavicius Filho e assume o vice-almirante Edgar Siqueira Barbosa, carioca de 55 anos de idade, 38 de Marinha, que serviu na Missão de Paz no Líbano.

► Na terça-feira, 7, pela manhã, o titular do Comando Militar do Norte, general de Exército João Chalella Filho, vai inaugurar a ampliação da estrutura do Colégio Militar de Belém (CMBel), com a presença de autoridades civis e militares.

► O comércio de Belém já está em clima de Natal, e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) anunciou que está atuando, junto com a prefeitura da capital, na operação “Festas Seguras”.

► Entre as missões está a de evitar aglomerações. O reforço vai até o início de janeiro.

► O monitoramento das escolas de Belém feito durante o retorno das aulas presenciais registrou, só em novembro, 1.049 alertas de casos suspeitos de covid-19, em 58 escolas de Belém.

► A Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os casos suspeitos foram checados e testados, mas com baixas confirmações. Foram 14 casos positivos em estudantes e três em professores.

► A edição de hoje marca a estreia de dois colunistas na área de Opinião. O jornalista Luís Ernesto Lacombe assinará coluna semanal. Já o ex-ministro e ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo assinará artigo a ser publicado a cada primeiro domingo do mês. Ambos no caderno de Política.