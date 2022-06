"Ninguém pode esquecer que ocorreu no mensalão e na Lava Jato”, diz presidente do STF

Novos servidores

O governador Helder Barbalho assinará, hoje, as nomeações dos aprovados em concurso da Secretaria de Fazenda.

Dia de imunização

Hoje tem vacinação contra a covid-19, gripe e sarampo em postos na Aldeia Cabana, na Pedreira, e no “Mangueirinho”.

Ministro Luiz Fux (J. Bosco)

"Ninguém pode esquecer que ocorreu no mensalão e na Lava Jato.”

Foi o que afirmou, ontem, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele citou o mensalão, recursos desviados da Petrobras e malas com dinheiro encontradas em um apartamento ligado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima em 2017. As declarações foram dadas em uma palestra em comemoração aos 75 anos do Tribunal de Contas do Pará.



DISCURSO

Cúpula

No discurso de encerramento da Cúpula das Américas, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que os Estados Unidos querem trabalhar em parceria com governos, instituições, sociedades civis, jovens líderes dos demais países para o que chamou de construção de um futuro mais “sustentável, resiliente e equitativo”.

Ganhos

Segundo Biden, “a ideia é fortalecer a economia de energia limpa nas Américas” fazendo com que “comunidades historicamente marginalizadas possam compartilhar igualmente os ganhos, com acesso equitativo aos bons empregos remunerados que criaremos e à energia limpa acessível que será disponibilizada”. Biden não deu, contudo, pistas sobre como poderão ser essas parcerias e quanto poderão render aos países como o Brasil que poderia ser remunerado para compensar as emissões de carbono feitas pelos países ricos que não têm mais floresta em pé.

OPERAÇÃO

Balanço

Balanço da operação “Ágata Norte”, coordenada pelas Forças Armadas, revelou que foram apreendidos 2,8 mil quilos de pescado, 218 metros cúbicos de madeira e, ainda, uma poderosa infraestrutura de maquinários usados nos crimes ambientais. Ao todo foram 77 embarcações, 20 veículos e cinco motosserras.

Tráfico

Na embarcação interceptada transportando maconha e pílulas de ecstasy, estavam doze pessoas que, segundo a Polícia Federal, traziam drogas do Suriname para o Brasil. Isso sem contar as 202 mil toneladas de minérios conforme amplamente divulgado nesta semana. As atividades foram encerradas com um balanço total de R$ 201,4 milhões decorrentes dos materiais ilícitos apreendidos.

GUERRA

Impactos

As consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia já repercutem também na produção do setor agropecuário no Pará. Um dos principais fertilizantes utilizados na produção de pastos e de grãos no Estado é importado daqueles países, e, nos últimos três meses, passou por sucessivos aumentos até atingir preços altíssimos. Esse cenário deverá impactar diretamente, também, a produção de abacaxi, fruto para o qual o fertilizante tem dado ótimos resultados. Em Salvaterra, no Marajó, município que sozinho ultrapassou ano passado a marca de dois milhões de frutos, a expectativa para este ano é de queda na produção com os altos custos desse fertilizante, que será usado em menor escala.

SEGURANÇA

Base

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará (Segup) planeja colocar em funcionamento a Base Integrada Antônio Lemos, um antigo posto de segurança fluvial situado no estreito de Breves, onde o prefeito Xarão Leão (MDB) articula com o governo do Estado a definição de uma data o mais rápido possível para que a instalação possa atuar no combate ao tráfico de drogas, prostituição infantil e crimes ambientais como o de contrabando de madeiras, animais e produtos florestais. Para o prefeito, com a base em plena atividade, a pirataria moderna deverá migrar para outras regiões.

FISCALIZAÇÃO

Obras

A Prefeitura de Belém vai contar com os moradores da avenida Romulo Maiorana para fiscalizar as obras de reurbanização da via. Ao todo, 50 pessoas foram escolhidas pela comunidade para cumprirem a missão. As obras devem durar 24 meses e serão realizadas em três etapas. O investimento será de R$ 30 milhões. A avenida vai ganhar novo calçamento, ciclovia, skate park, quiosques padronizados, estacionamento e quadras esportivas.

COVID-19

Vacina

O Ministério da Saúde fez ontem nova remessa de vacinas contra a covid-19 para o Pará. Ao todo, foram enviadas 197,7 mil doses de Pfizer que serão destinadas para o público de 12 a 17 anos. Desde janeiro do ano passado, o Pará já recebeu 18,3 milhões de doses. Como a disponibilidade de vacinas deixou de ser um problema, o desafio do Estado e dos municípios é garantir que a população vá até os postos. O coronavírus continua circulando no País, mas houve redução na demanda por imunizantes. Em alguns municípios paraenses, o percentual de vacinados não chega a 20% do público elegível nas diferentes etapas das campanhas de vacinação.

Em poucas linhas

► A companhia aérea Latam Brasil atingiu, na primeira semana de junho, a oferta de 81% de seus assentos no Pará, número semelhante ao do mesmo mês em 2019, no período de pré-pandemia de covid-19.

► No Pará, a companhia aérea está operando as rotas Belém-Brasília, Belém-Fortaleza, Belém-São Paulo/Guarulhos, Belém-Manaus, Belém-Macapá, Marabá-Brasília e Santarém-Brasília, e, desses locais, oferece aos viajantes conexões para outros 47 destinos domésticos e 18 internacionais operados pela companhia.

► O maior ferry boat do Brasil, com capacidade para 1,5 mil pessoas e até 160 veículos de passeio, foi construído pela engenharia naval paraense e já está confirmado para operar a partir do próximo mês.

► O ferry boat vai operar na travessia Icoaraci-Porto Camará, no Marajó, e vai atender os municípios de Salvaterra, Soure e Cachoeira do Arari.

► A Fundação Cultural do Pará apresentará, hoje, às 17h, a “Revoada dos Pássaros”.

► O evento marca o início do “Arraial de Todos os Santos 2022” e terá a participação de grupos e cordões de pássaros juninos, que se reunirão no entorno da praça Justo Chermont.

► O governador Helder Barbalho fará hoje a entrega da Agência Transfusional do Hospital Estadual Galileu.

Neste primeiro momento, a agência poderá fazer até 50 atendimentos diários, entre transfusões, tipagem sanguínea e pesquisa de anticorpos irregulares.

► Continua aberta até o próximo dia 19 a exposição “Caboclos da Amazônia: arquitetura, arte e design”, idealizada pelo designer paraense Carlos Alcantarino.

► Ícones da arquitetura e do design amazônico como o “carrinho de raspa-raspa” podem ser vistos no estacionamento do Centro Social de Nazaré.