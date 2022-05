'Ninguém tem o direito de desmerecer, desqualificar (as prévias)', defende João Doria

Alimentação saudável

O Ministério da Agricultura e Pecuária lançou, ontem, uma campanha para promover os produtos orgânicos.

Peso no orçamento

O Ministério da Economia já analisa o cálculo de reajuste dos planos de saúde. Percentual a ser aplicado deve ser de 15,8%.

"Ninguém tem o direito de desmerecer, desqualificar (as prévias)"

Pressionado por partidos da terceira via a desistir de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, o ex-governador João Doria defendeu ontem, ao falar para filiados do PSDB, o resultado das prévias que definiram seu nome como presidenciável da sigla. “Dezoito mil pessoas votaram em nosso nome e vencemos as prévias”, disse Doria durante visita a Goiânia (GO).

AMAZÔNIA

Interesse

A Amazônia foi o assunto principal do encontro entre o bilionário sul-africano Elon Musk e o presidente da República Jair Bolsonaro. Segundo o próprio bilionário anunciou em postagem em sua página verificada no Twitter, ele veio ao País para lançar um projeto de conexão entre escolas em regiões ainda sem acesso à internet. “Superanimado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink para 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e para o monitoramento ambiental da Amazônia”, informou ele.

Opiniões

Polêmico, Musk é o poderoso dono da Tesla e recentemente fez proposta para comprar o Twitter, conhecido como a rede social dos formadores de opinião, por US$ 44 bilhões (mais de R$ 220 bilhões). O repentino interesse pela Amazônia dividiu opiniões. Musk veio ao Brasil a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Os críticos apontam riscos de, controlando conexões digitais, Musk se torne mais poderoso na região do que o próprio Estado brasileiro. Mas os admiradores do bilionário saudaram a possibilidade de investimentos em negócios sustentáveis na Amazônia, por exemplo.

TURISMO

Articulação

Com o Brasil compondo a nova “Rota Internacional Integrada da Amazônia”, que tem ainda Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, a Federação Paraense de Turismo (Febtur) passa a ser a responsável pela articulação com a Confederação Nacional dos Municípios para consolidar os roteiros turísticos das cidades por temas que envolvem gastronomia, cultura, aventura, pesca esportiva e cidades históricas. A ideia é propor a ampliação de pacotes incluindo trechos aéreos a preços mais acessíveis na região amazônica, que ainda sofre com tarifas elevadas para voos internos.

DAVOS

Representação

O Pará será o único Estado brasileiro a enviar representantes ao Fórum Econômico Mundial, que será aberto amanhã e prosseguirá até o próximo dia 26, em Davos, na Suíça. O governador Helder Barbalho foi convidado para a sessão principal e também vai integrar a mesa-redonda e painéis que fazem parte da programação que reunirá 2,5 mil líderes mundiais. Além disso, Helder estará presente em uma sessão na universidade de Zurique.

Exterior

A participação em Davos será a segunda agenda internacional em que o Estado do Pará participa como único representante governamental brasileiro em menos de um mês. No início de maio, o governador participou da segunda edição do Brazil Lab, na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O evento reuniu estudantes, empresários, profissionais da área de inovação e tecnologia.

SARDINHA

Retorno

Após dois anos sem ser realizado, por conta da pandemia de covid-19, o Festival da Sardinha retornará, no dia 11 de junho, na sede campestre do Grêmio Português. A 39ª edição traz ao clube uma programação especial que terá as participações da cantora Viviane Batidão, Luan Kassio e Chefões da Pisadinha. As informações estão disponíveis no site e redes sociais do clube.

NOTIFICAÇÃO

Preocupados

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) emitiu alerta e vai capacitar, com urgência, técnicos de saúde do município de Ourilândia do Norte, onde, neste mês, foi confirmado o quinto caso de leishmaniose, com um óbito. Dos registros, três casos foram do tipo visceral e dois de leishmaniose cutânea. A doença é um tipo de zoonose transmitida ao homem pela picada do inseto flebotomíneo infectado, tendo como hospedeiros animais silvestres e, no âmbito doméstico, o cachorro. Os exames de confirmação dos casos foram realizados no município de Conceição do Araguaia.

Controle

Embora tenha evolução crônica, a leishmaniose visceral pode se agravar e, se não tratada, levar à morte em até 90% dos casos da doença em humanos. O objetivo inicial da Sespa é intensificar a prevenção por controle químico do vetor, com uso de inseticida e disponibilização de coleiras repelentes para as casas que têm animais domésticos.

EM POUCAS LINHAS

► Uma das fundadoras do programa “TSE Mulheres”, a servidora Juliana Sesconetto, do Tribunal Superior Eleitoral, esteve esta semana em Belém para participar do evento “Mulheres na política: aspectos históricos e atuais”, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

► No evento, Sesconetto ressaltou que a participação feminina na política ainda está longe do ideal.

► Atualmente, destacou ela, a cidade de Palmas, no Tocantins, é a única capital comandada por uma prefeita no Brasil.

► A Universidade Corporativa da Associação Comercial do Pará promoverá novo almoço de negócios no próximo dia 23, com palestra da empresária Zulemay Ramos, doutora em Linguística, abordando o tema “Oportunidade de negócios pelo streaming”.

► Hoje pela manhã as alunas do programa “Donas de Si”, do bairro do Benguí, venderão lanches e comidas típicas para a feirinha cultural de encerramento da Semana Nacional de Museus, do Memorial dos Povos.

► O “Donas de Si” é um programa de qualificação profissional da prefeitura de Belém, realizado por meio do Banco do Povo de Belém, que estimula o empreendedorismo feminino, especialmente entre mulheres em condição de vulnerabilidade.

O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (ACP) completa 27 anos de atividades no próximo dia 31, data em que será apresentada a nona edição da feira “Pará Negócios”, no salão nobre da ACP.

► O tema da feira para 2022 será “Superação & Crescimento”.

► O Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) está sob nova direção. Tomou posse o professor doutor Hito Braga de Moraes, tendo como adjunto o professor doutor Miércio Cardoso de Alcantara Neto.

► O instituto tem suas origens na antiga Escola de Engenharia do Pará, criada em 7 de abril de 1931.