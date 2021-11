'Nós estamos analisando isso aí ainda pra ver qual é a realidade', afirma Mourão sobre desmatamento

Obras inéditas

Marília Mendonça registrou quase 100 composições que não foram gravadas. A artista morreu em um acidente aéreo.

Ansiedade e tensão

Amanhã, dia de prova do Enem 2021, uma cena deve se repetir: pais ansiosos à espera dos filhos em frente às escolas.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"Nós estamos analisando isso aí ainda pra ver qual é a realidade.”

Foi o que afirmou, ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão um dia após o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informar o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos na Amazônia Legal. “Sem desfazer dos números, que obviamente não são bons, a gente tem que olhar o tamanho da Amazônia, né?”, justificou Mourão.

AMEAÇA

Despejo

Estudo feito pela campanha nacional “Despejo Zero” revela números dramáticos. No Brasil, mais de 120 mil famílias estão sob ameaça de despejo até o final do mês de dezembro. Esse número é 554% maior que o registrado no início da pandemia de covid-19. Em agosto do ano passado, por exemplo, o número de famílias ameaçadas de perda da moradia era de 18.840, segundo a campanha que reúne cerca de 100 organizações da sociedade civil.

Paraenses

São Paulo, Amazonas e Pernambuco são os Estados com mais famílias ameaçadas de perda das moradias. No Pará, o estudo identificou 1.852 famílias sob ameaça de despejo. No mês que vem, terminará o período de suspensão de despejos previsto em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Por isso, a chegada do mês natalino será de apreensão para milhares de brasileiros que correm o risco de ficar sem casa para morar.

COVID-19

Recomendação

O Ministério Público do Pará (MPPA) notificou prefeituras do interior para que intensifiquem a vacinação contra a covid-19. Em várias cidades, o índice de imunizados não ultrapassou os 30%. Nas notificações, o MPPA recomenda que seja feito trabalho de conscientização da população via meios de comunicação.

PLANO

Consciência

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará lançará hoje, no “Dia da Consciência Negra”, o plano estadual de políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana. O plano inédito foi elaborado durante reuniões e oficinas com os representantes dos órgãos de segurança pública e movimentos sociais ligados às religiões de matriz africana. O lançamento será no Theatro da Paz.

GASTRONOMIA

Curuçá

O município de Curuçá vai mostrar seu valor na gastronomia de raiz. Além de quatro chefs nacionais convidados, o festival “Sabor de Curuçá: a cultura alimentar da "Terra do Folclore'', que será aberto hoje, apresentará um cardápio de cozinheiros paraenses que inclui iguarias como “tacarisco”, caldo de ostras no tucupi, hambúrguer de camarão com maionese de açaí e peixe à delícia com arroz paraense.

Sabor

Promovido pela Prefeitura de Curuçá e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), o festival tem a coordenação de Léo Modesto, curuçaense que se tornou conhecido em todo o Brasil depois de participar do programa “Mestres do Sabor”, da TV Globo. Ele convidou para o evento os chefs Thyago Guarani, Dani Serrão e Lenine. Em aulas-show, na orla da cidade, eles vão oferecer os pratos fofoca de mariscos com tucupi defumado, caldeirada tailandesa, peixe com chicória, vinagrete de caju e a farofa de castanha e pirão de coco com peixe moqueado.

VEREADORES

Decisão

Em nova decisão publicada ontem, a juíza da 98ª Zona Eleitoral de Belém julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo movida pelo MDB e outros partidos contra os vereadores eleitos Túlio das Neves e Ronison Paraguassu e o partido deles, o Pros. Ao analisar o mérito, a juíza afirmou que “não há contra os vereadores citados e o Pros nenhum indicativo de cometimento de fraude à cota de gênero, muito menos benefícios eleitorais decorrentes disto”. Um dos responsáveis pela defesa dos vereadores, o advogado Alano Pinheiro afirmou que a decisão pode se tornar “parâmetro jurisprudencial” para casos similares.

CIDADES

Sustentáveis

Empolgado com os debates sobre cidades sustentáveis, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), que participou nesta semana do Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, em Barcelona, anunciou que o município abrirá edital para selecionar projetos tecnológicos para tratamento e disposição final de resíduos sólidos. No último dia de missão “Smart City”, na Espanha, Daniel conheceu o “Montcada i Reixac Ecoparc”, uma usina de tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos em Barcelona. A meta é começar estudos para implantar um projeto semelhante na Região Metropolitana de Belém.

EM POUCAS LINHAS

► A 7ª Região Integrada de Segurança Pública, com sede em Paragominas, recebeu, nesta semana, o projeto “Segurança por Todo o Pará”. O projeto faz um raio-X da situação na região e define um plano de trabalho.

► A Universidade Federal do Pará realizou, ontem, a cerimônia de outorga do título de professora emérita à pesquisadora Edna Maria Ramos de Castro, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. A concessão do título foi aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição federal, no dia 23 de julho deste ano. A proposta foi do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Edna Castro é a 50ª docente a receber o título na UFPA.

► A Escola Técnica de Santarém passou a ser denominada, oficialmente, de Escola “Francisco Coimbra Lobato”. A mudança foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. O projeto teve autoria do deputado estadual José Maria Tapajós (PL).

► O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Carlos Xavier, receberá nesta segunda-feira, 22, a comenda “Mérito do Registro Mercantil”, concedida pela Junta Comercial do Estado do Pará para marcar as comemorações pelo 145º aniversário do órgão. A outorga é definida, anualmente, pelo colegiado de vogais, órgão deliberativo superior da Jucepa.

► Também nesta segunda-feira, 22, a coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, receberá o diploma “Serzedêlo Corrêa” concedido pela Câmara Municipal de Belém. A honraria destaca pessoas com histórico de defesa dos direitos humanos e de promoção da justiça e da igualdade no município. A indicação do nome de Georgina partiu da vereadora Lívia Duarte (PSOL).