Prepare o balde!

Vai faltar água amanhã, das 22h às 5h, nos bairros do Umarizal, Nazaré e Reduto. Motivo: a troca da rede de abastecimento.

Erros e acertos

O Inep divulgou, ontem, os gabaritos preliminares da prova objetiva da primeira etapa do Revalida 2021.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Nós queremos eleições limpas, democráticas, com voto auditável e contagem pública dos votos.”

Foi o que afirmou, ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante discurso em manifestação na avenida Paulista, que marcou a comemoração dos 199 anos da Independência do Brasil.

Manifestações

Pacíficas

Marcado por manifestações favoráveis e contrárias ao governo Jair Bolsonaro, o Sete de Setembro terminou sem incidentes graves. Em Belém, apesar do temor de que houvesse um encontro violento entre grupos rivais, as manifestações ocorreram pacificamente.

Maioria

Os apoiadores de Bolsonaro, em número visivelmente maior, participaram de dois atos. Um grupo foi para a “escadinha” do cais do porto para evento organizado pelo deputado federal Éder Mauro (PSD-PA), enquanto outro seguiu para o Estádio Mangueirão atendendo ao chamado das igrejas pentecostais que organizaram a “Marcha pela Liberdade”.

“Buzinaço”

Carreata

Para chegar à escadinha do cais do porto da capital paraense, no início da avenida Presidente Vargas, ponto de concentração das manifestações a favor de Jair Bolsonaro, uma das rotas dos manifestantes foi a avenida Pedro Álvares Cabral, que ficou congestionada em alguns trechos por veículos adornados com as cores da Bandeira Nacional. Os manifestantes promoveram um “buzinaço” ininterrupto desde a frente do prédio da Guarda Municipal até a avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto, com duração de quase duas horas.

Críticas

Na pauta dos manifestantes bolsonaristas, além do apoio ao governo, voto impresso e auditável, críticas às medidas recentes do Supremo Tribunal Federal, entre elas a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson. No Mangueirão, a manifestação reuniu lideranças religiosas de congregações como Assembleia de Deus e Igreja Quadrangular. Na “Marcha pela Liberdade”, o pastor Josué Bengtson pediu orações para Roberto Jefferson.

Força

O número de pessoas nas ruas em apoio a Jair Bolsonaro, especialmente em Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), foi uma demonstração de força do presidente da República no dia em que se comemorou os 199 anos da Independência do Brasil. A pergunta, hoje, é como vão agir os líderes partidários, principalmente do chamado Centrão, base de apoio de Bolsonaro, após os atos desta terça-feira.

MINISTRO

Visita

Na agenda que cumprirá em Belém nesta sexta-feira, 10, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a visita à Unidade de Glaucoma do Grupo Cynthia Charone, que é conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) como referência do Estado em oftalmologia. Queiroga atendeu ao convite da médica e deputada estadual Dra. Heloisa (DEM) e fará a visita no período da tarde para conhecer de perto o funcionamento de uma das unidades de distribuição gratuita de colírios contra o glaucoma, enviados pelo Ministério da Saúde para o Estado.

VACINAS

Rastreio

O Ministério da Saúde começou, ontem, o rastreamento das doses de vacina contra a covid-19 que possam ter sido aplicadas dos lotes de CoronaVac suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os 25 lotes foram interditados na última segunda-feira, depois que a Anvisa descobriu que as vacinas, que totalizam 12,1 milhões de doses, foram envasadas em uma fábrica que não havia sido inspecionada pela agência brasileira. Enquanto a Anvisa conclui a apuração, os pacientes rastreados ficarão em acompanhamento por equipes do Sistema Único de Saúde para avaliar possíveis efeitos adversos.

Segurança

Em paralelo, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid), do Ministério da Saúde, emitiu nota técnica afirmando que o imunizante é considerado seguro, e, por isso, não sairá de circulação. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública informou à coluna que recebeu um dos lotes suspensos de vacinas (número 2021107101H) e que este foi enviado no sábado, 4, ao município de Santarém, e ao 6° e 8° Centros Regionais de Saúde. A Sespa disse que, apesar da nota técnica da Secovid de que a vacina não sairá de circulação, já enviou aos centros citados a orientação de não enviar as doses aos municípios até que a situação seja resolvida pelo Ministério da Saúde.

EM POUCAS LINHAS

► O Banco do Povo de Belém está de mudança para o palacete situado na esquina da avenida Nazaré com a travessa Quintino Bocaiúva, no “Largo do Redondo”.

► O prédio que vai receber a instituição é do início do século XIX, com arquitetura marcada pela ampla varanda redonda que já foi sede da Vice-governadoria do Estado.

► Desde que foi criado, no ano de 1997, na primeira gestão do prefeito Edmilson Rodrigues (PSol), o Banco do Povo funcionava no mesmo lugar, um imóvel cedido no bairro de São Brás, que hoje está em péssimas condições de uso e, recentemente, chegou a ser condenado pela Defesa Civil do município.

► Ananindeua antecipou para hoje a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19, para quem tinha o agendamento marcado para o próximo dia 26.

► Além dos documentos de identificação pessoal, a pessoa precisa levar o cartão de vacinação, confirmando que recebeu a primeira dose do imunizante.

► Após pagamentos de tributos, foi liberada ontem a carga contendo 1,2 mil garrafas de cachaça que viajavam sem documentação fiscal e escondidas em meio a uma carga de granito.

► A mercadoria vinha do Estado do Espírito Santo com destino a Belém e foi apreendida na barreira do Itinga, na rodovia BR-010, no município paraense de Dom Eliseu. Lá, por cerca de três horas, o motorista da carreta se recusou a levar a carga para a área da conferência, o que resultou também em multa por embaraço à fiscalização.

► Atuando na formação de farmacêuticos e no mercado de farmácias, pela primeira vez, o professor Reinaldo Gonçalves, diretor da Esamaz, integra uma chapa, a “União pela Renovação”, que irá disputar a eleição para o Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Pará.

► Reinaldo concorre como tesoureiro junto com Rondolfo Coelho (presidente), Luiz Mário Pará (vice-presidente) e Krysthyanne Andrade (secretária-geral). Os três contam com mais de 20 anos de gestão farmacêutica.