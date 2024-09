'Nós sabemos que não há condições de eliminar a dengue', dz Nísia Trindade, ministra da Saúde

Novo RG

Aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros já tiraram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).



“Taxa das blusinhas”

A equipe econômica informou que espera arrecadar R$ 700 milhões com a taxação de encomendas internacionais neste ano.

Nísia Trindade, ministra da Saúde (J. Bosco)

"Nós sabemos que não há condições de eliminar a dengue.”

Nísia Trindade, ministra da Saúde. Ela disse ontem que o objetivo do plano nacional que deve ser lançado na primeira quinzena deste mês é reduzir o impacto da doença.



>MARUJADAS

PATRIMÔNIO



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza, a partir de hoje, sua 105ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que vai decidir sobre o reconhecimento de quatro bens como Patrimônio Cultural do Brasil. Entre eles estão as Marujadas de São Benedito, festividade que a cada ano atrai mais pessoas para o município de Bragança, nordeste do Pará. A reunião será realizada na sede do instituto, em Brasília, e as Marujadas entram na pauta de amanhã. A inclusão de manifestações culturais imateriais na lista de patrimônio garante a proteção por meio do instrumento denominado registro, para assegurar a continuidade e valorização desses bens culturais.



>INDÍGENAS

CRÉDITO



Povos indígenas em Oriximiná, no Baixo Amazonas, estão recebendo crédito rural em projetos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) pelo Banco do Brasil (BB). Esta semana, as duas primeiras matriarcas devem receber R$ 10 mil, do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), para aplicar nas lavouras de mandioca e na produção de farinha. Mais oito propostas de crédito rural da Emater para indígenas tramitam no BB, com possibilidade de liberação este mês.



RENDA



Outros 42 projetos para indígenas, em fase preliminar de elaboração, podem ser efetivados até o fim do ano. Além de mandioca, o foco é a fruticultura. O objetivo também é que os alimentos sejam vendidos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e abasteçam coletivamente os territórios indígenas, gerando renda para as famílias.



>TECNOLOGIA

FRONTEIRA



A Fundação Guamá, responsável pela gestão do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, firmou um acordo de intenções com a Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, localizada em Iquitos, Peru. O objetivo do acordo é expandir o modelo de gestão do PCT Guamá para a região da Tríplice Fronteira na Amazônia, que abrange o Brasil, Colômbia e Peru. No Brasil, a Fundação Guamá foi contratada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) para desenvolver o modelo de gestão do Parque Tecnológico do Alto Solimões, situado em Tabatinga (AM), inspirado no PCT Guamá, em Belém.



COOPERAÇÃO



Essa cooperação com o Peru visa não apenas fortalecer a colaboração entre os laboratórios dos parques tecnológicos dos três países, mas também oferecer suporte para que empresas desses complexos possam expandir seus negócios no mercado transfronteiriço.



>EDUCAÇÃO

DEBATE



Dados do Censo de 2023 revelaram a existência de aproximadamente 179 mil escolas onde os educadores colocam em prática os conteúdos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio no território nacional e ajudam a construir o direito à educação para 47,3 milhões de discentes. Esta realidade da docência será debatida e traduzida pelos pesquisadores Sérgio Freire de Souza, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e Maxim Repetto, da Universidade Federal de Roraima (UFRR), durante o 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literatura da Educação Básica (1º Cllimaz) e o 2º Encontro dos Egressos do Profletras da Universidade Federal do Pará (2º Letrasvivaz), a ser aberto dia 27 de setembro, no Centro de Convenções Benedito Nunes, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Em Belém, pelos dados da Secretaria Municipal de Educação, existem 199 escolas atendendo aproximadamente 70 mil estudantes. No Pará, a Secretaria de Estado de Educação disponibiliza 975 escolas para mais de 500 mil discentes.



>GRIPE

VACINAÇÃO



Iniciada ontem, a campanha de vacinação contra a gripe, em Belém, tem a meta de alcançar 519 mil pessoas. A ação vai envolver 2 mil pessoas, 120 carros, três barcos e três lanchas. As doses estarão disponíveis em todas as salas de vacinação da rede básica de saúde municipal e em postos de instituições parceiras, das 8h às 17h, até 25 de outubro. Entre os alvos da campanha estão crianças de seis meses a menores de seis anos e idosos.

Em Poucas Linhas

- Será realizado amanhã e na quinta-feira (5) o I Encontro de Controle e Auditoria Interna do Estado do Pará. A palestra de abertura terá como tema “A Efetividade do Controle na Avaliação e Acompanhamento de Metas e Resultados dos Programas Governamentais, a partir das Leis Orçamentárias” e será proferida pelo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro Luiz Antônio Guaraná.



- O evento será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e a Controladoria Geral do Estado do Pará, sob o tema “Controle e Auditoria Interna no Contexto da Governança Institucional e Gestão de Riscos”.



- O Cineclube Janereka Ancestral será realizado no próximo dia 9, a partir das 19h, com entrada gratuita no Cine Líbero Luxardo. A sessão especial “Urexakawuma” exibirá três documentários produzidos em parceria com o povo Awaete Assurini, da região do Xingu.



- O evento é promovido por meio do edital da Lei Paulo Gustavo 2023, realizado pelo Instituto Janeraka e Rede Constelar Ancestral, junto à Fundação Cultural do Estado do Pará e ao Governo do Estado do Pará.



- O Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, recebe hoje, às 20h, show da Amazônia Jazz Band. Sob regência do maestro Elias Coutinho, o grupo apresenta o concerto “Ritmos da Amazônia”. Os ingressos custam apenas R$ 2.



- O Tribunal de Justiça do Pará marcou para 8 de novembro mais uma cerimônia civil do Casamento Comunitário.



- São oitenta vagas destinadas aos casais de baixa renda que residem na Região Metropolitana de Belém (RMB).



- As inscrições dos casais interessados podem ser feitas até 10 de setembro, no site do Tribunal de Justiça.