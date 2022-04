'Nós não aprendemos, estamos apaixonados pelas guerras', critica Papa Francisco

Gastos com filhos

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro são os locais mais caros para se criar um filho no Brasil, apontam dados da fintech Plano.



Nação desconfiada

Apenas 1 em cada 10 brasileiros afirma confiar no próximo. No mundo, são 3 pessoas em cada 10, revela pesquisa do Instituto Ipsos.

(J.Bosco)

"Nós não aprendemos, estamos apaixonados pelas guerras e pelo espírito de Caim.”

A frase é do Papa Francisco, que ontem voltou a condenar a guerra na Ucrânia. No diálogo com os jornalistas no voo de retorno de Malta, o pontífice respondeu perguntas sobre a possibilidade de uma viagem a Kiev e sobre o horror do conflito.

BR-163

CONTRATO



O contrato de concessão da rodovia BR-163, considerada a mais importante para o agronegócio no País, foi assinado pelo Ministério da Infraestrutura com o consórcio Via Brasil BR-163. O contrato é para concessão do sistema rodoviário que integra as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil. O leilão foi a primeira concessão rodoviária federal da região Norte, na rodovia tida como mais importante para o escoamento da produção agrícola brasileira. O trecho tem mais de mil quilômetros e liga o Estado de Mato Grosso a portos no Pará, entre Sinop (MT) e Itaituba (PA), formando um dos principais corredores para o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste e da região Norte, além da ligação a terminais portuários do Arco Norte (Rio Tapajós).



INVESTIMENTOS



O contrato será pelo período de 10 anos para exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público de recuperação, operação, monitoramento, conservação, implantação de melhorias e manutenção dos serviços. Os investimentos serão de R$ 2 bilhões por parte do consórcio Via Brasil BR-163, formado pelas empresas Conasa Infraestrutura, Zetta Infraestrutura e Participações, Construtora Rocha Cavalcante, Engenharia de Materiais e M4 Investimentos e Participações. O projeto prevê a instalação de três praças de pedágios em Itaúba (MT), Guarantã do Norte (MT) e Trairão (PA), além de duas paradas para caminhoneiros e execução dos acessos aos portos de Miritituba (PA), Itapacurá (PA) e ao terminal portuário de Santarenzinho (PA).

CONTEÚDOS

ALERTA



Professores e servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA) receberam, nos últimos dias, comunicados sobre boas práticas de uso dos sistemas de informação da instituição. O documento, assinado pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFPA, inclui um anexo com exemplos do tipo de conteúdo que não deveria, mas que foi baixado.



MALHAÇÃO



Entre esses documentos, chama a atenção o caso de um servidor da UFPA que baixou uma temporada inteira da novela Malhação. O material, protegido por lei de direito autoral, é um exemplo do tipo de conteúdo que não deve ser armazenado nos computadores da instituição. A assessoria de imprensa da UPFA informou que o comunicado aos docentes e servidores faz parte de novos procedimentos do Comitê de Governança Digital da instituição.

CONFLITOS

COMUNIDADES



O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) voltou a cobrar soluções para o acirramento dos ataques que estão ocorrendo contra as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, por parte das empresas Agropalma e BBF, produtoras de azeite de dendê, por conta do uso e da propriedade da terra, na região do Acará. A Promotoria de Justiça do Acará e a Promotoria de Justiça Agrária também investigam tentativas de criminalização de lideranças comunitárias e indígenas, bem como crimes ambientais e a tentativa de utilização das forças policiais como vigilantes patrimoniais na região. Nesta semana, o órgão deve fazer novas recomendações à área da segurança pública sobre o tema.

VACINAS

PESQUISA



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou um novo estudo demonstrando a efetividade das quatro vacinas usadas no Brasil, nos casos de reinfecção pela covid-19. Entre outros resultados, o estudo aponta que mesmo as pessoas previamente infectadas pelo vírus Sars-CoV-2 apresentam aumento dos níveis de proteção quando vacinadas. A maior eficácia contra a doença foi observada nos imunizantes Coronavac, Astrazeneca, Janssen e Pfizer. A pesquisa mostra um aumento da proteção para evitar infecção e, principalmente, hospitalização e óbito de pessoas que já tinham sido infectadas antes de se vacinar.



DADOS



Entre aqueles que já tinham sido infectados antes da vacinação, a eficácia do imunizante contra hospitalização ou morte em 14 ou mais dias após a conclusão da série vacinal foi de 81,3% para a Coronavac, 89,9% para a Astrazeneca, 57,7% para a Janssen e 89,7% para a Pfizer. Os dados reforçam que as quatro vacinas conferem proteção adicional contra desfechos graves de covid-19. Além disso, o fornecimento de uma série completa de vacinas para indivíduos após a recuperação de covid-19 pode reduzir a morbidade e a mortalidade.

Em Poucas Linhas

► A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, finalizou o treinamento dos agentes para o início das operações de microcrédito no programa de crédito solidário. Os primeiros contemplados serão 39 donos de barracas de praia de Outeiro, que receberão valores de até R$ 5 mil (pessoa física) e de até R$ 10 mil (pessoa jurídica) para capitais fixo e de giro. A entrega dos créditos ocorrerá no próximo dia 14 de abril, quando é celebrado o aniversário da ilha de Caratateua. Nos próximos dias serão contempladas 11 mulheres que fizeram os cursos de qualificação profissional do programa Donas de Si - também do Banco - nos bairros do Bengui, Tapanã e Jurunas.

► O artigo sobre cidades inteligentes, publicado no último dia 28 pelo advogado Denis Cavalcante, articulista de O Liberal, motivou uma moção do deputado Fábio Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Aprovada pela Casa, a moção pede que o governo do Estado e as prefeituras de Belém, Ananindeua, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Santarém e Marabá criem seus grupos de trabalho, para que o Pará também possa conquistar títulos de cidades inteligentes.



► O empresário João Marcelo Santos toma posse, hoje, como presidente do Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará. Ele foi reconduzido ao cargo para mais dois anos de mandato.



► Se encerra no próximo dia 12, no distrito de Mosqueiro, a série de reuniões preparatórias para a segunda edição do Festival de Gastronomia das Ilhas, marcado para os dias 14 e 15 de maio. A próxima reunião terá participação dos permissionários das barracas de praias, restaurantes e bares, envolvendo um total de 16 estabelecimentos da bucólica, já credenciados para o evento.