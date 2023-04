'Nós não queremos ser coitadas, queremos ser cidadãs', diz Cármen Lúcia em resposta a Nunes Marques

Protocolo para call center

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer que chamadas sejam identificadas com nome da empresa e assunto.



Casamentos de adolescentes

O Brasil tem oito casamentos por dia envolvendo adolescentes. As uniões são registradas em cartórios e estabelecidas dentro da lei.

"Nós não queremos ser coitadas, queremos ser cidadãs.”

Cármen Lúcia, ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em resposta ao ministro Nunes Marques, que disse que o Judiciário deve ter “empatia” nos casos de mulheres que são usadas pelos partidos apenas para cumprimento da cota e não recebem apoio para realização efetiva de campanhas eleitorais.

CENTRO

POLÊMICA

O anúncio, feito pela Universidade do Estado de São Paulo (USP), de criação de um Centro de Estudos da Amazônia Sustentável (Ceas), gerou polêmica e atraiu uma série de críticas vindas, principalmente, de pesquisadores da região, ligados a instituições como o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea), da Universidade Federal do Pará (UFPA). O Naea, que completa cinco décadas neste ano, é nota máxima na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além de ser reconhecido internacionalmente como centro de excelência em pesquisa e formação de docentes na região.



COLONIALISMO



A avaliação dos críticos do centro anunciado pela USP é de que ao criar o grupo, sem ouvir atores da região, a instituição paulista reproduziu o modelo colonial que desconsidera os saberes locais e “sequestra” pautas relevantes para os que aqui vivem. Na descrição do centro, a USP explica que atividades propostas para o Ceas “focam a preservação da biodiversidade e da cultura dos povos originários, o uso sustentável dos recursos naturais, a ampliação de esforços para mitigação de emissões e adaptação às mudanças climáticas e para a melhora de condições de vida das populações, considerando toda a diversidade étnica e populacional (povos da floresta, ribeirinhos, comunidades quilombolas e os residentes das áreas urbanas) e os paradoxos e complexidades amazônicos”.

GÊNERO

COTA



O descumprimento da cota de gênero, nas últimas eleições, tem ameaçado vários eleitos nas eleições municipais de 2020 e no pleito geral do ano passado. No Estado, pelo menos seis vereadores já perderam os cargos por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.



CASSADOS



Entre os cassados estão os tucanos Nilton Zeferino Marques, Daniel Malcher Pereira, Jucenildo Soares e Gleubeia dos Santos Chagas, todos de São Caetano de Odivelas. Em Abaetetuba, Vagner Augusto de Sena Ferreira, do PDT, perdeu o mandato e, na capital, Belém, a cassação atingiu Zeca do Barreiro (Avante).

PT

VISITA



A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, desembarca hoje em Belém para uma série de compromissos políticos.



PAUTA



Hoje e amanhã ela se reúne com dirigentes, parlamentares, militantes e movimentos sociais ligados à legenda. Na pauta, o atual momento do país sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As viagens de Hoffman já fazem parte também da organização para as eleições municipais do ano que vem.

ÓRGÃOS

DOAÇÃO



Pela primeira vez desde 1998, a fila de transplante de órgãos no Brasil passa de 50 mil pessoas. O dado é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que demonstra que a maioria espera por um rim, quase 30 mil desse total. Depois vêm órgãos como córnea, fígado, coração e pulmão. O Pará é um dos estados que trabalha para diminuir essa fila. Para isso, a equipe da Central de Transplantes da Sespa iniciou um cronograma de visitas técnicas a hospitais do Estado para intensificar a atuação das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos.



ROTEIRO



Essas visitas atendem à medida da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) que tornou compulsória a criação das comissões nas unidades gerenciadas por organizações sociais. O trabalho começou em fevereiro deste ano, pela capital paraense. Os técnicos já passaram por Santarém e o roteiro segue pelos hospitais regionais localizados em Marabá, Redenção, Paragominas, Capanema, Abaetetuba, Barcarena, Castanhal e Paragominas.

CULTURA

MOBILIZAÇÃO

Depois da polêmica troca de comando dos museus do Pará, a classe artística começa a se mobilizar para evitar a saída do diretor do Theatro da Paz, o maestro tenor Daniel Araújo, e a substituição da professora Glória Caputo na superintendência do Instituto Carlos Gomes.

Em Poucas Linhas

► Localizado na travessa Doutor Moraes, o prédio onde funcionou a livraria Fox Vídeo já está ocupado por uma loja de informática e vai disponibilizar vagas de estacionamento exclusivo para clientes. Para isso, precisou acabar com o jardim que havia na entrada da loja e todas as plantas foram doadas para a Secretaria de Meio Ambiente de Belém. Serão usadas no paisagismo da cidade. Parte do material foi destinado à Praça do Horto. O trabalho que envolve as secretarias de Saneamento e Meio Ambiente vai resultar no plantio de 1,3 mil mudas de plantas ornamentais.

► A coordenadora-geral do Banco do Povo da Prefeitura de Belém, Georgina Galvão, vai mediar, hoje, a mesa “Gerar e Distribuir Riquezas no Território: o Papel da Renda Básica e da Bolsa Família no Município”. Será durante o Seminário de 50 anos do Conjunto Palmeira e 25 anos do Banco Palmas, primeiro banco comunitário do Brasil, que lançou a primeira experiência de moeda social do país.

► Será realizada hoje a 4ª edição do Casamento Comunitário, promovido pela Ouvidoria Agrária do Poder Judiciário do Pará. Ao todo, 44 casais dirão o sim diante do juiz. O casamento comunitário é parte do projeto social da Ouvidoria Agrária, que surgiu com a necessidade de regularizar o estado civil de casais que vivem em união estável.

► A Assembleia Legislativa do Pará aprovou requerimento do deputado Fábio Freitas (Republicanos) que propõe a realização de sessão solene em homenagem aos 204 anos de existência da Associação Comercial do Pará (ACP). A data da sessão ainda será marcada pelo cerimonial da Casa.

► Uma comitiva do Ministério da Saúde esteve em Belém nesta semana para uma visita técnica ao Laboratório Central do Pará (Lacen-PA), que deve ser anunciado, em breve, como instituição de referência em Vigilância em Saúde na Amazônia.