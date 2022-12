Doações

O Hemopa coletará sangue no último dia do ano, sábado, 31, das 7h30 às 14h, no Castanheira. Dia 1°, as unidades fecham.

Lacen e Anvisa

O Lacen-PA integra o programa Monitora Alimento, da Anvisa, que avalia riscos, padrões e resistência a antimicrobianos.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"No meu governo não há medo de escolher político”.



Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, durante o discurso da cerimônia que marcou anúncio oficial, com a presença dos 37 ministros, dos indicados para o novo governo, nesta quinta-feira (29).

PELÉ

HOMENAGENS

O Brasil e o mundo lamentaram ontem a perda de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, considerado o maior atleta do século XX. Morto aos 82 anos, Pelé ajudou a popularizar o esporte criado pelos britânicos e contribuiu para a fama do Brasil como o País do Futebol. Logo após a confirmação da morte do craque, centenas de mensagens tomaram conta das redes sociais, vindas de todos os países. O governador do Pará, Helder Barbalho, postou mensagem lamentando a perda e exibiu camisa autografada pelo Rei. Remo e Paysandu, os dois maiores rivais do futebol paraense, também se uniram nas homenagens.



AMIGO

Um dos atletas mais conhecidos do mundo, Pelé tinha amigos de longa data no Pará. Um deles, Manoel Maria, foi ponta direita do histórico time do Santos nas décadas de 1950 e 1960. Na semana passada, em entrevista exclusiva ao jornalista Carlos Ferreira do Grupo Liberal, Maria descreveu um dos últimos encontros com o Rei. “Ele está tomando uma medicação, tem uma reação boa. Eu o encontrei muito bem. Ele me reconheceu, mas não pode ficar falando muito. Apertei a mão dele, passei energias boas”, contou.

SENADOR

DESPEDIDA

O senador Paulo Rocha (PT) vai realizar dia 13 de janeiro evento para marcar o encerramento do mandato. O ato, na sede do Sindicato dos Urbanitários, será também momento para comemorar 30 anos de vida pública. O senador fará, no local, prestação de contas das ações ao longo das três décadas. Rocha não disputou as eleições deste ano, atuando apenas nos bastidores da campanha presidencial e do governo de transição.

ALERTA

DESMATAMENTO

A plataforma PrevisIA estima que, sem medidas para conter o desmatamento, em 2023 a Amazônia perderá 11, 8 mil quilômetros quadrados de mata nativa.

MONITORAMENTO

Isso é o equivalente a dez cidades do Rio de Janeiro. Segundo os especialistas, se confirmada, essa devastação aumentará as emissões de gases do efeito estufa, relacionados às mudanças climáticas, tornando mais comuns fenômenos como grandes alagamentos, secas prolongadas, ondas de frio e calor. A PrevisIA é uma plataforma que usa inteligência artificial para monitorar e dar alertas sobre o desmatamento. A iniciativa é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com a Microsoft e o Fundo Vale.

USINAS

EDITAL

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) edital de seleção para municípios interessados em firmar parceria com o governo do Estado para a construção de unidades dos complexos comunitários denominados “Usinas da Paz – Usipaz”. O programa é destinado a municípios com população superior a 50 mil habitantes.

IDH

A escolha levará em conta também os índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e a prioridade é para as cidades com taxas mais altas de violência, uma vez que, segundo o edital, o foco do programa é a prevenção da violência “atuando diretamente nas causas primárias, como a desigualdade e a exclusão social, miséria e falta de oportunidades”.



PRAZO

O Estado já conta, atualmente com cinco complexos na Região Metropolitana de Belém nos bairros do Icuí-Guajará, em Ananindeua; Nova União, em Marituba; Cabanagem, Benguí, Jurunas e Terra Firme, em Belém, além das UsiPaz de Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado. Os municípios têm até dia 10 de janeiro para apresentarem proposta técnica indicando opções de imóvel que possam ser usadas como sede das Usinas.

OBRA

RESTAURAÇÃO

O painel “A Adesão do Pará à Independência do Brasil”, que ocupa dois metros e meio de altura e dez de largura, no prédio sede da Assembleia Legislativa, passará por restauração. O trabalho é coordenado pelo Departamento de Memorial do Legislativo, criado em 2013. A obra foi pintada nos anos 1970, pela alenquerense Anita Panzuti, com a colaboração de Betty Santos. Desde que foi criado, o Departamento de Memorial do Legislativo já restaurou seis obras de arte do acervo da Alepa.

EM POUCAS LINHAS

- Por causa do feriado do ano novo, as estações do sistema BRT ficarão fechadas no domingo, 1º de janeiro de 2023. Nesse dia, apenas o Terminal Mangueirão funcionará, das 5h às 23h.

- A Universidade Federal do Pará confirmou para hoje a divulgação do listão de aprovados no seu Processo Seletivo Especial para indígenas e quilombolas.



- O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Carlos Xavier, recebeu, na última quarta-feira, a Ordem do Mérito “Princesa Isabel”.



- A comenda foi criada neste ano e é concedida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para pessoas que se destacam na defesa dos direitos humanos.



- Para marcar a passagem de ano, a Agência Distrital de Icoaraci promoverá shows gratuitos e dez minutos de queima de fogos.

- A programação será na orla e os fogos usados serão do tipo classe A, aqueles que não têm impacto sonoro, já que a legislação estadual proíbe os fogos com barulho.

- O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, Ian Blois, e o vice-presidente do órgão, Ailton Ramos, foram nomeados membros do Fórum Estadual de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Pará (Femep).

- Assim como o Pará, o vizinho Amapá também tem representante na Esplanada dos Ministérios: o atual governador Waldez Góes (PDT), deixará o cargo no próximo dia 1º. Goés assumirá a pasta do Ministério da Integração Nacional.

- Pesquisa divulgada ontem pelo Dieese-Pará aponta que as passagens intermunicipais ficaram 10,06% mais caras neste fim de ano, em relação ao mesmo período do ano passado.



- As UREs Reduto, Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Uremia e Uredipe não funcionarão dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A UBS da Pedreira, funcionará nos dois dias, mas só para urgência e emergência 24h.