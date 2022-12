'Nossa derrota é conjunta', defende Tite após derrota da Seleção Brasileira

Cultura no bairro

A Usina da Paz Icuí-Guajará recebe a primeira Festa Literária de Ananindeua, até este domingo, 4

Medo do “corona”

Cresce a procura por testes rápidos para covid nas farmácias de Belém. Suspeitas de casos se confundem com quadros gripais.

Legenda (J. Bosco)

“Nossa derrota é conjunta”

TITE, ao avaliar o placar de 1 a 0 para Camarões. A seleção brasileira agora se prepara para o jogo das oitavas de final da Copa contra a Coreia do Sul, na segunda-feira, 5, às 16h. O técnico ressalta a importância de se aprender com o resultado: “Tem que sentir quando perde”.

TORCIDA

BRASILEIRA

Os brasileiros sempre esperam pela vitória para a festa completa, mas a derrota da Seleção diante de Camarões não desanimou a torcida. A falta de atenção do time reserva e o gol de Aboubakar são coisas do passado e a torcida já está ansiosa para o retorno dos titulares, na segunda-feira, nas oitavas, contra a Coreia do Sul. A maior expectativa é sobre a possível volta de Neymar, o que garantiria o Brasil com força total contra um adversário que goleou por 5 a 1, em amistoso disputado em junho deste ano. Mas amistoso é amistoso. Na Copa, toda atenção é pouca. É tudo ou nada. Vamos pra cima, Brasil!

ESCOLA

VIOLÊNCIA

A Câmara dos Deputados vai apreciar, na semana que vem, uma série de projetos voltados a melhorar a segurança nas escolas e no entorno. Um deles é de autoria do deputado paraense Paulo Bengtson (PTB-PA) e prevê um sistema articulado entre os governos federal, estaduais e municipais para a prestação de assessoramento às escolas consideradas mais violentas. Entre as medidas previstas está apoio psicossocial a membros da comunidade escolar vítimas de violência.

OBRAS

BINÁRIO

Motoristas que trafegam pela avenida Senador Lemos rogam pelo fim das obras do binário das avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, implantado parcialmente há 12 anos, por ocasião da inauguração do viaduto Daniel Berg, na avenida Júlio César. Há sete meses foram iniciados os trabalhos na Senador Lemos e, aos poucos, avançam também os estudos de viabilidade para a implantação do binário. Com a finalização da estrutura, a avenida Senador Lemos terá o tráfego inteiramente feito no sentido centro-bairro, enquanto a Pedro Álvares Cabral terá seu fluxo 100% feito do Entroncamento ao centro de Belém, sem a mudança de mão que hoje ocorre em determinados trechos das duas avenidas.

CONCLUSÃO

Para a conclusão dos estudos de sinalização e controle das duas vias, técnicos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) têm passado alguns dias em operação de contagem de tráfego nos trechos que serão alterados nas duas avenidas.

CONTAGEM

Somente na avenida Senador Lemos, no Umarizal, no trecho entre as travessas José Pio e Dom Pedro I, os registros apontam em torno de 7,5 mil carros entre 13h e 18h nos dias úteis, enquanto o mesmo trecho da avenida Pedro Álvares Cabral registra movimento muito baixo, de menos de 2 mil carros no mesmo horário, no sentido centro até a Arthur Bernardes, o que significa, para os técnicos, que usar esse trecho no binário somente no sentido centro será muito mais proveitoso para a fluência do trânsito.

SALDO

EMPREGO

Divulgado nesta semana, o balanço de empregos gerados no Pará, nos dez primeiros meses de 2022, trouxe duas boas notícias. A primeira, claro, é o saldo geral, que já chega a 48 mil vagas. A segunda é que o resultado entre demissões e contratações foi positivo em todos os setores, o que para especialistas significa que o Estado está se desenvolvendo de forma sustentável.

MESÁRIOS

HOMENAGEM

Os 84.892 mesários que atuaram nas eleições deste ano no Pará serão homenageados hoje, em cerimônia na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Para isso, foram convidados 90 representantes da categoria, que irão receber certificados parabenizando pelo trabalho realizado em prol da democracia.

JOVENS

Os representantes têm entre 18 e 20 anos de serviço prestado à Justiça Eleitoral no Pará, com atuação além da capital, em municípios como Santarém, Oriximiná e Tomé-Açu. A cerimônia em homenagem aos mesários será presidida pela presidente da corte eleitoral do Pará, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

EM POUCAS LINHAS

- A professora de uma creche municipal de Altamira, no sudoeste do Pará, teve uma ideia criativa para encerrar o ano letivo.

- Com o engajamento dos pais, as crianças compareceram à escolinha com penteados diferenciados.

- As imagens foram divulgadas nas redes sociais e fizeram sucesso na web. Teve cabelo em formato de brigadeiro, árvore de natal e aranhas de mentirinha.

- O distrito de Mosqueiro celebra, neste final de semana, o Círio de Nossa Senhora da Conceição, que este ano tem como tema “Com Maria, somos discípulos e missionários de Cristo!”.

- Neste sábado a programação começa às 7h com procissão para a Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, de onde sairá a Romaria Fluvial.

- Amanhã, às 8h, a missa de saída do Círio de Nossa Senhora da Conceição, será celebrada pelo padre Leonardo Matias de Carvalho, na Comunidade Santa Rita. Em seguida sairá procissão para a Igreja Matriz.

- Vinte e cinco bolsistas, egressos do sistema penal, concluíram nesta semana o curso Desenvolvimento de Sistemas de Informação para Empresas, promovido pela Escola Judicial do Poder Judiciário e pelo Programa Começar de Novo.

- Os alunos atuam na digitação de processos graças a convênio firmado entre Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-PA).

- A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) lançou ontem a operação “Festas Seguras”, para intensificar as ações de segurança pública nas áreas comerciais da Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado.

- A missão é garantir a tranquilidade de quem vai às compras neste período que antecede as festas de fim de ano. Tradicionalmente, o movimento cresce com a liberação do 13º salário, e os registros de furtos e roubos também aumentam.