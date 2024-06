'Ninguém pode nos tirar a democracia', diz Luis Arce após tentativa de golpe na Bolívia

MEI

O número de microempreendedores estrangeiros no Brasil cresceu 79% em cinco anos, apontou levantamento do Sebrae.



Mercado

De janeiro a abril, pessoas acima de 20 anos compraram mais brinquedos para si próprias do que para qualquer outra faixa etária.

(J. Bosco)

"Ninguém pode nos tirar a democracia.”

Luis Arce, presidente da Bolívia. O discurso a apoiadores foi feito ontem, na sede do governo boliviano, após uma tentativa de golpe de Estado.



>NORUEGA

INVESTIMENTO



O superintendente da Área de Meio Ambiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nabil Kadri, confirmou durante palestra no Oslo Tropical Forest Fórum que o banco brasileiro e o governo da Noruega formalizam uma doação de US$ 50 milhões, cerca de R$ 273 milhões, para o Fundo Amazônia, confirmando anúncio que havia sido feito durante a COP de Dubai, em dezembro do ano passado. Segundo Kadri, essa doação reafirma o apoio histórico dos noruegueses ao Fundo Amazônia, onde já aplicaram aproximadamente R$ 3 bilhões desde a primeira doação, em 2013.



>ANALFABETISMO

LIVRE



A Secretaria de Educação do Município de Belém protocolou, junto ao Ministério da Educação, ofício para obter o título de Cidade Livre do Analfabetismo para a capital paraense. O pedido foi feito após a cidade atingir a marca de 97,6% da população alfabetizada. Conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023, a cidade tinha apenas 2,4% da população formada por não alfabetizados. Segundo o próprio IBGE, cidades com percentual de alfabetizados superior a 96% já podem requerer o título.



>AUTISMO

ATENDIMENTO



A comissão de autismo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Pará, ficou responsável por fazer a defesa do parecer orientador número 50 do Conselho Nacional de Educação durante audiência pública realizada ontem na Comissão de Educação do Senado Federal. A sustentação foi feita pela advogada paraense Flávia Marçal, vice-presidente da comissão e integrante do Grupo de Trabalho do Governo do Estado do Pará sobre Políticas para o Autismo.



PARECER



A audiência reuniu representantes da Defensoria Pública da União, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação, Fórum Nacional de Conselhos Estaduais, Conselho Nacional de Secretários de Educação, entre outras entidades de relevantes serviços prestados à sociedade. Como o nome sugere, o parecer apresenta as indicações sobre o atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



>PAVULAGEM

TÍTULO



Depois de passar pela Câmara, começou a tramitar no Senado o projeto que prevê a concessão do título de Manifestação Cultural Nacional ao Arraial do Pavulagem. Atualmente o projeto está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde terá relatoria do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos). Criado em 1987, o Arraial do Pavulagem nasceu da reunião de músicos focados na valorização da música de raízes amazônicas. Em 2023 o grupo assumiu a condição de instituto cultural não governamental e, além dos arrastões, promove ações sociais.



>HISTÓRIA

FRANCÊS



O naturalista francês Paul le Cointe (1870-1956), que testemunhou a produção de borracha na Amazônia na virada do século XIX para o XX, e sua obra ganham uma publicação inédita. O livro “Viagem circular de Paul Le Cointe” chega ao público no dia 1º de julho, em reedição publicada pelo Museu Goeldi, Museu de Astronomia e Ciências Afins e o Centro Nacional de Investigação Científica da França. A obra traz o diário que Le Cointe fez da viagem do Pará à Bolívia pelos rios Madidi, Beni, Madre de Dios, Mamoré e Madeira, acompanhado de estudos biográficos, resgate do contexto histórico da viagem, além de análises da obra do autor.



COOPERAÇÃO



Le Cointe tem uma vasta obra sobre a Amazônia e o Pará, porém, ainda não contava com uma biografia nem uma análise completa de seu extenso legado como estudioso da região amazônica. Um projeto de cooperação franco-brasileira, envolvendo os historiadores Nelson Sanjad, Heloisa Bertol e Patrick Petitjean e a antropóloga Emilie Stoll foi responsável pela reedição da obra com a contextualização necessária. O lançamento será feito durante o seminário “Paul Le Cointe na Amazônia: colonialismo e ciência no contexto da economia da borracha, 1890-1920”, no Centro de Exposições Eduardo Galvão, do Museu Goeldi.

Em Poucas Linhas

- Prevista para a manhã de ontem, foi adiada a apresentação, pela prefeitura de Belém, da nova frota de ônibus da cidade. Outra data será marcada. A prefeitura informou que o adiamento foi necessário “por questões operacionais”.



- A Câmara de Vereadores de Belém aprovou, por unanimidade, projeto de lei que cria o Banco de Cabelos, como incentivo à doação para confecção de próteses capilares e perucas a serem fornecidas gratuitamente às pessoas escalpeladas ou que estão em processo de quimioterapia, com alopecia, dentre outros problemas que causam queda de cabelo.



- De autoria do vereador Fábio Souza (MDB), a proposta segue para a sanção do prefeito Edmilson Rodrigues.



- O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará lançou o painel “Retomada de Obras”, serviço que faz um panorama, em tempo real, das obras paralisadas e inacabadas da educação, que podem ser retomadas e concluídas a partir do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação, do FNDE.



- O primeiro levantamento aponta 422 obras paralisadas em 100 municípios paraenses. Desse total, 27 já foram deferidas pelo FNDE e agora aguardam prosseguimento dos processos para licitação e retomada dos trabalhos.



- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove amanhã mais uma ação da campanha de arrecadação de resíduos eletrônicos. Será no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá.



- Serão recolhidos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, pilhas, televisores e celulares, entre outros materiais.



- A Câmara Municipal de Parauapebas aumentou o número de vereadores de 15 para 17.



- Os vereadores alegaram que a Constituição Federal permite que municípios com população entre 80 mil e 120 mil habitantes tenham até 17 vereadores. Parauapebas tem cerca de 200 mil.



- O novo número valerá a partir da legislatura que será iniciada em 2025.