'Nós somos o exército, o exército somos nós', diz a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska

Comodidade a pacientes

Três mil exames realizados na Santa Casa de Misericórdia do Pará poderão ser acessados online a partir deste mês.

Consumo consciente

Para 90% dos brasileiros as empresas deveriam reduzir o uso de embalagens plásticas, aponta pesquisa Ipsos.

Olena Zelenska (J. Bosco)

"Nós somos o exército, o exército somos nós"

Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia. A esposa do presidente ucraniano Volodmir Zelenski é, junto com os filhos, considerada o “alvo nº 2” do chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin. Olena, que é roteirista de comédias e fundou uma produtora com o marido antes de ele chegar ao poder na Ucrânia, usa as redes sociais para incentivar os ucranianos a resistirem à invasão russa. “As crianças nascidas em abrigos antibombas viverão em um país pacífico que se defendeu”, disse em uma das postagens.

IGARAPÉ

SELECIONADOS

Vinte e seis escritórios de arquitetura foram selecionados na primeira etapa do edital para urbanização do igarapé São Joaquim. O projeto prevê a revitalização da área com a garantia de navegabilidade do igarapé e usabilidade pela população local dos novos equipamentos urbanos que serão criados. Na próxima semana, os arquitetos selecionados nessa etapa conhecerão a área. O concurso é organizado pela Prefeitura de Belém em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

AGROTÓXICOS

LANÇAMENTOS

Além do desmatamento, invasores da Terra Indígena Apiterewa, em São Félix do Xingu, estão cometendo outro crime grave. O lançamento de agrotóxicos sobre a região. Dois acusados por essa prática foram denunciados pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal em Redenção. Segundo a denúncia, os crimes teriam ocorrido entre o final de 2019 e o início de 2020 e resultaram na destruição de uma área equivalente a 145 campos de futebol.

VISAGENS

LITERATURA

A literatura paraense comemora uma data importante em 2022. No dia 7 de maio completa 50 anos da publicação da primeira história do que depois iria se transformar em um dos livros mais vendidos do Estado, o “Visagens e Assombrações de Belém”. O primeiro texto, assinado pelo pesquisador e escritor Walcyr Monteiro, que faleceu em 2019, teve como tema “A Matinta Perera do Acampamento”. A narrativa fez tanto sucesso que a partir daí, ele não parou mais de escrever sobre o tema. O filho e curador das obras de Walcyr, Átila Monteiro, está organizando um evento especial para marcar o feito, com uma exposição, exibição de vídeos e muitas histórias de assombrações.

BRASÃO

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária lança, nesta segunda-feira, durante evento no Centro de Treinamentos de Instruções Especializadas (Ciesp), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, o brasão oficial da Polícia Penal do Pará, escolhido por meio de concurso realizado no ano passado, com a participação dos policiais penais efetivos ou temporários do Estado. O brasão escolhido, a partir de agora, é propriedade exclusiva da Polícia Penal e será utilizado em uniformes e cartazes para eventos, papéis timbrados, entre outros materiais de identidade visual.

COMANDO

No mesmo evento, será assinada a portaria de criação do Comando de Operações de Busca e Recaptura (Cobra), um grupamento especializado, que terá como missão principal realizar operações de busca e recaptura, fiscalização e notificação a foragidos e transgressores do sistema penitenciário. Nos próximos meses, deverá ser divulgado o edital para inscrições ao processo seletivo interno que irá escolher os membros do grupo, a ser composto apenas por policiais penais.

ESCOLA

CALOR

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Amância Pantoja, cuja reforma entrou no calendário de obras entregues pela prefeitura por ocasião do aniversário de Belém, em 12 de janeiro, já apresenta graves problemas com os equipamentos de ar-condicionado em várias salas. Umas delas, no pavimento superior, onde fica a turma do segundo ano, além do ar não funcionar, o único ventilador do local faz um barulho semelhante a um “grito”, e se torna impossível para a professora dar aula com o aparelho ligado. Se desligado, o calor é insuportável, principalmente no turno da tarde.

PREOCUPAÇÃO

Por causa desse problema, muitas crianças dos grupos escalados para aulas presenciais não estão indo para a escola, que se tornou insalubre para professores e estudantes. Em uma turma que tinha menos alunos, a professora desceu com eles para a sala de informática, onde o clima também é difícil, com apenas um ventilador em um dos cantos e sem alcance para todas as crianças.

MANUTENÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) já foi informada da situação há cerca de um mês. A Semec informou à coluna que a empresa que realiza a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado faria a limpeza dos equipamentos ainda no fim de semana. A Semec também garantiu que fará a compra de mais ventiladores para a escola.

Em poucas linhas

► A Justiça do Trabalho da 8ª Região, que atua nos Estados do Pará e Amapá, retoma amanhã o atendimento presencial em todas as unidades administrativas e judiciais.

► A Vale, empresa com forte atuação no Pará, foi destaque mundial na distribuição de dividendos para os acionistas no ano passado.

► A companhia foi a oitava maior pagadora do mundo, bom resultado graças à disparada dos preços do minério de ferro.

► Do total de dividendos distribuídos por grupos privados a acionistas no Brasil, quase metade ou 12,4 bilhões de dólares vieram da Vale.

► Entre as mineradoras, a Vale foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo. Ficou apenas atrás da australiana BHP.

