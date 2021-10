'Nossa decisão é ter candidatura própria', garante o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab

Saída do hospital

O prefeito Edmilson Rodrigues deve ter alta na terça-feira, 2, diz a equipe médica do “Porto Dias”.

Planos ambientais

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apresentará, hoje, as políticas adotadas pelo Pará dentro da agenda climática.

(J.Bosco)

"Nossa decisão é ter candidatura própria, e acredito que será o Rodrigo Pacheco que, como presidente do Senado, saberá a hora certa de anunciar sua decisão.”

Foi o que disse, ontem à noite, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, após a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), ao partido. O senador ingressou na legenda com a proposta de ser candidato a presidente da República em 2022 e é um nome lembrado para vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Kassab já disse a Lula que o partido terá candidato próprio.



PSDB

Prévias

O senador tucano Tasso Jereissati fará parte da comitiva do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que desembarca, hoje à noite, em Belém. Amanhã, eles participarão de um evento promovido pela Juventude do PSDB. Leite está na disputa pela indicação do partido à vaga de candidato à Presidência da República na eleição de 2022. Concorre com o governador de São Paulo, João Doria, e com o ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Tasso, que também chegou a cogitar uma pré-candidatura, renunciou à disputa e declarou apoio a Leite.

Apoiadores

No Pará, João Doria conta com o apoio de deputados estaduais e do presidente da legenda, Nilson Pinto de Oliveira. Leite tem apoio da juventude tucana, além de contar com a simpatia do ex-governador Simão Jatene e de um grupo de prefeitos. As prévias estão marcadas para 21 de novembro.

LISBOA

Viagens

A companhia aérea TAP retomará neste domingo, 31, os voos de Belém para Lisboa, a capital portuguesa. Serão duas viagens semanais, aos domingos e quartas-feiras, sempre com desembarque às 22h, em Val-de-Cães, e saída às 23h. Até ontem à tarde, mais de 90% dos assentos para a primeira viagem já estavam ocupados. Atualmente, Belém é a única cidade do Norte com ligação direta com a capital de Portugal.

Frequência

No momento, a TAP negocia parcerias com operadores de voos domésticos dos Estados da Amazônia Legal para Belém com o objetivo de ajustar horários e aumentar a frequência de linhas para facilitar as conexões aos passageiros que desejam embarcar da capital paraense para a Europa. Antes da pandemia de covid-19, a TAP chegou a ter três voos semanais de Belém para Lisboa e a previsão era aumentar para cinco.

VACINAÇÃO

Reforço

Por causa da baixa procura por imunizantes disponibilizados pela Campanha Nacional de Multivacinação, o município de Belém confirmou que fará um novo “Dia D”. Será no próximo sábado, 6 de novembro, data em que pelo menos 49 postos devem funcionar na capital paraense para atender a crianças e jovens. A meta é imunizar cerca de cinco mil pessoas. A campanha é para atualização dos cartões de vacinação.

FARMACÊUTICO

Defesa

A respeito de notícia publicada nesta coluna na edição de ontem, o candidato à presidência do Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Pará, Patrick Luis da Cruz Sousa, enviou nota a O LIBERAL onde afirma que o processo a que responde, por infração à Lei Maria da Penha, não chegou a investigar se a transgressão ocorreu. Patrick argumenta que foi sentenciado “de forma antecipada, sem que fosse permitido, aos seus defensores, a produção de provas para comprovar sua inocência”. Na nota, o candidato à presidência do CRF do Pará informa ainda que ingressou com recurso alegando cerceamento de defesa e julgamento acelerado.

Mulheres

Quanto à formação de chapa com a maioria de mulheres, Patrick Sousa argumenta que a profissão farmacêutica é constituída de 75% de pessoas do sexo feminino. Diz ainda que o grupo encabeçado por ele valoriza a força da mulher “não apenas com palavras, mas também com atitudes, colocando-as em linhas de comando e cargos diretivos da profissão”.

TOMÉ-AÇU

Eleição

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará precisou alterar, por questões técnicas, alguns locais de votação da eleição suplementar que será realizada no próximo dia 7 de novembro, na cidade de Tomé-Açu. Eleitores do município devem ficar atentos. Eles deverão retornar às urnas para eleger o prefeito e vice-prefeito.

Candidatos

Três candidatos estão na disputa eleitoral: Carlos Antonio Vieira (PL), Francisco Eudes Lopes Rodrigues (PSDB) e Marcelo Barreto da Silva (Patriota). O município terá nova eleição, porque o candidato mais votado no pleito do ano passado - Carlos Vinícius (PL) - teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral.

EM POUCAS LINHAS

► O Comitê de Ação Social e Cidadania do Tribunal de Justiça do Pará realizará o show “Pérolas Musicais 2” nos dias 11 e 12 de novembro. Será no Teatro do Centur e o valor arrecadado com a venda de ingressos será revertido para as ações que atendem crianças do bairro do Aurá, em Ananindeua.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) alcançou 98% da produtividade no Índice de Produtividade Comparada. O índice é avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça e o balanço está no relatório “Justiça em Números de 2021”. Com isso, o TRT8 segue em primeiro lugar entre os TRTs de médio porte.

► O advogado criminalista e discente do mestrado em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, Luiz Araújo, apresentará os resultados preliminares de sua pesquisa acadêmica. Será durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o maior evento acadêmico da área no Brasil. A pesquisa intitulada “Análise dos homicídios por uso de armas de fogo em Belém, Pará, Brasil no período de 2014 a 2020” levantou os perfis das vítimas de homicídios por uso de armas de fogo na capital paraense.

► O Tribunal de Contas dos Municípios encerrou o mês dedicado ao servidor público com doação de brinquedos e cestas básicas para os moradores da Vila da Barca, em Belém.

► O advogado tributarista Domingos Assunção participa, hoje, na Universidade da Amazônia, de debate sobre a reforma do Imposto de Renda.

► A Câmara Municipal de Belém aprovou projetos de lei que suspendem os prazos dos processos administrativos disciplinares no Executivo e Legislativo municipais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. As propostas de autoria do vereador Fernando Carneiro (PSol) aguardam, agora, a sanção do prefeito Edmilson Rodrigues.